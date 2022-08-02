طبيب البوابة: كيف تنقص الوزن مع الغدة الدرقية؟ إن الروتين الصارم الذي يحتاج المرء إلى الالتزام به ، جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي والتمارين الرياضية ومتطلبات نمط الحياة ، قد يجعل فقدان الوزن أمرًا صعبًا للغاية. ومع ذلك ، يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما يعاني المرء من مرض مزمن. للحفاظ على الأمراض والمشاكل الصحية بعيدة ، من الضروري أن يستمر المرء في ممارسة النشاط البدني واللياقة البدنية.

الأفراد الذين يأكلون الكثير من الأطعمة النشوية أو يتجاهلون الصالة الرياضية لفترات طويلة يميلون لاكتساب الوزن. ومع ذلك ، إذا كان الشخص مصابًا بقصور الغدة الدرقية ، فقد تستمر الأرقام في الارتفاع على الرغم من الالتزام الصارم بالنظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تنتج الغدة الدرقية هرمونات تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي أو مدى جودة استخدام الجسم للطعام كوقود. يتباطأ التمثيل الغذائي عندما تنتج الغدة الدرقية هرمونات أقل ، كما يحدث عندما يكون المرء مصابًا بقصور الغدة الدرقية. يؤدي هذا إلى زيادة الوزن لأن المرء لن يحرق السعرات الحرارية بهذه السرعة.

طبيب البوابة: كيف تنقص الوزن مع الغدة الدرقية؟

كيفية وقف زيادة الوزن الناجم عن الغدة الدرقية

من خلال تناول دواء هرمون الغدة الدرقية الذي يصفه الطبيب ، يمكن للمرء التحكم في زيادة الوزن. سيتم تعزيز كل من تخليق هرمون الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي عن طريق تناول ليفوثيروكسين (ليفوثرويد ، ليفوكسيل ، سينثرويد) على أساس يومي. يجب أن يصبح وزن الشخص مستقرًا بعد تناول الجرعة المناسبة ، وبالتالي لا يجب أن يواجه أي صعوبات عند محاولة إنقاص الوزن.

ومع ذلك ، فإن أي وزن يكتسبه المرء سابقًا قد لا ينقصه هرمون الغدة الدرقية. اتبع خطة ذكية تجمع بين التغذية والتمارين الرياضية للعودة إلى الوزن الأصلي.

بصرف النظر عن الأدوية ، إليك بعض النصائح التي ستساعدك على إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من الغدة الدرقية:

طبيب البوابة: كيف تنقص الوزن مع الغدة الدرقية؟

تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر

تجنب البقاء لفترة طويلة دون تناول الطعام وحاول أن تأكل القليل وفي كثير من الأحيان. وذلك لأن تناول أجزاء صغيرة سيساعد على هضم الوجبة بشكل صحيح لأن دورة التمثيل الغذائي لديك قد تكون بطيئة.

إن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة في أغلب الأحيان من حيث محتواها من المغذيات الكبيرة - البروتينات الجيدة والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية يدعم تنظيم نسبة السكر في الدم ويقلل الارتفاعات والانخفاضات التي تسببها الوجبات الكبيرة والمعالجة بشكل كبير.

طبيب البوابة: كيف تنقص الوزن مع الغدة الدرقية؟

التمرن بانتظام

ليس هناك خيار اخر؛ يجب أن تخصص بعض الوقت لممارسة الرياضة. بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بحالة الغدة الدرقية ، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها مزايا عديدة. يمكن تحسين مزاجك وكتلة عضلاتك وقوتك وقدرتك على الحفاظ على وزن صحي.

يمكن أن تساعد التمارين في علاج العديد من الأعراض الأكثر انتشارًا لحالات الغدة الدرقية. قد يزداد وزن الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية أو يشعرون بالاكتئاب أو لديهم القليل من الطاقة.

أولئك الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية قد يجدون صعوبة في ممارسة الرياضة. يتعارض قصور الغدة الدرقية مع قدرة الجسم على إدارة درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب والمزاج ومستويات الطاقة ، مما يجعل ممارسة الرياضة أكثر صعوبة.

تأكد من أن أدويتك تعمل بشكل صحيح إذا كنت تعاني من مرض الغدة الدرقية وترغب في بدء ممارسة الرياضة.

يعد تضمين تمارين القلب في برنامج اللياقة الخاص بك اختيارًا ذكيًا لأنه عنصر مهم في الصحة العامة.

عنصر آخر حاسم في خطة التمرين هو تدريب القوة. قد يستلزم ذلك القيام بتمارين الاوزان او الاثقال مثل عمليات السحب والضغط أو رفع الأثقال. يتم تضمين تدريب القوة أيضًا في تمارين مثل اليوجا والبيلاتس. ابدأ ببطء مع تدريب خفيف ، كما ينبغي في أي تمرين ، وشق طريقك. تمرن كل مجموعة من المجموعات العضلية الرئيسية. قد يكون من المفيد التحدث مع مدرب شخصي ووضع جدول تمارين معًا.

طبيب البوابة: كيف تنقص الوزن مع الغدة الدرقية؟

التحول إلى نظام غذائي جديد وصحي

ابدأ بخصم السعرات الحرارية من مجموعك اليومي لفقدان الوزن.

لا تلتزم بنظام غذائي شديد التقييد ومنخفض السعرات الحرارية. يقوم الجسم ببساطة بتخزين السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. بدلاً من ذلك ، يجب أن توازن بين عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها وعدد السعرات الحرارية التي تستهلكها كل يوم .

يعد التخلص من جميع الوجبات التي لا تحتاجها إحدى الإستراتيجيات البسيطة لتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها. كل هذه الأطعمة مثل البسكويت والكعك والمشروبات الغازية والحلوى تحتوي على سعرات حرارية فارغة. بدون تقديم أي غذاء لك ، سوف تتسبب في زيادة وزنك .

تناول وعاء من الفاكهة الطازجة بدلاً من الحلوى.

استخدم الماء الفوار والليمون بدلاً من الصودا. استبدل الخبز الأبيض والمفرقعات المحضرة بالدقيق الأبيض المصنع ببدائل الحبوب الكاملة .

يعد تناول المزيد من الوجبات الغنية بالطاقة استراتيجية أخرى لخفض السعرات الحرارية. في كل قضمة ، تحتوي هذه الأطعمة على سعرات حرارية أقل. ستزيد من شعورك بالامتلاء وتساعدك في الحفاظ على وزنك .

يجب أن تشكل الفواكه والخضروات ، منخفضة السعرات الحرارية وعالية القيمة الغذائية ، غالبية وجبتك.

قم بتضمين مصدر البروتين الخالي من الدهون ، مثل التوفو أو الأسماك أو الطيور.

لا تستبعد الكربوهيدرات من نظامك الغذائي. بدلًا من ذلك ، أضف كميات معتدلة من الكربوهيدرات المعقدة وابتعد عن الكربوهيدرات البسيطة .

واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يمكنك استخدامها كمريض للغدة الدرقية لفقدان الوزن هي الحصول على كمية كافية من الألياف.

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