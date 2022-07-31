طبيب البوابة: أعراض إضافية لسلالة Omicron BA.5 يستمر فيروس كورونا في التطور بمرور الوقت مع المتغيرات الجديدة الناشئة و الفيروس الجديد Omicron BA.5 هو متغير فرعي شديد العدوى. علاوة على ذلك ، كان هناك أيضًا تغيير في الأعراض الشائعة التي ظهرت أثناء عدوى كوفيد-19 مع ظهور أعراض جديدة لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا أو نادرًا ما يتم الإبلاغ عنها في المتغيرات السابقة.
في وقت سابق ، تضمنت الأعراض الكلاسيكية الشائعة الحمى وفقدان حاسة الشم والتذوق وضيق التنفس. في الوقت الحالي ، من المرجح أن يبلغ الشخص المصاب بفيروس كورونا عن الأعراض المرتبطة بالأمعاء ، والتهاب الحلق ، والعطس ، والسعال المستمر ، والصداع. كانت هناك أيضًا أعراض جديدة تحدث بشكل خاص في الليل ولم يتم ربطها بكوفيد من قبل.
طبيب البوابة: أعراض إضافية لسلالة Omicron BA.5
التعرق الليلي
وصفه البروفيسور لوك أونيل ، عالم المناعة بأنه "غريب" ، تسبب أوميكرون BA.5 في التعرق الليلي. هذه نوبات متكررة من التعرق الشديد وهي علامة على حالة طبية أو مرض أساسي. بسبب التعرق الليلي ، ينتهي بك الأمر بالتعرق كثيرًا لدرجة أن ملابسك الليلية ومفرشك يصبح مبللاً.
قبل أوميكرون ، ارتبطت هذه الأعراض عادة بحالات طبية أخرى مثل الأنفلونزا ، وانقطاع الطمث ، والقلق ، وفرط التعرق أو حتى السرطان. ومع ذلك ، فقد تم الآن ربط التعرق الليلي أيضًا بمتغير كوفيد ، وهذه الأعراض الناشئة الجديدة تخلق تجارب جديدة ومختلفة لفيروس كورونا.
طبيب البوابة: أعراض إضافية لسلالة Omicron BA.5
المزيد حول Omicron BA.5
تم اكتشاف متغير COVID Omicron BA.5 لأول مرة في جنوب إفريقيا في فبراير 2022 ، بعد شهر من تحديد BA.4 في نفس البلد. انتشر هذان النوعان الفرعيان في جميع أنحاء العالم وأثارت عودة ظهور عدوى كوفيد ، بما في ذلك ارتفاع حالات العدوى المفاجئة أيضًا. ومع ذلك ، تُظهر البيانات أن حالات الاستشفاء والوفيات بسبب المتغيرات الجديدة لا تزال منخفضة ، مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق من الوباء.
طبيب البوابة: أعراض إضافية لسلالة Omicron BA.5
أهمية التطعيم
بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك، إذا كنت مصابًا بأوميكرون ، فقد تتمكن من نقل العدوى للآخرين. ومع ذلك ، على الرغم من عودة العدوى والالتهابات الخارقة ، يظل التطعيم هو التدخل الأكثر فاعلية للصحة العامة لحماية الناس من كوفيد-19.
ولكن الأهم من ذلك ، إذا تم تطعيمك وتم تعزيزك ، فلن يتطور الأمر إلى مرض خطير ، فهذه هي الرسالة التي يجب أن تستمر في تذكير الناس. يتضمن ذلك السلاسل الأولية ، واللقطات الداعمة ، والجرعات الإضافية لمن يحتاجون إليها.
يحفز التطعيم الاستجابة المناعية للجسم ضد الفيروس ، مما قد يمنعك من الإصابة بالعدوى ويقلل أيضًا من شدة المرض في حالة الإصابة به.
طبيب البوابة: أعراض إضافية لسلالة Omicron BA.5
أعراض أخرى كوفيد
يمكن أن تختلف الأعراض المرتبطة بعدوى كوفيد من شخص لآخر. تشمل بعض الأعراض الشائعة ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش، والسعال المستمر ، وفقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق ، وضيق التنفس ، والتعب ، وآلام الجسم ، والصداع ، والتهاب الحلق ، وانسداد أو سيلان الأنف ، وفقدان الشهية ، والإسهال والشعور بالمرض.
طبيب البوابة: أعراض إضافية لسلالة Omicron BA.5
ماذا تفعل عند الإصابة؟
إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد ، فمن المستحسن البقاء في المنزل وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص معرض لخطر الإصابة بمرض خطير من كوفيد-19.
- احصل على قسط من الراحة وحافظ على رطوبة جسمك وتناول الأطعمة المغذية.
- ابق على اتصال مع طبيبك بشأن أي دواء مطلوب.
- تأكد من طلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو إذا كان لديك أي علامات تحذير طارئة أخرى.
- تجنب وسائل النقل العام والمشاركة في المواصلات.
- يمكنك العودة إلى أنشطتك الروتينية عندما تشعر بتحسن.
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