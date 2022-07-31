طبيب البوابة: أعراض إضافية لسلالة Omicron BA.5 يستمر فيروس كورونا في التطور بمرور الوقت مع المتغيرات الجديدة الناشئة و الفيروس الجديد Omicron BA.5 هو متغير فرعي شديد العدوى. علاوة على ذلك ، كان هناك أيضًا تغيير في الأعراض الشائعة التي ظهرت أثناء عدوى كوفيد-19 مع ظهور أعراض جديدة لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا أو نادرًا ما يتم الإبلاغ عنها في المتغيرات السابقة.

في وقت سابق ، تضمنت الأعراض الكلاسيكية الشائعة الحمى وفقدان حاسة الشم والتذوق وضيق التنفس. في الوقت الحالي ، من المرجح أن يبلغ الشخص المصاب بفيروس كورونا عن الأعراض المرتبطة بالأمعاء ، والتهاب الحلق ، والعطس ، والسعال المستمر ، والصداع. كانت هناك أيضًا أعراض جديدة تحدث بشكل خاص في الليل ولم يتم ربطها بكوفيد من قبل.

طبيب البوابة: أعراض إضافية ل سلالة Omicron BA.5

التعرق الليلي

وصفه البروفيسور لوك أونيل ، عالم المناعة بأنه "غريب" ، تسبب أوميكرون BA.5 في التعرق الليلي. هذه نوبات متكررة من التعرق الشديد وهي علامة على حالة طبية أو مرض أساسي. بسبب التعرق الليلي ، ينتهي بك الأمر بالتعرق كثيرًا لدرجة أن ملابسك الليلية ومفرشك يصبح مبللاً.

قبل أوميكرون ، ارتبطت هذه الأعراض عادة بحالات طبية أخرى مثل الأنفلونزا ، وانقطاع الطمث ، والقلق ، وفرط التعرق أو حتى السرطان. ومع ذلك ، فقد تم الآن ربط التعرق الليلي أيضًا بمتغير كوفيد ، وهذه الأعراض الناشئة الجديدة تخلق تجارب جديدة ومختلفة لفيروس كورونا.

طبيب البوابة: أعراض إضافية ل سلالة Omicron BA.5

المزيد حول Omicron BA.5

تم اكتشاف متغير COVID Omicron BA.5 لأول مرة في جنوب إفريقيا في فبراير 2022 ، بعد شهر من تحديد BA.4 في نفس البلد. انتشر هذان النوعان الفرعيان في جميع أنحاء العالم وأثارت عودة ظهور عدوى كوفيد ، بما في ذلك ارتفاع حالات العدوى المفاجئة أيضًا. ومع ذلك ، تُظهر البيانات أن حالات الاستشفاء والوفيات بسبب المتغيرات الجديدة لا تزال منخفضة ، مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق من الوباء.

طبيب البوابة: أعراض إضافية ل سلالة Omicron BA.5

أهمية التطعيم

بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك، إذا كنت مصابًا بأوميكرون ، فقد تتمكن من نقل العدوى للآخرين. ومع ذلك ، على الرغم من عودة العدوى والالتهابات الخارقة ، يظل التطعيم هو التدخل الأكثر فاعلية للصحة العامة لحماية الناس من كوفيد-19.

ولكن الأهم من ذلك ، إذا تم تطعيمك وتم تعزيزك ، فلن يتطور الأمر إلى مرض خطير ، فهذه هي الرسالة التي يجب أن تستمر في تذكير الناس. يتضمن ذلك السلاسل الأولية ، واللقطات الداعمة ، والجرعات الإضافية لمن يحتاجون إليها.

يحفز التطعيم الاستجابة المناعية للجسم ضد الفيروس ، مما قد يمنعك من الإصابة بالعدوى ويقلل أيضًا من شدة المرض في حالة الإصابة به.

طبيب البوابة: أعراض إضافية ل سلالة Omicron BA.5

أعراض أخرى كوفيد

يمكن أن تختلف الأعراض المرتبطة بعدوى كوفيد من شخص لآخر. تشمل بعض الأعراض الشائعة ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش، والسعال المستمر ، وفقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق ، وضيق التنفس ، والتعب ، وآلام الجسم ، والصداع ، والتهاب الحلق ، وانسداد أو سيلان الأنف ، وفقدان الشهية ، والإسهال والشعور بالمرض.

طبيب البوابة: أعراض إضافية ل سلالة Omicron BA.5

ماذا تفعل عند الإصابة؟

إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد ، فمن المستحسن البقاء في المنزل وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص معرض لخطر الإصابة بمرض خطير من كوفيد-19.

احصل على قسط من الراحة وحافظ على رطوبة جسمك وتناول الأطعمة المغذية. ابق على اتصال مع طبيبك بشأن أي دواء مطلوب. تأكد من طلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو إذا كان لديك أي علامات تحذير طارئة أخرى. تجنب وسائل النقل العام والمشاركة في المواصلات. يمكنك العودة إلى أنشطتك الروتينية عندما تشعر بتحسن.

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