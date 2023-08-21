البوابة - انتفاخ الدورة الشهرية هو عرض شائع لمتلازمة ما قبل الحيض (PMS) . ينتج عن مجموعة من العوامل ، بما في ذلك التغيرات الهرمونية ، واحتباس السوائل ، وزيادة إنتاج الغازات.

طبيب البوابة: كيف نخفف من انتفاخ الدورة الشهرية ؟



هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل انتفاخ الدورة الشهرية ، بما في ذلك:

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا. تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والسكر والأطعمة المصنعة. يمكن أن تساهم هذه الأطعمة في احتباس الماء والانتفاخ. بدلًا من ذلك ، ركز على تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة. تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السوائل والألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ.

حافظ على رطوبتك. اشرب الكثير من الماء طوال اليوم ، خاصةً أثناء دورتك الشهرية. سيساعد ذلك على التخلص من السوائل الزائدة وتقليل الانتفاخ.

قلل من تناول الكافيين والكحول. يمكن للكافيين والكحول أن يجففاك ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الانتفاخ.

التمرن بانتظام. يمكن أن تساعد التمارين في تقليل احتباس الماء وتحسين الدورة الدموية. اهدف إلى ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

الحصول على قسط كاف من النوم. عندما تحصل على قسط جيد من الراحة ، يكون جسمك أكثر قدرة على التعامل مع التغيرات الهرمونية في دورتك الشهرية. اهدف إلى النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة.

السيطرة على التوتر. يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم أعراض المتلازمة السابقة للحيض ، بما في ذلك الانتفاخ. ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر ، مثل اليوجا أو التأمل أو قضاء الوقت في الطبيعة.

إذا كنت تعاني من انتفاخ شديد لا يمكن تخفيفه بهذه الإجراءات ، فتحدث إلى طبيبك. هناك أدوية يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي قد تساعد في تقليل انتفاخ الدورة الشهرية:

تجنب ارتداء الملابس الضيقة. يمكن أن تضغط الملابس الضيقة على بطنك وتجعل الانتفاخ أسوأ. التدليك. يمكن أن يساعد التدليك في تحسين الدورة الدموية وتقليل توتر العضلات ، مما قد يساهم في الانتفاخ. اخذ حمام دافئ. يمكن أن تساعد الحرارة الناتجة عن الحمام الدافئ أو الدش على إرخاء عضلاتك وتقليل الانتفاخ. استخدام وسادة التدفئة. يمكن أن تساعد وسادة التدفئة أيضًا في تقليل الانتفاخ والتشنجات. جرب العلاج بالابر. العلاج بالإبر والعلاج الانعكاسي من العلاجات البديلة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الانتفاخ. إذا كنتِ قلقة بشأن انتفاخ الدورة الشهرية ، فتحدث إلى طبيبك. يمكنه مساعدتك في تحديد أفضل مسار علاج لك.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: ما مدى دقة حمية الحمض النووي؟

هل هناك صلة بين التوتر ومشاكل الجهاز الهضمي ؟