البوابة - يمكن أن يكون للتوتر تأثير كبير على الجهاز الهضمي . عندما تكون مرهقًا ، يفرز جسمك هرمونات يمكن أن تبطئ عملية الهضم ، وتسبب اضطرابًا في المعدة ، وتؤدي إلى مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.
هل هناك صلة بين التوتر ومشاكل الجهاز الهضمي ؟
تشمل بعض مشاكل الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا التي يمكن أن يسببها الإجهاد ما يلي:
الإمساك: الإجهاد يمكن أن يبطئ حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى الإمساك.
الإسهال: يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى تسريع حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى الإسهال.
عسر الهضم: يمكن أن يسبب الإجهاد عسر الهضم ، وهو الشعور بالامتلاء أو الألم أو عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن.
الحموضة المعوية: يمكن أن يسبب الإجهاد أيضًا حرقة في المعدة ، وهي إحساس حارق في الصدر ناتج عن ارتجاع حمض المعدة إلى المريء.
الغثيان والقيء: يمكن أن يسبب الإجهاد أيضًا الغثيان والقيء.
متلازمة القولون العصبي (IBS): هي حالة مزمنة تؤثر على الأمعاء الغليظة. يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى ظهور أعراض القولون العصبي ، مثل آلام البطن والانتفاخ والإسهال.
إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي تعتقد أنها قد تكون ناجمة عن الإجهاد ، فمن المهم التحدث إلى طبيبك. يمكنهم مساعدتك في تحديد سبب الأعراض والتوصية بخيارات العلاج.
فيما يلي بعض النصائح للتحكم في التوتر وتقليل مخاطر الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي:
- مارس التمارين الرياضية بانتظام: التمرين هو وسيلة رائعة لتخفيف التوتر وتحسين الصحة العامة. اهدف إلى ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.
- ممارسة تقنيات الاسترخاء: يمكن لتقنيات الاسترخاء ، مثل التنفس العميق والتأمل ، أن تساعد في تهدئة العقل والجسم وتقليل مستويات التوتر.
- احصل على قسط كافٍ من النوم: عندما تكون مرتاحًا ، تكون قادرًا بشكل أفضل على التعامل مع التوتر. اهدف إلى النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة.
- اتباع نظام غذائي صحي: يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في تحسين عملية الهضم وتقليل مستويات التوتر. ركز على تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.
- تجنب الكافيين والكحول: يمكن أن يؤدي الكافيين والكحول إلى تفاقم التوتر ومشاكل الجهاز الهضمي.
- تعلم كيفية إدارة وقتك: يمكن أن يؤدي الشعور بالإرهاق إلى التوتر. تعلم أن تقول لا للالتزامات وحدد أولويات وقتك بحكمة.
- ضع أهدافًا واقعية: وضع أهداف غير واقعية يمكن أن يؤدي إلى التوتر والإحباط. ضع أهدافًا واقعية يمكنك تحقيقها وركز على تقدمك.
- خذ فترات راحة: عندما تشعر بالتوتر ، خذ بضع دقائق للاسترخاء وتصفية ذهنك. اذهب في نزهة على الأقدام أو استمع إلى الموسيقى أو افعل شيئًا آخر تستمتع به.
باتباع هذه النصائح ، يمكنك المساعدة في إدارة التوتر وتقليل مخاطر مشاكل الجهاز الهضمي.
اقرأ أيضاً:
طبيب البوابة: ما مدى دقة حمية الحمض النووي؟