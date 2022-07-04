طبيب البوابة: كيف نربي أطفالنا على الطيبة والاحترام؟ كآباء وأمهات، قد نجد صعوبة في تربية أطفال "مثاليين" في هذا الوقت، ومع ذلك، يمكننا دائمًا تربية أطفال لا يختبئون بعيدًا عن مساعدة الآخرين. في حين يدفع معظم الآباء أطفالهم لتحقيق التميز ، وللحصول على أداء أكاديمي جيد بشكل عام، من المهم أيضًا أن يهدف الآباء إلى تربية أطفالهم على الاخلاق الجيدة والطيبة والاحترام. للقيام بذلك ، إليكم بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار.

طبيب البوابة: كيف نربي أطفالنا على الطيبة والاحترام؟

فهم الذكاء العاطفي

تمامًا مثل الذكاء اللغوي والرياضي والمنطقي والموسيقي، هناك شيء يسمى الذكاء العاطفي ، يتعلق بالقدرة على فهم واستخدام وإدارة عواطف المرء بطرق إيجابية لتخفيف التوتر والتواصل بكفاءة والتعاطف مع الآخرين ، التغلب على المشاكل وحل المشكلات.

عندما تحاول تربية طفلك ليكون طيباً، فإن بناء الذكاء العاطفي يعد أمر في غاية الأهمية. إن القيام بذلك لن يجعلهم يفهمون ما يشعرون به حيال مواقف معينة فحسب ، بل سيجعلهم أيضًا على دراية بما يشعر به الآخرون. بهذه الطريقة سيعرفون كيفية التحكم بفعالية في عواطفهم وفقًا للموقف. لذلك ، فإن تربية أطفال أذكياء عاطفيًا أمر مهم للغاية عندما تتطلع أيضًا إلى تربية أطفال طيبين.

طبيب البوابة: كيف نربي أطفالنا على الطيبة والاحترام؟

بناء بيئة طيبة

من أجل تربية أطفال طيبين ، من الضروري أن يخلق الآباء بيئة دافئة ولطيفة. يطور الأطفال معظم سماتهم من محيطهم ، ولهذا السبب يجب على الآباء أن يكونوا قدوة جيدة. كن قدوة جيدة. لا تكن وقحًا مع الناس ثم تتوقع من الأطفال أن يفعلوا عكس ذلك. سيفعلون ما يرونه ويشهدون. ومع ذلك، لتجنب ذلك ، كن جيدًا مع الناس ، استخدم لغة وإيماءات إيجابية. قم بلعب الأدوار الإيجابية وابتكر سيناريوهات خيالية تسأل الأطفال كيف سيكون رد فعلهم في موقف معينة. ساعدهم في التفريق بين الصواب والخطأ ووجههم خلال العملية.

طبيب البوابة: كيف نربي أطفالنا على الطيبة والاحترام؟

ركز على الأعمال الطيبة

إذا لاحظت أن طفلك يتعامل بلطف مع شخص ما ، ويساعد شخصًا ما في الأوقات الصعبة ، فتأكد من التحدث عن ذلك ودعمه. هذا يشجعهم فقط على عمل المزيد من أعمال الخير. التعليقات الإيجابية التي تقدمها ستدفئ قلوبهم أكثر ، وستدفعهم ليكونوا أكثر لطفًا وعطاءًا في المستقبل. في الوقت نفسه، لا تدع اللغة والإيماءات غير اللطيفة تمضي دون نقاش. وجه انتباه طفلك لهذه الايماءات، لا تعاقبهم أو تصرخ عليهم ، لكن دعهم يعرفون الخطأ. على الرغم من أن هذا قد لا يغيرهم على الفور ، إلا أنه سيجعلهم أكثر وعيًا بما ارتكبوه من خطأ.

طبيب البوابة: كيف نربي أطفالنا على الطيبة والاحترام؟

ساعد الأطفال على التحكم في المشاعر المدمرة

الأهم من ذلك ، من المهم معرفة ما يمر به طفلك. كونك طيبًا له علاقة كبيرة بالحالة الذهنية للشخص ، وكيف يعامله الآخرون. تواصل مع طفلك بانتظام وحدد المؤشرات الحمراء. إذا كان طفلك يتعرض للتنمر، ساعده في التعامل مع الموقف. اطلب منه التحدث اليك وحاول تقديم الدعم الشخصي ثم الاحترافي اذل لزم الامر. لا تقل لهم "بأن الأمر سيمر". بدلاً من ذلك ، دعهم يعرفون أنك موجود دائمًا من أجلهم. قد يكون للحب والرعاية تأثير إيجابي طويل المدى في حياتهم ، مما يمنحهم الأمل والاطمئنان.

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