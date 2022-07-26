طبيب البوابة: كيف يؤثر الطعام على مزاجك؟ هل شعرت يوماً أن المشاعر تأتي من أمعائنا ، وليس من رؤوسنا. يمكن أن تؤثر الطريقة التي نأكل بها على عواطفنا ومزاجنا وسلوكنا. يقول الخبراء إن نظامنا الغذائي له تأثير مباشر على الميكروبات التي تعيش في أمعائنا.

طبيب البوابة: كيف يؤثر الطعام على مزاجك؟

رأي الخبراء

يقول خبراء التغذية "إن أمعائنا هي موطن لتريليونات البكتيريا المعروفة باسم ميكروبيوم الأمعاء. يمكن للبكتيريا الجيدة في أمعائنا أن تساعد في قمع هرمونات التوتر ، وتجعلنا نشعر بمزيد من الاسترخاء. عندما تتناول وجبة غنية بالأطعمة المصنعة والسكر والحبوب ، فقد تغذي البكتيريا السيئة بدلاً من ذلك. هذه هي أنواع الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأمعاء ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) وحتى متلازمة التعب المزمن (CFS) ".

يمكن للأمعاء التمييز بين العادات الصحية وغير الصحية من خلال التأثير المباشر على مزاجك. يمكن أن يساهم الإجهاد والنظام الغذائي غير الصحي في حدوث اضطراب في القناة الهضمية. من المهم أن نفهم جميعًا العلاقة بين طعامنا وأمعائنا ومزاجنا للمساعدة في تقوية أجسامنا.

عندما يكون لديك موعد عمل هام أو تحاول التعافي من يوم سيء ، فإن آخر شيء تريد التفكير فيه هو وجبتك التالية. ولكن عندما يتعلق الأمر بذلك ، يمكن أن يكون للطعام تأثير كبير على ما تشعر به. يمكن للأطعمة المعالجة بالمواد الكيميائية والإضافات أن تجعلك تشعر بالتعاسة والقلق والكأبة. هذا لأن الطعام يجعل جسمك يتفاعل بشكل مختلف عما لو كان مصنوعًا بشكل طبيعي.

أفضل طريقة لدعم صحة أمعائك هي تجنب الأطعمة المصنعة والحد من تناول السكر . سيساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف أيضًا في الحفاظ على سير الأمور بشكل جيد هناك .

طبيب البوابة: كيف يؤثر الطعام على مزاجك؟

صحة القناة الهضمية

صحة القناة الهضمية مهمة لرفاهيتنا بشكل عام ، من الصحة الجسدية والعقلية إلى الاستقرار العاطفي والوضوح العقلي. الجهاز الهضمي هو أكبر عضو في الجسم وهو مسؤول عن تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات. هذا يجعله ضروريًا لصحتنا العامة.

تلعب القناة الهضمية أيضًا دورًا مهمًا في تنظيم الحالة المزاجية لأنها تنتج مادة السيروتونين ، وهو ناقل عصبي يساعد على تنظيم المشاعر. عندما نأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان (الموجود في الديك الرومي واللحوم الأخرى) ، فإن أجسامنا تنتج كميات إضافية من السيروتونين ، والتي يمكن أن تساعدنا على الشعور بالسعادة والاسترخاء.

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