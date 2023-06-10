البوابة - المغنيسيوم هو أحد أكثر المعادن أهمية لصحة الإنسان. ونقصه يمكن أن يسبب المشاكل. يشارك المغنيسيوم في العديد من الأنشطة الجسدية الهامة. يساعد المغنيسيوم في أكثر من 300 نشاط إنزيمي في الجسم. لذلك ، من المؤكد أنها ستؤثر عليك بكمية أقل في الجسم. سنناقش في هذه المقالة الطرق المختلفة غير العادية التي يؤثر بها نقص المغنيسيوم علينا ونحن غير مدركين لذلك.

طبيب البوابة: كيف يؤثر نقص المغنيسيوم على صحتنا؟



تقلصات مؤلمة في العضلات

هذا شائع جدًا ويختار العديد من الأشخاص العلاجات المنزلية لذلك بدلاً من الذهاب إلى الطبيب. تعتبر التشنجات والرعشات من سمات نقص المغنيسيوم على الرغم من إمكانية وجود أسباب أخرى لذلك. في الحالات الخطيرة ، قد يتسبب نقص المغنيسيوم أيضًا في حدوث نوبات أو تشنجات.

الاكتئاب والقلق

نعم أنت سمعت ذلك صحيح. يؤثر نقص المغنيسيوم على الحالة المزاجية. ارتبطت المستويات المنخفضة من المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب. يقول تقرير هارفارد: "يساعد المغنيسيوم في المسارات العصبية التي ، عندما لا تعمل بشكل صحيح ، يُعتقد أنها تؤدي إلى اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق. وقد ربطت العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة مستويات منخفضة من المغنيسيوم بزيادة الاكتئاب".

دقات القلب غير الطبيعية

المغنيسيوم يحافظ على قلبك ينبض. وهو أحد المعادن العديدة التي تحافظ على تقلص واسترخاء عضلات القلب. يرتبط نقص المغنيسيوم بنبضات القلب غير المنتظمة التي تسمى عدم انتظام ضربات القلب. نقص المغنيسيوم يجعل القلب ينبض بشكل أسرع.

ضعف العظام

ليس الكالسيوم فقط ، بل للمغنيسيوم ارتباط قوي بصحة العظام. يتم تخزين أكثر من 50٪ من مغنيسيوم الجسم في العظام. لقد وجدت الدراسات أن نظامًا غذائيًا عالي المغنيسيوم مع كثافة عالية من المعادن في العظام والعكس صحيح. يؤدي نقص المغنيسيوم إلى مشاكل متعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام.

التعب

نظرًا لأنه يلعب دورًا في وظيفة العضلات ، فإن نقصه يؤثر على صحة العضلات ويجهد الفرد. التعب هو رد الفعل الأول والأساسي لكل نقص ومن ثم ينصح باستشارة الطبيب وإجراء الفحص ومعرفة السبب الدقيق.

طبيب البوابة: كيف يؤثر نقص المغنيسيوم على صحتنا؟

ما مقدار المغنيسيوم الذي نحتاجه للاستهلاك؟

يحتاج المرء إلى استهلاك حوالي 400 مجم من المغنيسيوم في اليوم. يمكن لجسم الأنثى التعامل مع 300 ملغ من هذا المعدن.

يتوفر المغنيسيوم في بذور اليقطين والسبانخ والفول والأرز البني وزبدة الفول السوداني واللوز والفول السوداني والكاجو. يمكن للمرء أيضًا أن يجد المغنيسيوم في الدواجن والشوكولاتة الداكنة والحليب.

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