البوابة - نقص المغذيات الدقيقة، المعروف أيضًا باسم الجوع الخفي ، هو حالة لا يحصل فيها الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية. هناك حاجة إلى المغذيات الدقيقة للعديد من وظائف الجسم المهمة ، بما في ذلك النمو والتطور ، والمناعة ، وإنتاج الطاقة. يمكن أن يؤدي نقص أي من هذه العناصر الغذائية إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك فقر الدم ، وضعف الوظيفة الإدراكية ، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن نقص المغذيات الدقيقة؟



أكثر حالات نقص المغذيات الدقيقة شيوعًا هي:

1. نقص الحديد: هذا هو النقص الأكثر شيوعًا في المغذيات الدقيقة في العالم. تشير التقديرات إلى أن ملياري شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص الحديد. الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين في الدم. يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم الذي يسبب التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد.

2. نقص فيتامين أ: هذا هو السبب الرئيسي للعمى لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم. فيتامين (أ) ضروري من أجل الأداء السليم لشبكية العين، وهي الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى العمى الليلي وجفاف العين وتندب القرنية ، مما قد يؤدي في النهاية إلى العمى.

3. نقص اليود: هذا سبب رئيسي للإعاقة الذهنية لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم. اليود ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية الضرورية لنمو الدماغ. يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى قصور الغدة الدرقية ، والذي يمكن أن يسبب التخلف العقلي وتأخر النمو ومشاكل صحية أخرى.

يمكن أن يحدث نقص المغذيات الدقيقة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك:

4. نظام غذائي فقير: من المرجح أن يكون النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ناقصًا في المغذيات الدقيقة.

5. سوء الامتصاص: سوء الامتصاص هو حالة لا يستطيع فيها الجسم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح من الطعام. يمكن أن يحدث هذا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك مرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون والالتهابات.

6. زيادة الاحتياجات: هناك مجموعات معينة من الناس ، مثل النساء الحوامل والمرضعات والأطفال الصغار ، لديهم احتياجات متزايدة لبعض المغذيات الدقيقة.

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن نقص المغذيات الدقيقة؟



طرق منع نقص المغذيات

يمكن منع نقص المغذيات الدقيقة عن طريق تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. يمكن للأطعمة المدعمة ، مثل الحليب وحبوب الإفطار ، أن تساعد أيضًا في زيادة تناول بعض المغذيات الدقيقة. إذا كنت قلقًا من احتمال إصابتك بنقص في المغذيات الدقيقة ، فتحدث إلى طبيبك. يمكنهم إجراء فحص الدم للتحقق من مستويات العناصر الغذائية المختلفة.

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