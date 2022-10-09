طبيب البوابة: كيف يمكن أن يؤثر كوفيد على صوتك؟ يستغرق معظم الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 بضعة أيام أو أسابيع للشعور بالتحسن ، وعادةً ما يستغرق الشفاء التام أقل من 12 أسبوعًا. ومع ذلك ، يستمر بعض الأشخاص في تجربة الأعراض المزمنة حتى بعد 12 أسبوعًا. من المعروف أن لديهم متلازمة ما بعد كوفيد.

كل يوم يكتشف العلماء والأطباء المزيد والمزيد من المضاعفات طويلة المدى التي يسببها كوفيد وقد نُشر في المجلة الطبية البريطانية ، مقال بعنوان "COVID Strangle" قائمة أعراض متلازمة كوفيد.

طبيب البوابة: كيف يمكن أن يؤثر كوفيد على صوتك؟

ما هو COVID Strangle"؟

يصنف مرض كوفيد الخانق على أنه "التهاب أو جفاف في الحلق مع إحساس بالاختناق" و "تغيير في الصوت".

في السابق ، كان التهاب الحلق فقط مرتبطًا بشكل أساسي بهذه الحالة. أصبح التهاب الحلق أيضًا أحد أكثر أعراض كوفيد انتشارًا ، حتى أكثر من الحمى. وفقًا لخبراء الصحة ، في الوقت الحالي ، تبدأ أعراض كوفيد لدى ثلثي الأشخاص المصابين بشعور بالتهاب الحلق.

بالنسبة للتغير في الصوت ، يمكن أن تختلف طيف الأعراض من "متقطع إلى بحة مستمرة في الصوت ، وعدم الراحة أو الألم ، وضيق التنفس (صعوبة التنفس)" ، وفقًا لمدونة نُشرت في The BMJ يمكن أن يحدث هذا حتى لو لم تكن هناك مشكلات صوتية. وأضاف المؤلفون: "لقد أثر العجز الوظيفي الناتج على قدرتنا الأساسية على التواصل الفعال".

طبيب البوابة: كيف يمكن أن يؤثر كوفيد على صوتك؟

مشاكل البلع

قد يواجه الناس أيضًا صعوبة في بلع الطعام. قد يكون هذا بسبب صعوبات في التنفس لأننا نحبس أنفاسنا بشكل طبيعي عندما نبتلع لمنع أي طعام أو سوائل من دخول الرئتين. يمكن أن تؤدي صعوبات التنفس إلى صعوبة في تنسيق التنفس والبلع.

طبيب البوابة: كيف يمكن أن يؤثر كوفيد على صوتك؟

من الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة ما بعد كوفيد ؟

يقول الباحثون إنه لا يوجد "تفسير واضح" حتى الآن للسبب الذي يجعل بعض الأشخاص يطورون أعراض كوفيد لفترة طويلة بينما يتعافى الآخرون بسرعة". ومع ذلك، يضيفون ، "تعد متلازمة ما بعد كوفيد أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين يعانون من مرض حاد ولكنه قد يحدث بعد مرض خفيف أو حتى بدون أعراض."

لاحظ الباحثون أيضًا أن متلازمة ما بعد كوفيد كانت أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 69 عامًا ، أو الإناث أو الذين يعيشون في مناطق محرومة أو يعملون في مجال الرعاية الصحية أو الرعاية الاجتماعية أو التعليم. الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع ، ولديهم أكثر من حالة صحية موجودة مسبقًا ، فإن النشاط الذي يحد من النشاط الصحي يكونون أيضًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة ما بعد كوفيد.

طبيب البوابة: كيف يمكن أن يؤثر كوفيد على صوتك؟

أعراض أخرى لمتلازمة ما بعد كوفيد (الاعراض طويلة الأمد):

قائمة الأعراض الطويلة الأمد. يمكن أن تختلف من شخص لآخر ، اعتمادًا على عوامل متعددة. تتضمن بعض هذه الأعراض ما يلي:

الإعياء

ضيق التنفس

ألم الصدر

ضباب الدماغ والتعب العقلي

دوار ودوخة

فقدان حاسة الشم

طفح جلدي

التهاب الملتحمة

انتفاخ البطن

قلة النوم

القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

آلام المفاصل والعضلات

طبيب البوابة: كيف يمكن أن يؤثر كوفيد على صوتك؟

موعد زيارة الطبيب

إذا لم تتحسن أعراض متلازمة ما بعد كوفيد يفضل استشارة اختصاصي أذن وأنف وحنجرة أو معالج نطق ولغة ، بناءً على الأعراض.

لاحظ الباحثون أنه لا يوجد حتى الآن بروتوكول معياري للتقييم ، طالما أن مرض كوفيد يؤثر على المرضى بطرق مختلفة وبدرجات مختلفة.

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