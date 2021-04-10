طبيب البوابة: لا تتجاهل هذه الأعراض إذا كنت تشك بعدوى كورونا

نعلم جميعًا الآن أن الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بكوفيد-19 هي الزكام والسعال والحمى وفقدان حاسة الشم والتذوق. إن معرفة الأعراض الشائعة يجعلنا ندرك جيدًا متى نعزل أنفسنا أو متى نذهب للفحص...

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تنتشر الموجة الثانية لفيروس كورونا كالنار في الهشيم والأعراض ليست مماثلة تمامًا للأولى. يمكن أن يؤثر الفيروس على الصحة الجسدية والنفسية للفرد. فيما يلي ثمانية أعراض بخلاف الحمى والزكام يمكن أن توضح ما إذا كنت مصابًا بالفيروس.

سعال غير عادي

كان السعال من الأعراض الرئيسية لـ كوفيد-19 ، لكن السعال المستمر بصوت مختلف عن السعال المعتاد هو أحد الأعراض. قد يخلط المرء بين هذا وبين سعال المدخن.

العين الوردية

وفقًا لدراسة أجريت في الصين ، تعتبر العين الوردية أو التهاب الملتحمة علامة على الإصابة بعدوى كوفيد-19. في حالة العين الوردية ، يمكن أن يصاب الأشخاص باحمرار وتورم ودموع في العين. أظهر العديد من المشاركين الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا هذه الأعراض.

ضيق التنفس

ومن بعض الأعراض أيضًا ضيق التنفس وصعوبة التنفس مع عدم الارتياح في الصدر وخفقان القلب.

مشاكل في المعدة

وفقًا للباحثين ، فإن العديد من الشكاوى المعدية المعوية تأتي أيضًا. تؤثر عدوى كوفيد-19 على الجهاز التنفسي العلوي. تقول دراسة جديدة أن الإسهال والقيء وتشنجات البطن والغثيان والألم هي بعض علامات الإصابة بفيروس كورونا. إذا كنت تعاني من أي إزعاج في الجهاز الهضمي ، فيجب عليك إجراء فحص كورونا.

التعب

بعد التعافي من أي مرض أو عدوى فيروسية ، يميل الجسم إلى قضاء بعض الوقت في التعافي، لكن المرضى الذين تعافوا من كوفيد يعانون من التعب والإرهاق الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر.

تشير الدراسات إلى أن حوالي 63 في المائة من المرضى أبلغوا عن معاناتهم من التعب والضعف وآلام العضلات لمدة ستة أشهر تقريبًا بعد ظهور الأعراض الأولى.

ضبابية الدماغ

أبلغ الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 عن أعراض عصبية. وفقًا لدراسة ، أبلغ 58 في المائة من مرضى كوفيد منذ فترة طويلة عن علامات ضباب في الدماغ أو ارتباك عقلي. ليس هذا فقط ، فقد تم الإبلاغ أيضًا عن مشكلات عصبية بما في ذلك فقدان الذاكرة والحرمان من النوم.

خفقان القلب

وفقًا لدراسة ، يمكن أن يكون خفقان القلب أو الشعور بنبض سريع ورفرفة وخفقان في القلب علامة على الإصابة بعدوى كوفيد-19. وفقًا لدراسة نُشرت في JAMA Cardiology ، فقد ادعى 78٪ من مرضى كوفيد-19 المتعافين تورطهم القلبي ، بينما 60٪ لديهم التهاب مستمر في عضلة القلب

فقدان حاسة الشم والذوق

من أكثر الأعراض المزعجة لـ كوفيد-19 فقدان حاسة الشم والتذوق. قد يكون فقدان وظائف حواسك الشمية أمرًا محبطًا ويصعب التأقلم معه.

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