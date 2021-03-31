طبيب البوابة: هل يسبب فيروس كورونا العقم عند الرجال والنساء؟

مع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19 ) في جميع أنحاء العالم لا يزال التأثير المحتمل طويل المدى لفيروس كورونا على الصحة الإنجابية للرجال والنساء غير واضح...

طبيب البوابة: ما هو اضطراب كوروناسومنيا، وما علاقته بكورونا؟

وهذا يشمل التأثير المحتمل للعلاجات الدوائية ، وزيادة استخدام المطهرات الكيميائية ، والأثر النفسي للجائحة على وظيفة الحيوانات المنوية ، وتطور الجنين ، وصحة المبيض ، والوظيفة الجنسية.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن عدوى كوفيد-19 يمكن ان تؤثر على الأداء السلس للجهاز التناسلي وتسبب العقم عند الرجال والنساء. يمكن أن يساعد التشخيص المبكر في التخفيف من أي تأثير سلبي للعدوى ، وينصح باستشارة أخصائي الخصوبة لإجراء تقييم أساسي للخصوبة للرجال والنساء الذين تعافوا من عدوى كوفيد-19 .

تأثير مرض كوفيد -19 على الخصوبة

نظرًا لكونه مرضًا تنفسيًا ، فإن فيروس كوفيد-19 يؤثر بشكل أساسي على الرئتين والأنف والحنجرة. غالبًا ما تكون العدوى أكثر حدة عند كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مثل أمراض الرئة أو أمراض القلب أو السكري أو الحالات التي تؤثر على جهاز المناعة لديهم. تم العثور على أن كوفيد-19 يؤثر على مجموعة من الأعضاء بما في ذلك المعدة والأمعاء والدماغ والكلى والكبد والقلب والبنكرياس والأوعية الدموية والعينين والجلد.

كما أشارت الدراسات الحديثة إلى أن كوفيد-19 قد يؤثر سلبًا على جودة الحيوانات المنوية ويقلل من الخصوبة لدى الرجال ، وقد يعتمد حجم هذا التأثير على شدة المرض. وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ، فإن النساء الحوامل المصابات بـ كوفيد-19 ، اللاتي يعانين من حالات طبية موجودة مسبقًا ، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم المزمن أو أولئك الأكبر سنًا أو الذين يعانون من زيادة الوزن ، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة. بسبب كوفيد-19.

كوفيد-19 والحمل

ليس من الواضح ما إذا كان كوفيد-19 يؤثر على الانجاب والحمل لدى النساء والبيانات المتعلقة بذلك محدودة للغاية. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية ، تنص على أن النساء الحوامل الأكبر سنًا ، والذين يعانون من زيادة الوزن ، والذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ، يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بـ كوفيد-19 الحاد. لذلك من المهم أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من كوفيد-19 ، والإبلاغ عن الأعراض المحتملة (بما في ذلك الحمى والسعال أو صعوبة التنفس) لأطبائهم.

الخرافة: لقاح كوفيد-19 يمكن أن يسبب العقم

تم اختبار لقاحات كوفيد-19 المتداولة على نطاق واسع وفحصها بحثًا عن المخاطر المحتملة ولم تتم الموافقة عليها إلا بعد التأكد من سلامتها دون أدنى شك. لا يوجد دليل يشير إلى أن أيًا من اللقاحات المعتمدة لها تأثير سلبي على الخصوبة.

يتم تكرار فكرة تأثير اللقاحات على خصوبة الفرد مرارًا وتكرارًا ، ومع ذلك ، لا يوجد دليل يوضح أن لقاح كورونا يمكن أن يسبب العقم لدى كل من الرجال والنساء. لم يتم الإبلاغ عن أي فقد للخصوبة بين المشاركين في التجربة أو بين الملايين الذين تلقوا اللقاحات، ولم تظهر أي علامات على العقم في الدراسات التي أجريت على الحيوانات. لم يكن هناك ارتباط بين لقاحات كوفيد-19 أو الإجهاض. في هذه المرحلة ، لا توجد معلومات كافية فيما يتعلق بسلامة أي من لقاحات كوفيد-19 أثناء علاجات الإنجاب المساعدة والحمل ، ولهذا السبب لا يمكن تقديم توصية بشأن أيهما أكثر أمانًا للرجال والنساء الذين يهدفون إلى محاولة الحمل.

الوقاية

يعاني العديد من المرضى من ضغوط مرتبطة بالعقم ويطلبون الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو إحدى مجموعات دعم العقم العديدة المتاحة الآن شخصيًا وعبر الإنترنت. يمكن للأزواج الحصول على المساعدة من مجموعات الدعم لتغيير أنماط حياتهم والعيش حياة صحية.

يمكن للأزواج الحصول على جلسات استشارية لتقليل التوتر وتحسين نوعية الحياة. يمكن لتقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل أن تساعدهم أيضًا على تقليل التوتر والبقاء بصحة جيدة. يوصى أيضًا بإدخال المكملات الغذائية مثل فيتامين سي وفيتامين د في النظام الغذائي المعتاد لأنها تساعد في تحسين تنشيط المبيض وجودة السائل المنوي.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام