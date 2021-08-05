طبيب البوابة: لماذا أصابك فيروس كورونا المستجد بعد التطعيم؟

تعد الاصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم الكامل أمرًا نادرًا جدًا، واحتمالات حدوثه منخفضة جدًا. ومع ذلك ، في كل يوم ، مع استمرار حالات متغير دلتا في الارتفاع ، نسمع المزيد من التفاصيل عن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى غير مسبوقة ، أي أصيبوا بـكورونا بعد الحصول على التطعيم الكامل...

علميًا ، من المحتمل أن تكون الإصابات الشديدة نادرة ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن الفيروس. يسجل الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى مرتين أنها تجربة أقل قسوة. ومع ذلك ، لا توجد طريقة حقيقية للتنبؤ بمن سيصاب ومن لا يصاب.

مع بدء ارتفاع الحالات مرة أخرى بعد الموجة الثانية ، قمنا بتحضير بعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الوقت الحالي:

مع ارتفاع التطعيمات لماذا تتزايد حالات العدوى؟

نسمع الآن عن حالات عدوى أكثر من أي وقت مضى. في حين أن معظم الحالات كانت تأتي مع انتشار متغير دلتا ، فإن الإبلاغ عن حالات عدوى يأتي أيضًا في وقت ارتفعت فيه وتيرة التطعيم بشكل كبير.

يقترح العلماء أنه نظرًا لأننا نرى زيادة في التطعيم والمزيد من الأشخاص الذين يتم تحصينهم بشكل كامل ، فلا بد أن يكون هناك تقارير أعلى عن حالات العدوى أيضًا. هذا لأننا لا نواجه تهديدًا من متغيرات أكثر من المعتاد لفيروس كورونا فحسب ، بل نشهد أيضًا ارتفاعًا في الحياة الطبيعية وخروج الناس - مما يعني أن هناك احتمالية أكبر للإصابة بالعدوى.

ومع ذلك ، فقد ذكر العلماء أن أسبقية الحالات لا تزال في الجانب السفلي بين أولئك الذين تم تطعيمهم - واستطردوا لتوضيح أن الفيروس منتشر بشكل كبير.

هل جميع الإصابات خفيفة؟ هل يمكن أن تكون جادة؟

حتى بين أولئك الذين يصابون بالفيروس بعد التطعيم الكامل ، ولديهم مناعة قصوى ، تبدو طبيعة العدوى في الجانب الأكثر اعتدالًا ، مع وجود فرصة أقل من المعتاد للدخول إلى المستشفى والوفيات الناجمة عن العدوى ، مما يوفر مستوى معينًا من الطمأنينة والراحة المفيدة خاصة في وقت الموجة التي يغذيها متغير دلتا.

العديد من الذين تم تطعيمهم يعانون أيضًا من عدوى بدون أعراض ويتعافون في فترة أقصر. أثبتت دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مؤخرًا أن 27 ٪ من إجمالي حالات العدوى (اختبارات RT-PCR الإيجابية) التي تم الإبلاغ عنها كانت بدون أعراض ، ولم يتذكر الكثيرون أنهم مرضى بما فيه الكفاية ، وأقل من 10 ٪ كانوا بحاجة إلى دخول المستشفى بشكل وقائي وأقل قليلاً من 2 ٪ تمثلت في الوفيات.

تظهر دراسات الحالة أيضًا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين يصابون بـكوفيد قد يكون لديهم في بعض الأحيان حمولة فيروسية أقل من المعتاد في الجهاز التنفسي ، ويشعرون بجزء بسيط من الأعراض المعتدلة. ومن ثم ، فمن المرجح أن يتم تجنب شدة المرض مع الحماية الكامل إلى حد معين ، وتوفير مكافحة جيدة للوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العوامل لا تُحسب إلا بين الأشخاص الذين تم تحصينهم بالكامل - أي على الأقل 14-20 يومًا قد مرت بعد الجرعة الثانية. يمكن لجرعة واحدة أو عدم وجود مناعة كافية أن تزيد من خطر العدوى والمضاعفات ذات الصلة.

ما هي العوامل التي تؤجج الفارق؟

أولاً ، يمكن أن يؤدي الانتشار الكبير للفيروس الخبيث في منطقة معينة (بمعدلات تطعيم منخفضة) إلى تسهيل إصابة الأشخاص الملقحين بالفيروس. بصرف النظر عن ذلك ، أشارت بعض التحليلات إلى أن احتمالية الإصابة بالعدوى الخارقة تزداد في الأماكن الضيقة ، والأماكن الداخلية سيئة التهوية ، والمكاتب المزدحمة ، وأماكن العلاج في المستشفيات ، حيث يكون خطر العدوى على الجانب الأعلى.

هل من المرجح أن يحصل عليها شخص ما؟

في حين أن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بالعدوى مرة أخرى ، بما في ذلك العمر وضعف المناعة ، فقد أظهرت الدراسات والتحليلات الأحدث أن النساء تميل إلى تشكيل جزء أكبر من الحالات المتقدمة المبلغ عنها على مستوى العالم. حتى هذه الأسباب لا تزال غير واضحة ، فقد تم الكشف عن المزيد من الحالات المتقدمة بين النساء ، وخاصة أولئك اللائي عملن في الخطوط الأمامية وقطاعات الرعاية الصحية.

ومن المثير للاهتمام ، أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة مرة أخرى بـ كوفيد ، بعد الإصابة به مرة واحدة من قبل.

لماذا تنخفض معدلات نجاعة اللقاح؟

من المعروف أن اللقاحات التي نمتلكها معنا لها احتمالات ملحوظة للوقاية والحماية من السارس- COV-2. ومع ذلك ، مع ظهور سلالات خبيثة ، تنخفض معدلات الفعالية أيضًا. مع مرور الوقت ، يُعتقد أيضًا أن الحماية الكاملة (الحصانة) الممنوحة لهم قد تتضاءل أيضًا ، وتجعل الأشخاص يحتاجون إلى لقاح إضافي.

يبقى السبب الأكثر احتمالا لنفس السبب هو الانتشار الشامل لمتغير دلتا. في حين أن اللقاحات مفيدة للغاية ، إلا أنها لا تزال تجريبية ، وتعمل بأفضل حالاتها ضد السلالة الأصلية. مع المتغيرات الأحدث ، يصبح الفيروس أيضًا أكثر ذكاءً في هجومه ، ويمكنه بسهولة تجاوز الأجسام المضادة التي يحركها اللقاح. يتم اتخاذ تدابير سيئة بعد التطعيم ، وقد يكون ضعف المناعة أو المعاناة من الشروط المسبقة التي تقلل من فعاليته من العوامل المحتملة.

هل هناك طرق للوقاية منه؟

مرة أخرى ، يظل من المهم جدًا أن يستمر الأشخاص الذين تم تطعيمهم في اتباع الاحتياطات الحقيقية حتى بعد تعرضهم للعدوى. الأقنعة والتباعد والتطهير لا تزال حاسمة.

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بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم ، فإن أفضل طريقة لمنع العدوى هي التأكد من مستوى الخطر في مكان ووقت معين. طالما أنك تمارس الإجراءات الحثيثة ، وتحافظ على نظافة محيطك ، فإن فرص الإصابة تصبح أقل.