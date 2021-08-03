طبيب البوابة: هل تحد الأدوية المضادة للفيروسات من أعراض كورونا؟

وسط أزمة كورونا ، أصبحت اللقاحات واليقظة هي حاجة الساعة. كلاهما يضمن الوقاية وبعض الحماية من الفيروس القاتل ...

لقد أثبتت لقاحات فيروس كورونا فعاليتها في التقليل من شدة العدوى ومخاطر انتقالها لدى البشر. وقد لوحظ أن اللقاحات المتاحة قللت أيضًا من فرص دخول المرضى إلى المستشفى. ومع ذلك ، نظرًا لارتفاع عدد الإصابات، ظل الناس متشككين.

على الرغم من أن اللقاحات هي أفضل رهان متاح حاليًا ضد عدوى الفيروس التاجي ، إلا أن العلماء والمهنيين الطبيين يعملون بلا كلل لتطوير وسائل وطرق جديدة لإدارة الوباء. تشير التقارير الأخيرة إلى أن شركات الأدوية العملاقة تتعاون لإنتاج حبوب عن طريق الفم مضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تقليل أعراض كورونا ومخاطر المضاعفات. ومع ذلك ، فإن الوقت الذي ستتوفر فيه هذه الحبوب المضادة للفيروسات لا يزال قيد التكهنات.

ما هي الأدوية المضادة للفيروسات؟

مثل أي دواء آخر مضاد للفيروسات ، ستعمل هذه العقاقير أيضًا على تحييد قدرة الفيروس على التكاثر. بينما تمنع اللقاحات دخول الفيروس إلى الجسم ، تمنع الأقراص المضادة للفيروسات هذه الفيروسات من إحداث فوضى بعد الإصابة.

وفقًا للتقارير ، فإن الأدوية المضادة للفيروسات هي دواء مضاد للفيروسات يمكن تناوله من قبل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. يقال إنه يساعد الناس على إدارة أعراضهم في المنزل ومنع الأعراض من التدهور أكثر. سيساعد الدواء المضاد للفيروسات أيضًا في تحييد الفيروس في غضون أيام قليلة ، خاصةً إذا كانت الأعراض خفيفة.

كيف ستكون مختلفة عن لقاحات كورونا؟

بينما توفر لقاحات كورونا أفضل حماية ممكنة ضد الفيروس ، يمكن أن يساعد الدواء المضاد للفيروسات في إدارة العدوى. بينما يساعد الأول في الوقاية من الفيروس ، يساعد الأخير في إدارة وعلاج العدوى.

في الوقت الحالي ، تقوم كل من Pfizer و Merck والشركة اليابانية Shionogi بتطوير هذه الأدوية.

في بيان صدر في مارس 2021 ، قالت شركة فايزر: "تتطلب معالجة جائحة كوفيد-19 كل من الوقاية عن طريق اللقاح والعلاج المستهدف لأولئك الذين يصابون بالفيروس".

“لقد صممنا PF-07321332 كعلاج محتمل عن طريق الفم يمكن وصفه عند أول علامة للعدوى ، دون الحاجة إلى دخول المرضى إلى المستشفى أو في الرعاية الحرجة. وفي الوقت نفسه ، يُعد مرشح فايزر المضاد للفيروسات الوريدي خيارًا علاجيًا جديدًا محتملاً للمرضى المقيمين في المستشفى ".

ما أقرب وقت نتوقعه؟

في حين أن شركة المواد الكيميائية الأمريكية Merck قد تلقت بالفعل موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على عقارها المضاد للفيروسات عن طريق الفم Molnupiravir وقد أبرمت بالفعل صفقة في الولايات المتحدة ، لا تزال عقاقير Pfizer التجريبية قيد التجربة السريرية. ومع ذلك ، وفقًا للتقارير ، يمكن إطلاقه في السوق في أقرب وقت هذا العام.

بدأت شركة الأدوية اليابانية مؤخرًا تجربتها السريرية على حبة تعطى مرة واحدة في اليوم ، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى.

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