طبيب البوابة: لماذا قد يكون غضبك مثيراً للقلق الغضب عاطفة. إنها وسيلة لك للتعبير عن استيائك ، وهي شكل من أشكال المقاومة وأيضًا وسيلة للبقاء. ومع ذلك ، عندما يصبح غضبك عنيفاً ويأخذ شكل العدوان ، فقد يتسبب ذلك في ضرر أكثر مما تتخيل. قد يؤدي عدم القدرة على التحكم في غضبك إلى زيادة معاناتك ، مما يجعل كل جانب من جوانب حياتك يبدو وكأنه تحدٍ.

بعد قولي هذا ، من المهم بالنسبة لك أولاً تحديد ما إذا كان لديك أي مشاكل متعلقة بالغضب. اكتشف ما إذا كنت تواجه مشكلة في السيطرة عليها ، ومعرفة ما إذا كانت تؤثر على صحتك الجسدية والعقلية. عندها يمكنك البحث عن تدابير مختلفة واستراتيجيات تهدئة ذاتية واللجوء إلى إدارة الغضب.

طبيب البوابة: لماذا قد يكون غضبك مثيراً للقلق

أسباب الغضب وطرق إدارته

يغضب بعض الناس بسهولة ويظلون غاضبين ويجدون صعوبة في الهدوء. بينما هناك أناس يكون غضبهم نتيجة عاطفة متراكمة. البعض يرمي الأشياء ويصرخون ولديهم طريقة عالية للتعبير عن عدم رضاهم. ثم هناك أولئك الذين يعزلون أنفسهم أو يبكون أو يظلون غاضبين لفترة طويلة أو يمرضون.

مستوى الصبر لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور المزاج منخفض حقًا وغالبًا ما ينشأ عن الإحباط. الآن ، يمكن أن يكون هناك أسباب كثيرة لذلك. اعتمادًا على ما مررت به في الماضي ، وتاريخ عائلتك ، إذا كنت قد تعرضت لتجربة مؤلمة أو تعاملت مع الخسارة أو كنت حزينًا ، فقد يكون غضبك نتيجة لذلك كله.

أحيانًا يكون التخلي عن كل شيء هو أفضل طريقة لتحرير نفسك من قيود الإحباط والانزعاج. لكن عدم القدرة على التحكم فيه يمكن أن يضر بصحتك وكذلك بصحتك العقلية.

طبيب البوابة: لماذا قد يكون غضبك مثيراً للقلق

كيف تلعب إدارة الغضب دورًا حاسمًا؟

في كثير من الأحيان ، لا يكون التعبير عن غضبك بطريقة عنيفة هو الحل لمشاكلك. يمكن توصيلها بطريقة مضبوطة.

تساعدك إدارة الغضب على القيام بذلك. إنها عملية علاجية تساعدك على فهم غضبك بشكل أفضل. إلى جانب مساعدتك في تحديد العلامات المبكرة للغضب غير المتحكم فيه ، فإنه يعلمك طرقًا لحل مشاكلك وتهدئة نفسك وتوجيه هذا الغضب إلى شيء مثمر.

من تقنيات الاسترخاء والعلاجات السلوكية إلى التمارين والأدوية إذا لزم الأمر ، تتكون إدارة الغضب من طرق متعددة لإدارة غضبك بالطريقة الصحيحة.

متى تطلب التدخل

الغضب والعدوان وجهان لعملة واحدة. في حين أن الغضب هو عاطفة ، عندما يأخذ شكل العنف ، فإنه يصبح عدوانًا. لذلك ، يمكن أن يؤدي إلى علامات وأعراض مختلفة ، عاطفية وجسدية.

طبيب البوابة: لماذا قد يكون غضبك مثيراً للقلق

تشمل الأعراض الجسدية لمشكلات الغضب ما يلي:

ضغط دم مرتفع خفقان القلب شد العضلات وشدها فقدان الوعي إحساس بالوخز

تشمل الأعراض العاطفية لمشكلات الغضب ما يلي:

إحباط تهيج قلق السلوك المتهور كثرة الحجج العزل الذاتي

طبيب البوابة: لماذا قد يكون غضبك مثيراً للقلق

استراتيجيات فعالة لترويض أعصابك

أولاً ، من المهم تحديد مسببات التوتر لديك. اعرف ما الذي يثير غضبك. هل يتعلق الأمر بماضيك أم أنه أصبح أكثر تكرارا في الماضي القريب؟

إليك بعض استراتيجيات التهدئة الذاتية التي يجب اعتمادها:

تنفس حتى تشعر بالاسترخاء .

تحدث إلى نفسك ، قل لنفسك أن "تسترخي" و "تهدأ" و "خذ الأمور ببساطة "

يمكن أن يساعد الجري أو المشي السريع أو أي تمارين رياضية أخرى على تهدئة أعصابك .

يمكن أن تساعد اليوجا أيضًا على استرخاء عضلاتك وإخراج التوتر .

بدلاً من الصراخ، عبر عن غضبك في شكل محادثة مثمرة .

فكر في حل ، طريق إلى الأمام ، بدلاً من إعادة النظر في العوامل التي تؤدي إلى مثل هذه الظروف العصيبة .

امنح نفسك استراحة ، راحة بعبارات بسيطة. ابتعد عن البيئة السلبية وأحط نفسك بالطاقة الإيجابية .

طبيب البوابة: لماذا قد يكون غضبك مثيراً للقلق

انت لست وحدك

كثير من الناس يتعاملون مع مشاكل الغضب. البعض لا يدرك ذلك حتى فوات الأوان. ومع ذلك ، إذا كنت تعتقد أنك وحدك ، فأنت مخطئ. تم تشخيص العديد من المشاهير مثل أليك بالدوين وكريس براون وميل جيبسون بنوبات الغضب الرهيبة. وحُكم عليهم حضور جلسات لإدارة الغضب أيضًا. لكن في النهاية ، الأمر كله يتعلق بالتغيير الذي تريد أن تجلبه لنفسك.

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