طبيب البوابة: لماذا تشعر بالغضب طوال الوقت؟

الغضب هو عاطفة تأتي بشكل طبيعي لدى الجميع تقريبًا. في حين أن سبب الغضب أو العدوانية قد يختلف لدى الناس ، إلا أنه لن يؤدي إلا إلى الغضب والتعبير العدواني...

على الرغم من أن بعض الناس يتعلمون فن البقاء في السيطرة والحفاظ على هدوء أذهانهم ، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تسبب مشاكل الغضب التي يصعب معالجتها.

يمكن أن يأتي الغضب بأشكال مختلفة

كما هو معروف ، الغضب ليس مجرد عرض جسدي للعواطف أو القوة. يمكن أن يكون لها أشكال عديدة ويمكن للناس أن يختاروا التعبير عن عدوانيتهم ​​بطرق مختلفة.

بالنظر إلى أن الغضب يمكن إظهاره لتحقيق أغراض مختلفة ، فهناك العديد من أشكال الغضب نفسه. بينما يريد بعض الناس التعبير عن أنفسهم فقط ، قد يرغب البعض الآخر في تأكيد الهيمنة وتفوق الفرد. وبالمثل ، يُظهر البعض الغضب من أجل تخويف الناس أو قد يكون مجرد رد فعل بدافع الخوف.

ومع ذلك ، إلى جانب كونه جسديًا بطبيعته ، يمكن أن يكون الغضب أيضًا لفظيًا وعقليًا وعاطفيًا. يمكن أن يؤدي إلى الإساءة الجسدية مثل الضرب، ولكن يمكن أيضًا وصف التخويف والإساءة اللفظية بالغضب.

ما الذي يسبب مشاكل الغضب عند الناس؟

الجميع عرضة للغضب. لكن ليس كل شخص لديه نفس سبب الغضب. قد تختلف الأسباب في كل شخص. بينما بالنسبة للبعض ، قد يكون الغضب ناتجًا عن مشاكل عائلية و / أو مشاكل مالية و / أو ضغوط مرتبطة بالعمل أو علاقة رومانسية ، هناك من يعانون من اضطرابات معينة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل تتعلق بالغضب والعدوان.

ومع ذلك ، فإن بعض الأشياء التي يمكن أن تسبب الغضب لدى الناس هي كما يلي.

الكآبة

في كثير من الأحيان ، يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الحزن لفترات طويلة وتقلبات مزاجية شديدة ، مما يسبب الإحباط والغضب حتى في أصغر الحالات. قد يبدو الأمر غير معقول بالنسبة للأخرين، لكن الأشخاص المكتئبين قد يكونون عرضة لنوبات انفعالات عاطفية لا يمكن السيطرة عليها.

الصرع

على الرغم من ندرتها الشديدة ، يعتقد الباحثون أن نوبات الصرع المعروفة باسم النوبة الجزئية البسيطة يمكن أن تؤثر على عواطفك وتسبب الغضب ومشاعر العدوان.

اضطراب الوسواس القهري (OCD)

اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو نوع من اضطرابات القلق التي تجعل الشخص عرضة لأفكار الوسواس والسلوك القهري. في أغلب الأحيان ، قد تؤدي الحاجة إلى إكمال طقوس معينة أو اتباع جدول زمني وعدم القدرة على القيام بذلك بالضبط إلى إثارة الإحباط ، مما يؤدي إلى الغضب. أيضًا ، قد تؤدي الأفكار الوسواسية والسلوك القهري في بعض الأحيان إلى زيادة مستوى التهيج لدى الشخص.

اضطراب ذو اتجاهين

يمكن أن يسبب الاضطراب ثنائي القطب أيضًا ، وهو حالة خطيرة ، تغيرات جذرية في مزاجك وشخصيتك. قد يعاني الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا الاضطراب من نوبات من الغضب والغضب.

تعاطي الكحول والمخدرات

وفقًا للخبراء ، فإن الإفراط في شرب الكحول أو تعاطي المخدرات يمكن أن يؤدي إلى العدوان المفرط. يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول وتعاطي العقاقير غير الضرورية إلى حرمانك من قدرتك على التفكير بوضوح وعقلانية. إنه يضعف قدرتك على التحكم في دوافعك ، مما يؤدي إلى الغضب.

علامات تشير الى أن لديك مشاكل غضب:

نظرًا لأن الغضب هو عاطفة طبيعية ، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعاني من مشاكل الغضب وما إذا كنت بحاجة إلى التعامل معها. ومع ذلك ، هناك بعض السمات المميزة لشخص يعاني من مشاكل الغضب:

- تكرار حالات الانفعال والإحباط

- الشعور بالإرهاق من العديد من المشاعر السلبية في نفس الوقت

- أعراض جسدية مثل ارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب والوخز في الجسم

- الإساءة اللفظية والجسدية في بعض الأحيان

- السخرية والتهكم في جميع الأوقات وإعطاء العلاجات الصامتة يمكن أن تكون علامات خفية على الغضب

كيف تحافظ على هدوئك في أوقات الاضطراب؟

إذا تم تشخيصك بالغضب أو تعتقد أن غضبك قد خرج عن نطاق السيطرة ، فيجب أن تجرب أساليب تهدئة يمكن أن تعفيك من مثل هذا العدوان والإحباط.

ومع ذلك ، إليك بعض النصائح لإدارة الغضب لترويض أعصابك.

- من المهم للغاية أن تفكر قبل أن تتحدث. لا تقل أو تفعل أي شيء من شأنه أن يفاقم الموقف ، وبدلاً من ذلك حاول تمارين التنفس لتهدئة نفسك. يمكن أن تساعدك التمرين أيضًا على التحكم في غضبك.

- بدلاً من الوصول إلى نتيجة ، فكر في الحلول الممكنة.

- انضم إلى فصول إدارة الغضب التي يمكن أن توفر لك نصائح وحيلًا مختلفة لمعالجة مشاكلك المتعلقة بالغضب.

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