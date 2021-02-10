طبيب البوابة: لماذا لا تستمتع النساء بالجنس مثل الرجال؟

بينما يعيش الرجل شغف الحياة الجنسية كاملة قد لا يف هم سبب عدم رغبة المرأة في ممارسة الجنس أحيانًا.

عزيزي الرجل قد يكون هناك العديد من الأسباب التي قد لا تكون على دراية بها ، ولكن كشريك ، يجب أن تهتم بالتعرف على رغباتك زوجتك بشكل أفضل. كزوجة أيضًا ، يجب أن تكوني فضولية لمعرفة ما إذا كنتِ تواجهين مشكلة في الوصول إلى الذروة أو إذا كانت رغبتك الجنسية تأخذ وقت طويلاً.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل النساء لا يستمتعن بالجنس في بعض الأحيان:

- التوتر: السبب الأول لقلة الدافع الجنسي. يمكن للتوتر أن يؤثر على رغبتك الجنسية. إذا كان تفكيرك مشتتا الى مليون اتجاه أو إذا كان مستوى التوتر لديك مرتفعًا بشكل عام ، فسيؤثر ذلك على حياتك الجنسية مع شريكك. يمكن لإيجاد طرق للتخلص من التوتر أن يساعد في استعادة حياتك الجنسية. خذي استراحة من روتينك ، وتناولي طعامًا صحيًا ، واحصلي على قسط من الراحة واقضي وقتًا ممتعًا مع شريكك.

- الألم: الألم أثناء ممارسة الجنس هو الطريقة التي يخبرك جسمك بها بأن شيئًا ما غير طبيعي. يمكن أن يكون هناك العديد من أسباب الجنس المؤلم. يحدث الخلل الوظيفي في قاع الحوض عندما لا تسترخي عضلات قاعدة الحوض بشكل طبيعي. يمكن أن يؤدي تغيير مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون إلى ممارسة الجنس المؤلم للنساء أيضًا. كذلك، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تدخلين في سن اليأس ، فقد يكون لديك تغيرات هرمونية يمكن أن تسبب جفاف المهبل الذي يجعل الجماع مؤلمًا. تحتاج إلى استشارة طبيب نسائي بمجرد أن تدرك أن الجنس يؤلمك بدلاً من تجنبه.

- الأسباب النفسية: في بعض الأحيان ، يمكن للاكتئاب والقلق الأساسي أن يعيق الدافع الجنسي لديك. يمكن أن تؤثر المشكلات التي تكون فيها العلاقة في مأزق أو تاريخ من الصدمة الجنسية على اهتمامك بالحميمية الجسدية مع شريكك. في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يساعدك أخصائي الصحة العقلية في التغلب على الصعوبات الأساسية.

- انخفاض الرغبة الجنسية: في بعض الأحيان ، يكون الدافع الجنسي البطيء مسألة عقلية. بالنسبة للعديد من النساء ، قد لا يكون بدء ممارسة الجنس أمرًا مثيرًا للاهتمام. لكن بمجرد دخولهن في الأمر ، يدركن أنه ممتع. في بعض الأحيان ، تحتاج فقط إلى الذهاب إلى المستوى المنخفض والسماح لعقلك بالاستمتاع. من ناحية أخرى ، يكون الدافع الجنسي لدى بعض النساء منخفضًا في غياب أي مشكلة أساسية أخرى. وهذا ما يسمى اضطراب الرغبة الجنسية ناقص النشاط (HSDD). يجب أن يكون طبيبك مسؤولاً عن وصف الأدوية التي يمكن أن تساعد في جعلك في حالة مزاجية للاستمتاع ببعض الوقت الحميم مع شريكك.

- مشكلة الإثارة والنشوة: بالنسبة لبعض النساء ، إذا لم يكن الجنس رائعًا ، فإنه يصبح من الصعب الوصول إلى النشوة الجنسية. تعتقد الكثير من النساء أنهن يجب أن يكن قادرات على بلوغ الذروة بالجماع. لكن قد يحتاج الكثير منهم إلى تحفيز خارجي للوصول إلى النشوة الجنسية. يمكنك إضافة بعض الألعاب الجنسية إلى روتينك اليومي لتحصل على النشوة الجنسية. إذا لم ينجح ذلك ، فهناك علاجات تساعد في زيادة الإثارة ، بما في ذلك الأدوية والهرمونات والزيوت الموضعية وكذلك الكريمات.

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