كيف يتغير الدافع الجنسي لدى الرجل والمرأة مع التقدم في العمر؟

مع التقدم العمر، تأخذ الرغبة الجنسية أيضًا منعطفًا جديدًا. لطالما كان تحديد الدافع الجنسي للرجال والنساء صعبًا حيث أن هرموناتهم تتغير باستمرار...

بينما تعمل عوامل أخرى مثل النفسية والعاطفية والجسدية ، معاً لخلق الرغبة الجنسية وتغيير الدافع الجنسي لكل من الرجال والنساء. كما تؤثر طبيعة العلاقة والحياة الجنسية للزوجين أيضًا على الرغبة الجنسية للزوجين. في ضوء ذلك ، نقدم دليلًا لكيفية تغير الدافع الجنسي مع التقدم في العمر:

في العشرينات من العمر

يعاني الرجال من زيادة الدافع الجنسي خلال هذه الفئة العمرية لأن هرمون التستوستيرون ، الهرمون اللازم للإثارة الجنسية يكون مرتفعًا عادةً خلال هذه الفترة. ومع ذلك ، يواجه الرجال أيضًا مشكلات قلق شديدة فيما يتعلق بأدائهم الجنسي ، مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب. يقال إن النساء هن الأكثر خصوبة خلال هذا الوقت.

في الثلاثينيات من العمر

يستمر الرجال في ممارسة الدافع الجنسي القوي خلال الثلاثينيات من العمر ، لكنه يبدأ في الانخفاض شيئًا فشيئًا عندما يصلون إلى أوائل الأربعينيات. هذا أيضًا هو الوقت الذي يلتزمون فيه بوظائفهم ، وحياتهم العائلية أو الزوجية ، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على رغبتهم الجنسية. تتمتع النساء خلال هذا الوقت بأقوى دافع جنسي حيث تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن النساء تميل إلى التخيل والتفكير في الجنس أكثر بكثير مما كانت عليه عندما كن أصغر سناً.

أثناء الحمل

يمر كل من الرجال والنساء بمرحلة مختلفة أثناء الحمل. على الرغم من أنه يؤثر على جسم المرأة وعلى الهرمونات ، يمر الرجال أيضًا بمرحلة نفسية حيث يعاني كلاهما من الدافع الجنسي المرتفع. ومع ذلك ، بعد الولادة ، تلعب العديد من العوامل العاطفية والنفسية دورًا مثل الإرهاق والرضاعة الطبيعية ورعاية المولود الجديد و زيادة الوزن ومواكبة العمل التي تتسلل إلى الحياة الجنسية للزوجين.

في أواخر الأربعينيات وما بعدها

مع هذه الفئة العمرية ، يأتي الكثير من العوامل الصحية التي تساهم في تغيير الدافع الجنسي بين الرجال والنساء. يواجه الرجال فرصًا أكبر للإصابة بضعف الانتصاب نظرًا لحدوث الكثير من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكري والكوليسترول وما إلى ذلك ، ولذلك يتعين عليهم تناول الأدوية الطبية التي قد تؤثر على الرغبة الجنسية لديهم باستمرار. مع اقتراب النساء من سن اليأس خلال هذا الوقت ، فإنهن يعانين من انخفاض في الدافع الجنسي والسرور ويبدأن في الهبات الساخنة وزيادة الوزن ومشاكل النوم والمزيد مما يبعدهن عن مزاجهن الجنسي.

متى تلجئ الى الطبيب؟

بغض النظر عن أي فئة عمرية، يمكن أن يعاني الرجل والمرأة من تراجع في الرغبة الجنسية لاسباب مختلفة، لذا يعد التحدث مع طبيبك خيارًا ممكنًا إذا لاحظت علامات على وجود حالة صحية. إذا كنت تواجه أي مشكلة بشأن الدافع الجنسي ولم تعد مهتمًا بممارسة الجنس مع شريكك، ربما يجب عليك زيارة الطبيب. يمكن للأطباء اقتراح بعض الهرمونات التي من شأنها أن تساعد في زيادة الرغبة الجنسية لديك وزيادة الرغبة الجنسية والإثارة.

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