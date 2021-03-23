طبيب البوابة: لماذا يجب ارتداء النعال في المنزل؟

هناك سببان لعدم ارتداء الكثير من الناس للنعال في المنزل، أحدهما بسبب المعتقدات الدينية والثاني لأسباب صحية...

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بينما هو اختيارك تمامًا لارتداء أو عدم ارتداء النعال في المنزل ، هل فكرت يومًا ، لماذا بدأنا في ارتداء النعال في المنزل في المقام الأول؟ هناك العديد من الفوائد الصحية لارتداء النعال ، والتي قد لا تكون على دراية بها. يمكن أن تحدث النعال المسطحة الداعمة فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر برفاهيتك. وهنا بعض من الأسباب:

درء الأمراض الشائعة

هل تعاني غالبًا من نزلات البرد والإنفلونزا طوال العام؟ بينما تحتاج بالتأكيد إلى التركيز على تعزيز نظام المناعة لديك ، فهناك أخطاء شائعة قد تكون مسؤولة عن ذلك ويجب الانتباه إليها. عدم ارتداء النعال في المنزل يسمح لحرارة الجسم بالخروج من خلال القدمين. مع استمرار فقدان الجسم للحرارة ، تنخفض الدورة الدموية ، مما قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الشائعة مثل البرد والإنفلونزا. يوفر ارتداء النعال الحماية لقدميك ، مما يساعد في الحفاظ على تدفق الدم بشكل طبيعي ويسمح لجهاز المناعة بمقاومة الأمراض.

يمنع الالتهابات البكتيرية والفطرية

نعتقد جميعًا أن أرضية منزلنا نظيفة تمامًا. على الرغم من نعم ، قد تبدو الأرضية نظيفة وخالية من البقع ولكن هناك العديد من الجراثيم والبكتيريا التي لا يمكنك رؤيتها بالعين المجردة. على الرغم من المسح والتنظيف بالمكنسة الكهربائية ، لا يمكنك منع الكائنات الحية الدقيقة الضارة من دخول المنزل بالماء والهواء وغيرهما من الناقلات.

يساعد ارتداء النعال على حماية قدميك من أمراض القدم المعدية. بعض هذه الفطريات أظافر القدم وقدم الرياضي.

يزيد من توازن الجسم

يزيد ارتداء النعال من توازن أجسام الأطفال الصغار وكبار السن. لا تكون أقدام الطفل مسطحة حتى سن معينة ، وغالبًا ما تسقط أثناء تعلم المشي. يساعد جعل طفلك يرتدي النعال على المشي بسهولة.

عندما يتعلق الأمر بكبار السن ، يجب أن يرتدوا نعالًا ذات دعامة جيدة للقوس. يزيد ارتداء النعال من التوازن والاستقرار مع تقدمك في العمر. تأكد من شراء نعال مريحة توفر لك الدعم المناسب.

يعالج تورم القدمين

يمكن أن تؤدي الدورة الدموية غير السليمة إلى تورم القدمين. ارتداء النعال يحبس الحرارة ويساعد على زيادة الدورة الدموية. يجب عليك اختيار النعال التي تناسب قدمك بشكل مثالي.

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