طبيب البوابة: مؤشرات على إخفاء الطفل تعرضه للتنمر يعد التنمر مصدر قلق خطير ، خاصة في وقتنا الحالي حيث أصبحت المساحة الرقمية أيضًا نقطة ساخنة لجذب المتنمرين. لكن الأمر المثير للصدمة هو أنه غالبًا ما يتم تجاهله أو عدم اكتشافه.

أحد الأسباب الرئيسية وراء تملص أو تهرب المتنمرين من العقاب هو أن الضحايا يختارون ترك الأحداث دون الإبلاغ عنها. يمر الأطفال الذين يتعرضون غالبًا للتنمر بعدد لا يحصى من المشاعر والمواقف المسببة للتوتر. إنهم يعانون من القلق ، ولديهم تقدير متدني للذات ويخافون من الطرف القامع – هذه هي بعض الأسباب الرئيسية وراء عدم إخبار أي شخص عن المشكلة.

دعونا نناقش المخاوف التي تمنع الطفل من التحدث عن التنمر.

طبيب البوابة: مؤشرات على إخفاء الطفل تعرضه للتنمر

الخوف من جعل الأمور أسوأ

يشعر الأطفال الذين يتعرضون للتنمر بالعجز والخوف دائمًا. إنهم يريدون طلب المساعدة ، وإخبار والديهم بكل شيء عما يمرون به، ولكن التفكير في كيفية رد فعل والديهم ، وكيف سيتصرفون لإصلاح الأمور، هو ما يخيفهم. ما يخيفهم أكثر هو الانتقام من المتنمر. الانتقام الذي سيطلبونه منهم وكيف سيجعلون حياتهم أسوأ مما هي عليه بالفعل. هذا هو السبب في أن ضحايا التنمر يخوضون معاركهم بأنفسهم ، ويتركون العاصفة تمر بمفردهم.

طبيب البوابة: مؤشرات على إخفاء الطفل تعرضه للتنمر

الشعور بالحرج

فيما يتعلق بالتنمر ، فالأمر كله يتعلق بالسلطة والسيطرة. يشعر المتنمر بالقوة والسلطة ، بينما يشعر الضحية بالضعف ، مما يجعله عرضة للخجل والإحراج. في حالات معينة ، قد يتعرض الأطفال للتخويف بسبب شيء يدركونه بالفعل ، مثل مظهرهم الجسدي. في أحيان أخرى، قد يكونون مستهدفين لشيء فعلوه في الماضي. في كلتا الحالتين ، قد يشعرون بالحرج من التحدث عن ذلك إلى أي شخص.

طبيب البوابة: مؤشرات على إخفاء الطفل تعرضه للتنمر

الرغبة في القبول

يتمتع ضحايا التنمر برغبة قوية في القبول ، والتوافق والمشاركة ، وهذا هو السبب في أنهم لا يخبرون مطلقًا أي شخص عن المتنمرين. في بعض الأحيان ، يتصرفون مثل المتنمرين ويتحملون الصداقات المزيفة ، فقط للحفاظ على دورهم في الترتيب الاجتماعي.

طبيب البوابة: مؤشرات على إخفاء الطفل تعرضه للتنمر

هل سيصدقونني؟

في معظم الأحيان ، يكون المتنمرون رائعين في إخفاء شرهم. عادة ما يكونون على علاقة جيدة مع المعلمين والمدربين والأقران الآخرين، وبما أنهم يتمتعون بشعبية، فلا أحد يجرؤ حتى على الشك فيهم. لذلك ، يضطر الضحايا تقريبًا إلى الاعتقاد بأن لا أحد سيقف إلى جانبهم أو يصدقهم. فلماذا يقول أي شيء ؟

طبيب البوابة: مؤشرات على إخفاء الطفل تعرضه للتنمر

ما هي علامات التنمر التي يجب على الآباء الانتباه لها؟

الآباء والأمهات الذين يرغبون في التأكد من أن أطفالهم آمنون ، يجب أن يراقبوا هذه العلامات عند الأطفال:

تشمل العلامات العاطفية والسلوكية للتنمر ما يلي:

تقلبات مزاجية شديدة

عزل

تغيرات في أنماط النوم والأكل

زيادة الشجار بين الأشقاء

السلوكيات العدوانية

الانسحاب من الأهل والأحباء

الحصول على درجات ضعيفة في المدرسة

قد تشمل العلامات الجسدية:

علامات كدمات وجروح وخدوش غير مبررة على الجسم العودة إلى المنزل مع متعلقات مفقودة أو تالفة صداع متكرر وآلام في المعدة

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