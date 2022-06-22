طبيب البوابة: فوائد الموسيقى المدهشة أثناء الحمل تتمتع الأغنية المتفائلة بالقدرة على رفع معنوياتك ونقل مزاجك من الكآبة إلى الإثارة والحيوية. يمكن أن تساعدك الأغنية الهادئة على الاسترخاء بينما تؤدي الأغنية المحفزة إلى دفع طاقتك في صالة الألعاب الرياضية. الموسيقى ليست مجرد متعة ولكنها تأتي أيضًا بالعديد من الفوائد. أحد هذه الأمثلة هو الاستماع إلى الموسيقى أثناء الحمل. قد يكون هذا مفيدًا ليس لك فحسب ، بل لجنينك أيضًا!

يمكن للطفل الذي لم يولد بعد أن يسمع أصوات السوائل في الرحم ونبض قلب الأم. بحلول الثلث الثاني من الحمل ، يمكن للطفل أيضًا سماع الأصوات الخارجية مثل صوت الأم والموسيقى والضوضاء الصاخبة الأخرى. يمكن أن تلعب الموسيقى دورًا مهمًا في النمو والتطور الصحي لطفلك ، حتى قبل الولادة. لذا قم بتشغيل أغنيتك المفضلة لديك واقرئي لتكتشفي كيف يمكن أن تساعدك.

طبيب البوابة: فوائد الموسيقى المدهشة أثناء الحمل

تأثير الموسيقى على نمو الجنين

وجدت الأبحاث أن الموسيقى لها دور في نمو دماغ الطفل قبل الولادة. يرتبط التعرض للموسيقى أثناء وجوده في الرحم بتحسن كبير في النمو العقلي والإدراكي والسلوكي والحسي والنفسي والعاطفي لدى الأطفال الذين لم يولدوا بعد ، مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا لأي موسيقى أثناء وجودهم في الرحم.

في حوالي الأسبوع 16 إلى 18 من الحمل ، يمكن للطفل أن يسمع أول صوت له. بحلول الأسبوع الرابع والعشرين ، تبدأ الأذنان في النمو بسرعة ، وقد تبين أن الأطفال يديرون رؤوسهم استجابةً للأصوات في الأشهر القليلة الماضية من الحمل. يمكن للطفل الذي لم يولد بعد أن يتعرف على صوت والدته ولغتها الأم وأنماط الكلمات والقوافي.

طبيب البوابة: فوائد الموسيقى المدهشة أثناء الحمل

ما الموسيقى التي يجب أن تستمع إليها الأم الحامل؟

في الثلث الثالث من الحمل ، سيتمكن الطفل بالتأكيد من سماع الموسيقى التي تعزفها. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية والأصوات اللطيفة مثل التهويدات والألحان الهادئة وتخلق جوًا من الإيجابية والفرح.

وجدت دراسة أن الموسيقى الكلاسيكية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على النساء الحوامل وكذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد. في الدراسة ، تم تشجيع مجموعة من النساء الحوامل على الاستماع إلى موسيقى كلاسيكية لمدة 20 دقيقة على الأقل كل يوم. بعد 20 يومًا ، رأى الباحثون أن هناك تحسنًا في ردود أفعال الطفل الذي لم يولد بعد ، واستجاباته ، وحركته ، وتنبيهه الذهني. ووجدوا أيضًا أن للموسيقى تأثيرات مهدئة على النساء الحوامل.

طبيب البوابة: فوائد الموسيقى المدهشة أثناء الحمل

فوائد الموسيقى للأم

من الطبيعي أن تشعري بالقلق والتوتر في عدة مراحل أثناء الحمل. ومع ذلك ، فإن المستويات المرتفعة من التوتر والقلق أثناء الحمل يمكن أن تزيد من خطر الإجهاض والولادة المبكرة وولادة طفل بوزن أقل. يرتبط قلق الأم في وقت مبكر من الحمل أيضًا بقابلية الطفل للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) لاحقًا. لذلك ، من المهم الانخراط في الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر. يمكن أن يساعد الاستماع إلى الموسيقى المهدئة والمفضلة لديك على استرخاء عقلك ورفع مزاجك ، وبالتالي تقليل مستويات التوتر والقلق لديك.

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