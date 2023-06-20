طبيب البوابة: ماذا تعرف عن اضطراب الكلام أثناء النوم

البوابة - اضطراب الكلام أثناء النوم ، المعروف أيضًا باسم Somniloquy ، هو اضطراب في النوم يتميز بالحديث أثناء النوم دون أن يكون على علم به. إنه حدث شائع ، ويؤثر على ما يصل إلى 50٪ من الناس في مرحلة ما من حياتهم. يمكن أن يتراوح الحديث أثناء النوم من الغمغمة البسيطة إلى المحادثات الصاخبة المعقدة. يمكن أن يحدث أثناء أي مرحلة من مراحل النوم ، ولكنه أكثر شيوعًا أثناء نوم حركة العين غير السريعة.

طبيب البوابة: ماذا نعرف عن اضطراب الكلام أثناء النوم



السبب الدقيق للإصابة باضطراب الكلام أثناء النوم غير معروف ، ولكن يُعتقد أنها مرتبطة بزيادة نشاط الدماغ أثناء النوم. يعد التحدث أثناء النوم أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدى البالغين ، كما أنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من التوتر أو الحرمان من النوم.

في معظم الحالات ، لا يكون الكلام المنوم مدعاة للقلق. ومع ذلك ، إذا كان الحديث أثناء النوم متكررًا أو مزعجًا ، فقد يكون علامة على اضطراب نوم أكثر خطورة ، مثل اضطراب سلوك النوم بحركة العين السريعة.



لا يوجد علاج محدد اضطراب الكلام أثناء النوم، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل تكرار الحديث أثناء النوم. وتشمل هذه:

• الحصول على قسط كاف من النوم

• تجنب الكافيين والكحول قبل النوم

• تقليل التوتر

• إنشاء روتين مريح لوقت النوم

إذا كنت قلقًا بشأن نومك ، فتحدث إلى طبيبك. يمكنهم استبعاد أي حالات طبية أساسية والتوصية باستراتيجيات لتقليل تكرار الحديث أثناء النوم.

فيما يلي بعض الحقائق الإضافية حول الكلام أثناء النوم:

1. التحدث أثناء النوم أكثر شيوعًا عند الرجال منه لدى النساء.

2. يعتبر التحدث أثناء النوم أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدى البالغين.

3. يعتبر التحدث أثناء النوم أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من التوتر أو الحرمان من النوم.

4. يمكن أن يكون الحديث أثناء النوم وراثيًا.

5. عادة ما يكون الحديث أثناء النوم غير ضار ، ولكنه قد يكون مزعجًا في بعض الأحيان للشريك النائم.

6. لا يوجد علاج محدد لاضطراب الكلام أثناء النوم ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل تكرار الحديث أثناء النوم.

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