طبيب البوابة: ماذا تعرف عن فوائد عشبة القمح ؟

بعد أن احتلت مكانها في قائمة الأطعمة السوبر صحية، أصبح الكل يتحدث عن الفوائد الصحية لعشبة القمح (Wheatgrass)، وهو اسم العشب الصغير لنباتات القمح التي يمكن زراعتها بسهولة في المنزل...

العشب سميك وجاف وله لون أخضر فاتح من عائلة Triticum aestivum يتم استهلاكه خلال موسم الحصاد المبكر قبل أن يصل إلى الحجم الكامل. ينمو العشب بعد 7-10 أيام من إنباته. ويتميز بفوائد الصحية المختلفة.

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ملف المغذيات عشبة القمح

يشير الناس إلى عشبة القمح بالدم الأخضر لاحتوائها على كمية عالية من الكلوروفيل ، مما يعطي العشب لونه. هذا العشب منخفض بالسعرات الحرارية وغني بمختلف الفيتامينات والمعادن والبروتينات والإنزيمات. تشير الدراسات إلى أن عشبة القمح لها أيضًا خصائص مضادة للسرطان. يمكن أن تساعد العوامل المضادة للأكسدة الموجودة في عشبة القمح في الوقاية من الأمراض وتقليل الإجهاد التأكسدي وزيادة التمثيل الغذائي.



الفوائد الصحية لعشبة القمح:



تساعد في تقليل الكوليسترول

يحتاج جسمنا إلى بعض الكوليسترول لإنتاج الهرمونات وإنتاج الصفراء. لكن الكثير من الكوليسترول في الدم يمكن أن يمنع تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن عشبة القمح يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. للدراسة ، أعطيت الفئران التي لديها نسبة عالية من الكوليسترول عصير عشبة القمح. شهدت هذه الفئران انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي.

تم العثور على آثار عشبة القمح لتكون مماثلة لتأثير أتورفاستاتين ، وهو دواء شائع يستخدم لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ليس هذا فقط ، فقد وجدت دراسة أخرى أجريت على الأرانب ذات الكوليسترول المرتفع أن عشبة القمح ساعدت في زيادة الكوليسترول الجيد إلى جانب تقليل الكوليسترول السيئ.

يساعد في قتل الخلايا السرطانية

زعمت الدراسات أن نسبة الأكسدة العالية في عشبة القمح قد تساعد في قتل الخلايا السرطانية. وفقًا لدراسة أنبوبة اختبار ، قلل مستخلص عشبة القمح من انتشار خلايا سرطان الفم بنسبة 41 في المائة.

وجدت دراسة أخرى أجريت على أنبوب الاختبار أن عشبة القمح يمكن أن تحفز موت الخلايا وتقليل خلايا سرطان الدم بنسبة 65 في المائة.

عند دمجه مع أدوية السرطان التقليدية ، يمكن لعشبة القمح تقليل الآثار الضارة. لا يوجد حتى الآن دليل على التأثيرات المضادة للسرطان لعشبة القمح لدى البشر وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع.

تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

وجدت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن عشبة القمح يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. قامت دراسة أخرى بتغذية الفئران التي تعاني من مرض السكري بعشب القمح لمدة 30 يومًا. انخفضت مستويات السكر في الدم لهذه الفئران بشكل ملحوظ.

تخفيف الالتهاب

الالتهاب هو استجابة طبيعية للجسم يحفزها جهاز المناعة مع حماية الجسم من الإصابة والعدوى. على الرغم من أن الالتهاب الخفيف ليس مشكلة ، إلا أن الالتهاب المزمن يمكن أن يساهم في حالات مثل السرطان وأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية.

وجدت بعض الدراسات أن استهلاك عشبة القمح قد يساعد في تقليل الالتهاب. كما بحثت دراسة أجريت على 23 شخصًا في تأثير استهلاك عشبة القمح على التهاب القولون التقرحي ، وهو مرض يسبب التهاب الأمعاء الغليظة.

وجد أن شرب 100 مل من عصير عشبة القمح لمدة شهر يقلل من حدة الأمراض ونزيف المستقيم لدى مرضى التهاب القولون التقرحي. يمكن أن يمنع الكلوروفيل الموجود في عشبة القمح نشاط بروتين معين يسبب الالتهاب.

تساعد في إنقاص الوزن

بدأ مراقبو الوزن في إضافة عصير عشبة القمح إلى نظامهم الغذائي. يمكن أن تعزز الثايلاكويدات الموجودة في عشبة القمح الشبع وتزيد من فقدان الوزن.

وجدت الدراسات التي أجريت على الفئران أن تناول مكملات الثايلاكويدات قد زاد من الشبع عن طريق إبطاء إفراغ المعدة وزيادة إفراز الهرمونات التي تقلل الجوع. تم العثور على الثايلاكويدات في العديد من الأطعمة الأخرى بما في ذلك الخضار الخضراء مثل اللفت والخس والسبانخ. تركيز الثايلاكويدات في عشبة القمح أقل. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفحص تأثير عشبة القمح على فقدان الوزن لدى البشر.

لخفض ضغط الدم

جزيء الكلوروفيل مشابه للهيموجلوبين ويزيد من عدد خلايا الدم. هذا يساعد في إعادة ضغط الدم لحالته الطبيعية. كما تساعد عشبة القمح في تنقية وتحسين الدورة الدموية.

تساعد في علاج الضيق المعوي

كما تم استخدام عشبة القمح تقليديا لتقليل آلام المعدة وإدارة مشاكل الجهاز الهضمي الطفيفة مثل الإسهال. عشبة القمح غنية بالألياف ، مما يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

تحسين صحة الشعر

واحدة من أقل فوائد عشبة القمح المعروفة هي أنه يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر. يحتوي على مادة الكاتلاز التي يمكن أن تساعد في عكس شيب الشعر وإبطاء عملية الشيخوخة في الشعر. كما أن وضع عشبة القمح على الشعر يعمل بشكل عجيب في التخلص من قشرة الرأس ويجعل شعرك يبدو لامعًا.

فوائد أخرى

يمكن أن تساعد عشبة القمح الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب واضطرابات الدم وخفض ضغط الدم وإزالة المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتحقيق التوازن بين جهاز المناعة وتحسين الهضم وتخفيف النقرس.

طرق إضافة عصير عشبة القمح إلى نظامك الغذائي تتوفر عشبة القمح على شكل كبسولات ومسحوق وعصير. يمكنك إضافة المسحوق أو العصير ومشروبات التخلص من السموم والسلطات والشاي والمشروبات العشبية الأخرى.

الوقت المناسب لاستهلاك عشبة القمح

يمكن أن يساعد تناول عصير عشبة القمح على معدة فارغة في تجنب الغثيان. عند تناوله على معدة فارغة ، يتم دمجه في مجرى الدم في غضون 20 دقيقة ، مما يمنح بشرتك توهجًا طبيعيًا واندفاعًا فوريًا للطاقة.



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