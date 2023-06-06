طبيب البوابة: 5 نصائح فعالة لعلاج السعال الجاف

البوابة - مع تقلبات الطقس يمكن أن نصاب بأعراض مزعجة من أبرزها السعال الجاف فما هي أسبابه وكيف نعالجه بطريقة سريعة في المنزل؟ السعال الجاف هو سعال لا ينتج مخاطًا. غالبًا ما يكون ناتجًا عن عدوى، مثل البرد أو الأنفلونزا ، ولكن يمكن أيضًا أن يكون بسبب أشياء أخرى ، مثل الحساسية أو ارتجاع الحمض أو التدخين.



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ما هي أعراض السعال الجاف؟

يتمثل العارض الرئيسي للسعال الجاف في السعال المستمر الذي لا ينتج عنه أي مخاط. قد تشمل الأعراض الأخرى:

- التهاب الحلق

- إحساس دغدغة في الحلق

- ضيق الصدر

- صعوبة في التنفس



كيف يتم تشخيص السعال الجاف؟

سيشخص طبيبك عادةً السعال الجاف بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي. قد يسألك أيضًا عن أي أعراض أخرى تعاني منها ، مثل الحمى أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق. في بعض الحالات ، قد يطلب طبيبك إجراء أشعة سينية على الصدر لاستبعاد الحالات الأخرى ، مثل الالتهاب الرئوي أو سرطان الرئة.



كيف يتم علاج السعال الجاف؟

تختفي معظم حالات السعال الجاف من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة. في هذه الأثناء ، هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الأعراض ، بما في ذلك:

• اشرب الكثير من السوائل ، مثل الماء أو العصير أو الشاي. سيساعد ذلك في الحفاظ على حلقك رطبًا وتقليل احتمالية تهيجه.

• استخدم المرطب أو خذ حمامًا ساخنًا. سيضيف ذلك الرطوبة إلى الهواء، مما يساعد على تليين المخاط وتسهيل السعال.

• تناول مسكنات السعال أو مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية. يمكن أن تساعد هذه في تقليل وتيرة وشدة السعال.

• تجنب التدخين والتدخين السلبي. يمكن للتدخين أن يهيج حلقك ويجعل السعال أسوأ.

• إذا كان السعال ناتجًا عن الحساسية ، فتناول أدوية الحساسية وفقًا لتعليمات الطبيب.



متى يجب أن ترى الطبيب؟

إذا كان سعالك شديدًا أو لم يتحسن بعد أسابيع قليلة ، يجب عليك مراجعة الطبيب. يمكنهم استبعاد أي حالات طبية أساسية والتوصية بعلاجات أخرى قد تساعد في تخفيف الأعراض.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية :

1. الحصول على الكثير من الراحة. عندما تحصل على قسط جيد من الراحة ، يكون جسمك أكثر قدرة على محاربة العدوى وشفاء نفسه.

2. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا. يساعد تناول الكثير من الفواكه والخضروات في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك.

3. تمرن بانتظام. تساعد التمارين الرياضية في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب ، مما قد يساعد في تخفيف أعراض السعال.

4. السيطرة على التوتر. يمكن أن يضعف الإجهاد جهاز المناعة ويزيد من صعوبة محاربة العدوى. ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر ، مثل اليوجا أو التأمل أو قضاء الوقت في الطبيعة.

5 أنواع شاي عشبية:

هناك العديد من أنواع شاي الأعشاب الرائعة التي تساعد على ترطيب الحلق وتحسن من أعراض السعال. فيما يلي بعض أفضل أنواع شاي الأعشاب:

1. البابونج: يعتبر البابونج عشبًا مهدئًا يستخدم غالبًا لتعزيز الاسترخاء والنوم. لها نكهة خفيفة وحلوة مثالية للشرب قبل النوم.





2. شاي النعناع: النعناع عشب منعش يمكن أن يساعد في تهدئة اضطراب المعدة وتخفيف الغثيان. له نكهة قوية ونكهة مثالية ليوم الشتاء البارد.





3. شاي الزنجبيل: الزنجبيل هو عشب دافئ يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان والقيء ودوار الحركة. لها نكهة حارة ، وهي مثالية ليوم الشتاء البارد.



4. شاي إشنسا: إشنسا عشب يستخدم غالبًا لتقوية جهاز المناعة والمساعدة في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا. لها نكهة مريرة قليلاً يجدها بعض الناس غير سارة.



5. شاي الكركديه: الكركديه عبارة عن شاي لاذع بالفواكه يتم الاستمتاع به غالبًا بسبب لونه الأحمر النابض بالحياة. إنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة وقد ثبت أنه يخفض ضغط الدم.





هذه ليست مجموعة قليلة من العديد من أنواع شاي الأعشاب المتاحة. إذا كنت تبحث عن فائدة صحية محددة ، فتأكد من التحدث إلى طبيبك أو أخصائي الأعشاب للحصول على توصيات.



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