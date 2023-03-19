البوابة - الحموضة مشكلة شائعة في شهر رمضان وتؤثر على الكثير من الناس وهناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر عليها مثل الإجهاد ، والنظام الغذائي غير السليم ، وعادات نمط الحياة. عندما يتعلق الأمر بالحموضة ، فإن أحد العلاجات الأكثر شيوعًا التي يلجأ إليها الناس هو الحليب.

غالبًا ما يُنصح بشرب الحليب البارد عندما يعاني شخص ما من حرقة في المعدة. ومع ذلك ، هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان الحليب مفيدًا بالفعل في علاج الحموضة أم لا. تعالوا نعرف الحقيقة.

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هل الحليب مفيد للحموضة؟

لسنوات عديدة اعتبر الحليب علاجًا تقليديًا للحموضة. يُعتقد أن الطبيعة القلوية للحليب يمكن أن تساعد في تحييد الأحماض الزائدة في المعدة وتخفيف الانزعاج المرتبط بالحموضة. يحتوي الحليب أيضًا على الكالسيوم المعروف بقدرته على تقوية العظام والأسنان. ومع ذلك ، في حين أن الحليب قد يوفر راحة مؤقتة ، إلا أنه ليس حلاً دائمًا للحموضة.

ماذا يحدث عند شرب الحليب؟

أحد أسباب عدم التوصية بالحليب للأشخاص الذين يعانون من الحموضة هو أنه في الواقع يمكن أن يزيد المشكلة سوءًا في بعض الحالات. يحتوي الحليب على الدهون والبروتينات التي يمكن أن تزيد من إنتاج الحمض في المعدة وتؤدي إلى تفاقم أعراض الحموضة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تشرب الحليب كامل الدسم ، والذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون. إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، فإن شرب الحليب يمكن أن يسبب مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي أيضًا ، وهناك مشكلة أخرى في شرب الحليب من أجل الحموضة وهي أنه يمكن أن يسبب ارتجاع الحمض. (يحدث الارتجاع الحمضي عندما يتدفق الحمض من المعدة إلى المريء ، مما يتسبب في إحساس بالحرقان في الصدر والحلق. يمكن أن يزيد الحليب من إنتاج حمض المعدة ، مما قد يؤدي إلى ارتداد الحمض ويزيد من أعراض الحموضة.)

طبيب البوابة: ماذا تفعل إذا كنت تعاني من الحموضة؟

أفضل علاج لمشكلة الحموضة

إجراء تغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك.

تناول وجبات أصغر بشكل متكرر على مدار اليوم.

تجنب الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الحمضية.

تقليل التوتر.

شرب الكثير من الماء .

الاستنتاج

شرب الحليب ليس هو الحل الأفضل للجميع. يمكن أن يؤدي الحليب إلى تفاقم أعراض الحموضة ، خاصةً إذا كنت تشرب الحليب كامل الدسم أو إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز. بدلاً من ذلك ، من المهم إجراء تغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك لعلاج الحموضة. من خلال تناول وجبات أصغر بشكل متكرر ، وتجنب أطعمة معينة ، وتقليل التوتر ، وشرب الكثير من الماء ، يمكنك المساعدة في تخفيف الانزعاج المرتبط بالحموضة.

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