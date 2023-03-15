طبيب البوابة: 7 أطعمة تضر بمريضة تكيس المبايض

البوابة - متلازمة تكيس المبايض، هي أحد الأسباب الرئيسية لعقم النساء. واليوم أصبحت هذه الحالة شائعة جدًا بين الفتيات الصغيرات. في كل دورة شهرية ، تنتج المرأة بويضة من المبايض. يشار إلى هذا باسم الإباضة. ولكن لا تتم الإباضة لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بشكل منتظم.

وفقاً لخبراء التغذية، النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض قد تظهر عليهن أعراض وعلامات مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، وغياب الدورة الشهرية ، وزيادة الوزن ، وحب الشباب وتقشر الجلد ، وفرط التصبغ ، وتخفيف الشعر ، وتقلبات المزاج ، وغير ذلك.

زيادة الوزن هي المشكلة الأكثر شيوعًا المتعلقة بمتلازمة تكيس المبايض. إنه يفاقم الوضع ويسبب كربًا عقليًا وعاطفيًا. يجب على الإناث المصابات بتكيس المبايض اللاتي يرغبن في إنقاص الوزن إجراء بعض التعديلات الغذائية. يجب أن يأكلوا وجبات مفيدة لعلاج متلازمة تكيس المبايض وتمنع تلك التي ليست كذلك.

في ما يلي بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض من أجل السيطرة على المشكلات الأخرى المرتبطة به:

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أغذية مصنعة / منتجات مخبوزات

يوجد الدقيق المكرر في الأطعمة مثل الأرز الأبيض والشوكولاتة وعجين الخبز والبطاطا والمعجنات. الكربوهيدرات المكررة هي أسوأ وجبة لمتلازمة تكيس المبايض ويجب تجنبها بأي ثمن. مرض السكري أكثر شيوعًا عند النساء المصابات بهذه المتلازمة. الكربوهيدرات المكررة تجعل أجسامنا تنتج المزيد من الأنسولين ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

القهوة

يوجد الكافيين في القهوة ، وهو يرفع مستويات هرمون الاستروجين (الهرمون الأنثوي) في الجسم. تتعطل مستويات الهرمون أيضًا في متلازمة تكيس المبايض. قد تؤدي زيادة استهلاك القهوة إلى تفاقم المرض. من الآمن عدم الإكثار من تناول القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

المشروبات المحلاة

مستويات السكر في الصودا والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة مرتفعة. يحفز إفراز الأنسولين ويؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون. كما يمكن أن يسبب التهيج والانتفاخ. علاوة على ذلك ، فإن السكر الزائد في كل هذه المشروبات سوف يترسب في الدهون في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

الأطعمة المقلية / الزيتية

تشمل هذه المستويات العالية من الدهون المشبعة الضارة والمتحولة. فهي ضارة وقد تساهم في زيادة الوزن. كما أنها تزيد من نسبة السكر في الدم وقد تسبب مشاكل الانتفاخ والجهاز الهضمي. تعتبر الوجبات المقلية من الالتهابات أيضًا ، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض. يجب أن تتجنبهم تمامًا.

اللحوم المصنعة

السلامي والنقانق والسجق هي لحوم مصنعة تحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة والملح. لديه القدرة على تعزيز زيادة الوزن. يمكن أن تسبب الالتهابات التي تؤثر على التوازنات الهرمونية في الجسم. كما أن لحم البقر المعالج غني بالملح. نتيجة لذلك ، يجب على سيدات متلازمة تكيس المبايض تجنبه.

الكحول

يعتبر الكحول من أكثر العناصر التي يجب تجنبها من الناحية التغذوية. تناول الكحوليات يرتبط بارتفاع معدل تلف الكبد لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. يؤثر هذا الخطر على جميع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، بغض النظر عن وزن الجسم. حتى تناول كميات أقل من الكحول قد يخل بتوازن الإستروجين والبروجسترون. كما أنه يرتبط بانخفاض الخصوبة وهو خطير أثناء الحمل. يضعف الكحول جودة النوم. ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من ضبط النفس ويزيد من الشهية. قد تكون مشكلة كبيرة إذا كنت تعمل بجد على روتينك الصحي واللياقة البدنية.

أطعمة يجب إضافتها الى نظامك الغذائي لمتلازمة تكيس المبايض:

أضف الفواكه (البابايا ، الموز ، التفاح ، الكيوي) ، الخضار (البروكلي، القرنبيط ، الخضار الورقية الخضراء) ، الفاصوليا ، المكسرات الصحية (الجوز ، التين ، التمر) ، الأرز البني ، الشوفان ، مسحوق الجاجري بدلاً من السكريات ، في نظامك الغذائي المعتاد. تمرن بشكل يومي. تجنب هذه الأطعمة من نظامك الغذائي سيساعدك على رؤية الفرق في صحتك.

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