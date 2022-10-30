طبيب البوابة: ماذا يجب أن تفعل بالأدوية القديمة؟ نستهلك الأدوية بانتظام. يستهلك البعض منا الأدوية بشكل يومي لأسباب عديدة. لكن هل لاحظت أنه بصرف النظر عن الأقراص والحبوب العادية ، فإن صندوق الدواء عادة ما يكون مليئًا بمئات الأدوية الأخرى التي نادرًا ما تستخدم.

هذه العادة المتمثلة في تراكم الأدوية ، على الرغم من عدم استخدامها ، تحتاج إلى تصحيح.

طبيب البوابة: ماذا يجب أن تفعل بالأدوية القديمة؟

"قد أحتاجها مرة أخرى ..."

كثير من الناس لا يتخلصون من بقايا الأدوية غير المستخدمة معتقدين انه ماذا لو أصيبوا بنفس المرض أو العدوى مرة أخرى؟ قد تكون هذه الأدوية مفيدة خلال ذلك الوقت.

إن مجرد التفكير في أن دواءً ما شفاهم من مرض شديد قد لا يسمح لهم بالتخلص منه. إنهم يحتفظون ببقايا الدواء ويأملون في العلاج به مرة أخرى.

يجب معرفة أن الأدوية توصف مع مراعاة عدة عوامل. من غير المؤكد ما إذا كانت الحالة البيولوجية لجسمك ستبقى كما هي عندما تصاب بنفس العدوى في المرة القادمة. لذلك ، لا تخزن الدواء وبدلاً من ذلك استشر طبيبك في كل مرة تصاب فيها بالعدوى.

طبيب البوابة: ماذا يجب أن تفعل بالأدوية القديمة؟

مخاطر تناول أدوية منتهية الصلاحية أو حتى غير موصوفة

غالبًا ما تفقد الأدوية القديمة تواريخ انتهاء الصلاحية المطبوعة عليها. قد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث خطيرة ، خاصةً إذا كنت تحتفظ بعدة رزم أخرى في نفس الصندوق حيث توجد أدويتك العادية.

بعض الأدوية قاتلة بطبيعتها عند تناولها خارج مدة صلاحيتها. يحتاج المرء أن يكون حذرا للغاية بشأن هذا.

من المهم أيضًا معرفة أن الدواء الذي نجح مع شخص ما لا يحتاج أن يعمل مع شخص آخر.

طبيب البوابة: ماذا يجب أن تفعل بالأدوية القديمة؟

إليك ما يجب عليك فعله:

تخلص من الأدوية بمجرد الوصول إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها ولكن افعل ذلك بشكل مسؤول.

إذا كنت تتناول الأدوية بانتظام ، فاحتفظ بمفكرة وقم بتدوين تواريخ انتهاء الصلاحية.

احفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

حتى إذا كنت ترغب في تخزين بعض الأدوية ذات الطبيعة الخفيفة ، فتحقق دائمًا من تواريخها قبل تناولها.

يجب إعادة الأدوية منتهية الصلاحية والمواد التي تحتوي على مواد خطيرة إلى الشركة المصنعة أو المورد لحرقها.

لتجنب مخاطر الاستهلاك الخاطئ ، أفرغ علب الأدوية في صندوق القمامة.

يمكنك أيضًا شطف الأدوية في المرحاض.

وجدت دراسة بحثية أجريت عام 2021 حول "ممارسات التخلص من الأدوية غير المستخدمة وبقايا الأدوية في المنازل " أن جميع الأسر تقريبًا (87٪) واجهت حوادث غير مرغوب فيها بسبب التخزين غير الآمن للأدوية.

طبيب البوابة: ماذا يجب أن تفعل بالأدوية القديمة؟

ماذا يحدث للأدوية عند انتهاء صلاحيتها؟

تعتمد فعالية الدواء على تاريخ انتهاء صلاحيته وهذا هو سبب ذكر تواريخ انتهاء الصلاحية على العبوات. يتم ذكر تواريخ انتهاء الصلاحية بألوان وخطوط مميزة لتوضيح الأمر للمستهلك.

تبدأ الأدوية في فقدان قوتها بعد تواريخ انتهاء الصلاحية. على الرغم من عدم معرفة السرعة التي يفقدون بها فعاليتهم ، إلا أنها قاعدة ذهبية مفادها أن الأدوية بعد انتهاء الصلاحية إما أن تكون عديمة الفائدة أو تكون نشطة بشكل خطير ومن الأفضل تجنبها.

يعتمد العمر الافتراضي للأدوية أيضًا على درجة الحرارة والضوء والرطوبة. لذلك إذا كنت ترغب في تخزين الأدوية لفترة أطول ، فاتبع التعليمات الواردة على العبوة.

طبيب البوابة: ماذا يجب أن تفعل بالأدوية القديمة؟

كيف يتم التخلص من الأدوية الطبية القديمة؟

يجب على أولئك الذين يستخدمون المحاقن أو الأدوات الحادة بانتظام التخلص منها بشكل صحيح وحذر. قد يؤدي التخلص العشوائي من هذه المعدات إلى إصابة عمال النظافة.

لا تقم بإلقائها في سلة المهملات دون وضعها في طبقات من الأوراق أو الأكياس الصغيرة. قم بتعبئتها بشكل صحيح بحيث لا تضر حوافها الحادة أي شيء.

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