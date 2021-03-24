فوائد اللوز عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول اللوز لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

يعد اللوز من أهم وألذ أنواع المكسرات، كما أن استخداماته متعددة سواء كان في الطبخ أو الزيوت المستخلصة منه، ويحتوي اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات، والألياف، والمعادن، بالإضافة إلى العديد من المواد الغذائية، ويتكون من أحماض أحادية غير مشبعة مضادة للأكسدة، تعمل على تعزيز صحة القلب.

ويتميز اللوز باحتوائه على مادة الفلافونويد التي تساعد على التخلص من الالتهابات الجسمية، بالإضافة إلى وجود العديد من العناصر المفيدة، مثل: الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز، هذا إلى جانب كونه يعزّز وظائف الدماغ السليمة.

وكما يمتاز اللوز بالعديد من الفوائد الجمالية لبشرة الجلد، فهو يجعل البشرة مشرقة ونضرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين هـ الذي يحدّ من تأثير الجذور الحرة على بشرة الجلد.

نذكر فيما يأتي أهم مميزات اللوز التي تساعد في تحسين بشرة المرأة: تعمل مستحضرات التجميل التي تحتوي على اللوز كمرطب للبشرة، كما تعمل على إزالة الخلايا الميتة، وذلك لأن اللوز يعد مصدر غني بفيتامين هـ المفيد للبشرة، ويساعد اللوز في إزالة الرؤوس البيضاء والسوداء وحب الشباب.

فوائد اللوز للمرأة

اللوز لتحسين صحة البشرة

تعمل مستحضرات التجميل التي تحتوي على اللوز كمرطب للبشرة، كما تعمل على إزالة الخلايا الميتة، وذلك لأن اللوز يعد مصدر غني بفيتامين هـ المفيد للبشرة،ويساعد اللوز في إزالة الرؤوس البيضاء والسوداء وحب الشباب وهذا أحد فوائد اللوز للمرأة، ويعمل زيت اللوز عند المواظبة على استخدامه على التخلص من التان، والهالات السوداء تحت العين.

اللوز لتقوية الشعر

يعمل زيت اللوز على تعزيز بصيلة الشعر، ومنع تساقط الشعر، ويعمل زيت اللوز على التخلص من القشرة.

سهل الاستخدام، إذ ببساطة تستطيع المرأة دلك فروة رأسها بما لا يزيد عن ملعقة إلى ملعقتين من زيت اللوز وتركه ليلة كاملة قبل الاستحمام.

اللوز للتحكم بالوزن

أحد فوائد اللوز للمرأة هو الوصول إلى مرحلة الشبع، إذ يحتوي اللوز على كمية جيدة من الدهون غير المشبعة بالإضافة إلى البروتين، ذلك يجعل منه وجبة قليلة السعرات ومشبعة في ان واحد.

اللوز لخفض نسبة الكوليسترول

أحد فوائد اللوز للمرأة عند تناوله بالكمية الموصى بها يوميًا هي خفض نسبة الكوليسترول الضار.

اللوز نمط غذائي صحي للحامل

تعد مرحلة الحمل مرحلة مهمة وحرجة في حياة كل امرأة، لذا يجب عليها اتباع نمط غذائي صحي ومناسب، وتوجد عدة فوائد للوز للمرأة الحامل،يحتوي اللوز على حمض الفوليك والذي يحمي الجنين من أي تشوهات، كما يساعد في نموه بشكل طبيعي، ويحتوي اللوز على نسبة جيدة من الكالسيوم، فتناوله يضمن بناء العظم بشكل صحي وسليم للجنين، ويفضل نقع اللوز ليلة كاملة قبل استخدامه، فذلك يزيد من نسبة هضمه وامتصاصه.

اللوز للوقاية من سكري وتسمم الحمل

أحد أهم فوائد اللوز للمرأة وخصوصًا المرأة الحامل هي زيادة شعورها بالشبع بأقل السعرات الحرارية الممكنة، وبالتالي تنظيم الوزن وعدم زيادته، حيث تؤدي زيادة الوزن إلى الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل، لذا يعمل اللوز بطريقة غير مباشرة على الوقاية من مثل هذه الأمراض.

اللوز للوقاية من سرطان الثدي

زيادة تناول اللوز أو الفول السوداني أو الجوز ساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بمقدار 2 - 3 مرات، مما يشير إلى أن اللوز يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان الثدي.

اللوز لحماية البشرة من أشعة الشمس، حيث يحتوي اللوز على فيتامين هـ الذي يساعد على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتزويد البشرة بالعناصر الضرورية.

يعد اللوز من المرطبات الطبيعية للبشرة، لأنه مكون طبيعي يحتوي على خصائص رطبة تعمل على ترطيب وتنعيم بشرة الجلد وحمايتها من الجفاف، بالإضافة إلى أنّه يمنع ظهور المسام على البشرة.

يعمل اللوز على تزويد البشرة بالعناصر اللازمة، لأنه يساعد الزيت المستخرج من اللوز على تعزيز قوة وصحة البشرة، كما يفضّل استخدام زيت اللوز وتدليك البشرة به كونه يعدّ سريع الامتصاص.

اللوز يعالج مشاكل ظهور حب الشباب: يحتوي اللوز على أحماض دهنية تساعد على السيطرة على إنتاج الزيوت الزائدة عن الحد للبشرة، والتخلص من الشوائب المتراكمة على الجلد، والتي تتسبب بظهور حب الشباب والرؤوس البيضاء.

اللوز يساعد على الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث يتكون اللوز من خصائص فعالة تعمل على منع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، الأمر الذي يمنحها الحيوية والنضارة لتبدو أصغر سناً.

اللوز يساعد على إزالة الهالات السوداء والانتفاخ المحيط بالعين، لأنه يساعد اللوز على ترطيب البشرة المحيطة بالعين والتخلص من الدوائر الداكنة التي قد تسبب الإزعاج لدى البعض، بالإضافة إلى إزالة الانتفاخ.

اللوز مقشر طبيعي وقوي للبشرة لأنه يساعد اللوز على التخلص من الخلايا الميتة والأوساخ، وإنتاج خلايا جديدة نضرة وصحية.

يعتبر اللوز مزيل طبيعي للمكياج، لأنه يعمل زيت اللوز المستخرج من اللوز على التخلص من المكياج وترطيب البشرة بمكوّنات طبيعية.

اللوز يزيل علامات التمدد لأنه يحتوي اللوز على خصائص مرطبة ومغذية تعمل على إزالة علامات التمدد غير المرغوب بها الموجودة على البشرة، ويمنحها الصحة والجمال.

اللوز يمتلك العديد من مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة وتساعد مضادات الأكسدة المتوفرة في اللوز على رعاية البشرة، وتعزيز صحتها وصفائها.

يعد اللوز حلو المذاق وصحي ومناسب لعدد لا حصر له من الأكلات وفوائده كثيرة،من أفضل أنواع المكسّرات، وأكثرها شيوعاً واستخداماً بين الناس، حيث يدخلان في إعداد العديد من الأطباق الغذائية الخاصة بالوجبات الرئيسية.

اختصاصيو التغذية يصفون اللوز بـ"الغذاء الخارق" في الرجيم، نظرًا إلى فوائده الصحيَّة ودوره في خسارة الوزن، في حال تناوله وجبة خفيفة في الرجيم، حيث أنَّه غنيّ بـ الدهون الصحية والألياف والبروتينات، وتحتوي حبَّة متوسِّطة الحجم من اللوز على سبع سعرات حرارية، والكوب (250 مليلليلترًا) منه 830 سعرة حراريَّة.

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على هضم الطعام، بالإضافة إلى أنها تسهم في المحافظة على صحة الأمعاء لتفادي حدوث العديد من المشاكل الهضمية مثل: الانتفاخ أو حموضة المعدة. يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين الذي يسهم في بناء الكتلة العضلية ويُقلل من احتمالية تخزين الجسم للدهون خاصةً في منطقة البطن. يتميز باحتوائه على نسبة قليلة من الكربوهيدرات التي تعمل على التقليل من تكوّن الدهون في منطقة البطن. ينصح بتناول كميات قليلة من اللوز، فهو غنيّ بالسعرات الحرارية التي تمد الجسم بالشعور بالشبع لفترة طويلة.

فوائد اللوز للمتزوجين

فوائد اللوز للمتزوجين كثيرة، حيث يحتوي اللوز على الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة الجنسية والإنجابية أيضاً؛ وتكمن فوائد اللوز للجنس بسبب احتوائه على الزنك، الذي يحتاجه الجسم للعديد من الوظائف الحيوية مثل التمثيل الغذائي، وزيادة الرغبة والأداء الجنسي، وتنظيم مستويات هرمون التستوستيرون، والذي يعد أهم هرمونات الذكورة.

كما يمكن أن تكمن فوائد اللوز للجنس أيضاً في احتوائه على السيلينيوم الذي يساعد في علاج مشاكل العقم، واحتوائه على نسبة كبيرة من المغنيسيوم الذي يحسن متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء، كما أنه يعد من أحد الطرق الطبيعية لعلاج سرعة القذف.

اللوز يعمل علي تنشيط الدورة الدموية للجسم وتنشبط الاعضاء الجنسية لانه يؤدي الي زيادة تدفق الدم بمناطق الجسم كما يعمل اللوز علي مقاومة مشاكل ضعف الانتصاب للرجال.

فوائد أخرى للوز:

اللوز يقلل من البكتريا المسببة للروائح الكريهة التي تزعج الرجال والنساء أثناء العلاقة الجنسية والجماع.

اللوز يعتبر جفاف المهبل من اكثر مشاكل الاتصال الجنسي بالنسبة للرجال والنساء واللوز يساهم في تقليل جفاف المهبل.

اللوز يساعد على تدفق الدم في العضو التناسلي المذكر مما يؤدي الي تقوية الانتصاب مما يؤكد فوائد اللوز للانتصاب.

اللوز يحتوي على نسب عالية من الفسفور بالتالي يساهم في رفع الرغبة الجنسية.

يساهم اللوز في تجديد الخلايا والاعضاء التناسلية.

يزيد اللوز من الطاقة الكلية بالجسم وبالتالي يساهم في رفع القدرة الجنسية.

فوائد اللوز للرجيم

يمنع اللوز الجسم من امتصاص الدهون وتراكمها بالجسم أثناء تخسيس الوزن.

اللوز يزيد من القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة ومنع الإجهاد خلال انقاص الوزن.

يزيد اللوز من نضارة البشرة، الوقاية من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتغذية البشرة أثناء الرجيم الصحي المتبع.

يساعد اللوز على تقوية بوصيلات الشعر أثناء انقاص الوزن.

يحمي اللوز العين من ظهور الهالات السوداء حول العين أثناء التخسيس.

يساعد اللوز على دفق الأكسجين بالجسم بشكل صحي خلال تخسيس الوزن.

من فوائد اللوز للرجيم أنه يساعد على الشعور بالشبع أثناء الرجيم

يحوي اللوز الكالسيوم المفيد لبناء العظام أثناء الرجيم

من فوائد اللوز للرجيم أنه يحتوي الكالسيوم المفيد لبناء العظام أثناء الرجيم

تساعد كميات قليلة من اللوز على انقاص الوزن.

يحوي اللوز عناصر ضرورية لبناء العظام" الكالسيوم، الفسفور" أثناء انقاص الوزن.

يساعد اللوز على زيادة الشعور بالشبع خلال فترة الرجيم.

يحارب اللوز زيادة الوزن بصفة عامة، إذا تم تناوله بشكل منتظم بكميات قليلة يوميا.

يحافظ اللوز على مستويات الكوليسترول في الدم أثناء تخسيس الوزن.

تناول كميات قليلة من اللوز قبل بدء التمرينات الرياضية المخصصة لانقاص الوزن.

يدعم اللوز عملية الأيض أثناء الرجيم وانقاص الوزن.

فوائد اللوز للشعر كثيرة، وأهمها تناول اللوز بشكلٍ منتظم يعالج الكثير من مشاكل الشعر، حيث يعمل على محاربة تساقط الشعر، من خلال الحدّ منه، ويحارب خشونه الشعر، ويعالج تقصّفه، بالإضافة إلى أنّه يحارب قشرة الرأس، ويتخلّص منها، ويمنع من ظهور الشعر الأبيض، في فترات مبكّرة من العمر، ويزيد من كثافته، وذلك لأنّه يعمل على تقوية جدوره، ويحارب مناطق

خلطات من زيت اللوز للشعر

1- خلطة زيت اللوز مع زيت الخروع:

أولاً اخلطي ملعقة كبيرة من زيت اللوز مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع بشكلٍ جيد.

ضعي الخليط في مكان دافئ، ثم افردي على جذور الشعر.

دلكي به فروة الرأس جيداً وامسحي به كلّ الشعر.

واتركيه على الشعر لمدّة نصف ساعة على الأقل.

ثم اغسليه جيداً بالماء والشامبو، حيث تعمل هذه الخلطة على تنعيم الشعر.

2- خلطة زيت اللوز والبيض:

قومي بخلط كمية قليلة من زيت اللوز مع بيضة.

ثم أضيفي كمية من زيت اللافندر وادهني الخليط على فروة الرأس مع تدليك فروة الرأس به لمدّة عشر دقائق حتى نتأكد أنّ الخليط قد وصل لجذور الشعر.

ثم اتركي الخليط لمدّة ساعة على الأقلّ.

ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو حتى نزيل رائحة البيض وتعمل هذه الخلطة على محاربة تساقط الشعر، وتزيد من كثافته.

3- خلطة العسل وزيت اللوز:

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة من زيت اللوز.

ثم ضعي الخليط على الشعر، واتركيه لمدّة ساعتين على الأقلّ.

ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو، ونكرّر هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

القيمة الغذائية للوز

576 من السعرات الحرارية

7 من الكربوهيدرات

74 من النشا

2 من الألياف الغذائية

22 من البروتين

7 من الماء

42 من الدهون

73 من الدهون المشبعة.

اللوز الحلو يساعد في تحسين مظهر البشرة ولونها وترطيبها، خاصة البشرة الجافة.

يعالج بعض أمراض الجلد، مثل الإكزيما.

يعالج حب الشباب نظرًا لغنى الزيت بفيتامين أ.

يساعد اللوز الحلو في الوقاية من تأثير الشمس على البشرة والتقليل من اثار تقدم السن.

اللوز الحلو يعمل على تخفيف مظهر الندوب.

يساهم اللوز الحلو في التخلص من البكتيريا وعلاج حالة قدم الرياضي.

يحارب الهالات السوداء عند تطبيقه موضعيًا عليها ليلًا قبل الخلود للنوم.

يساعد على الوقاية من الطفح الجلدي والتخفيف منه.

اللوز الحلو يعمل كمزيل طبيعي للمكياج.

فوائد زيت اللوز الحلو للشعر

تنعيم الشعر وتوفير الرطوبة التي يحتاج إليها.

من فوائد زيت اللوز الحلو للشعر تقوية الشعر والأظافر، نظرًا لغناه بالبيوتين الهام لكليهما.

حماية الشعر من تأثير الشمس الضار.

تحسين صحة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

التخلص من قشرة الشعر المزعجة.

اللوز الحلو يحارب تساقط الشعر، وذلك عبر استعمال ملعقة دافئة من الزيت وتدليك فروة الرأس بها ليلًا يوميًا.

أطباق صحية: شراب حليب اللوز بالفانيلا والشاي

فوائد زيت اللوز الحلو للجسم

يعمل اللوز الحلو تخفيف حدة الالتهابات عند تناول الزيت بجرعات مناسبة.

تعزيز صحة جهاز المناعة، سواء عند استعماله بشكل خارجي أو داخلي.

تنقية الكبد، فزيت اللوز الحلو وزيت الخروع قد يكون لهما دور جيد في تخليص الكبد من السموم.

علاج بعض مشاكل الأوعية الدموية، مثل الدوالي والبواسير.

اللوز الحلو محاربة الإمساك، إذ يعتبر هذا الزيت ملينًا طبيعيًا ولكن تأثيره أقل حدة من تأثير زيت الخروع كملين.

اللوز الحلو مسكن طبيعي للألم.

عامل يساعد على استرخاء العضلات.

فوائد اللوز للحامل

يساعد على نمو الدماغ والنمو العصبي للجنين، وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك، ويعمل اللوز على الحد من الإجهاد التأكسدي، والالتهاب، ويخفض سكر الدم، مما يمنع الاضطرابات الأيضية للطفل في وقت لاحق في الحياة، وذلك لاحتوائه على الدهون الغذائية والكربوهيدرات.

اللوز يساعد على نمو الدماغ والنمو العصبي للجنين، وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك.

يعمل اللوز على الحد من الإجهاد التأكسدي، والالتهاب، ويخفض سكر الدم، مما يمنع الاضطرابات الأيضية للطفل في وقت لاحق في الحياة، وذلك لاحتوائه على الدهون الغذائية والكربوهيدرات.

اللوز يساعد الحامل على الحفاظ على وزن صحي، وذلك لأنه يقلل من هرمون الجريلين ويزيد هرمون هرمون اللبتين.

يساهم اللوز في تطوير قلب الطفل ويزيد من مناعته، وذلك بسبب غناه بعنصر الحديد.

يحسن الذاكرة الخاصة بالحامل وغير الحامل، ولتحقيق هذه الفائدة ينصح بتناول 4-6 حبات من اللوز كل صباح.

يحسن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

اللوز يساعد في تنظيم ضغط الدم، وذلك بسبب قدرته على زيادة كمية ألفا توكوفيرول.

فوائد اللوز للأطفال

اللوز يقوي مناعة الأطفال

يقوي اللوز من صحة العظام

من فوائد اللوز للأطفال يعزز نمو الدماغ بشكل صحي

يقي من الإصابة بسرطان القولون

من فوائد اللوز للأطفال يساعد في علاج الإمساك

يحسن اللوز من صحة الشعر والبشرة

اللوز مفيد لصحة القلب

مد جسم الأطفال بالطاقة.

الحفاظ على مستويات الضغط بالدم.

الحفاظ على وزن صحي وسليم للأطفال.

فوائد اللوز للرجال

يعزز من النظام المناعي في الجسم وذلك بسبب تمتعه بخصائص مضادة للالتهابات.

يساعد اللوز على التخلص من الوزن الزائد.

يحافظ على التوازن الكهرلي في الجسم.

من فوائد اللوز للرجال يساهم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

يساهم اللوز في إنتاج هرمون التستوستيرون

من فوائد اللوز للرجال الحفاظ على صحة القلب أحد فوائد اللوز للرجال

يحتوي اللوز على البروتين الطبيعي الذي يعد أهم مادة لزيادة كتلة عضلة الجسم

اللوز يحافظ على صحة الدماغ.

أضرار تناول اللوز

اللوز يرفع نسبة فيتامين المنجنيز.

من أضرار تناول اللوز حدوث تفاعلات مع الدواء تعود بالضرر على الجسم.

نصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المتمثلة بالشرى والتورم.

من أضرار تناول اللوز صعوبة التنفس بعد تناول المكسرات.

الامتناع قدر الإمكان عن تناول اللوز لتفادي الإصابة بالحساسية المفرطة.

1- حليب اللوز منخفض السعرات الحرارية

2- حليب اللوز لا يرفع مستوى السكر في الدم

3- حليب اللوز خالي من منتجات الألبان

4- يساهم حليب اللوز في تقوية العظام

5- حليب اللوز يحمي القلب وتعزيز صحته