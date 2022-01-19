طبيب البوابة: ماذا يحدث عندما تأكل بياض البيض فقط يعتبر البيض صحيًا بشكل لا يصدق، ومناسب لكل الأعمار، فهو جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي. تناول بيضة كاملة في اليوم مخفوقة أو مسلوقة، يمكن أن يوفر لك 13 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات والمغذيات. ولكن في الوقت الحاضر، هناك اتجاه متزايد للتخلص من الجزء الأصفر من البيض، ووصفه بأنه غير صحي ويحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

هذا الاتجاه أكثر شيوعًا بين عشاق اللياقة البدنية الذين يحاولون بناء العضلات أو التخلص من الكيلوجرامات. في الحقيقة، إذا تخلصت من الجزء الأصفر، فستحرم جسمك من العديد من العناصر الغذائية وستحصل فقط على نصف فوائد هذا الطعام الفائق.

طبيب البوابة: ماذا يحدث عندما تأكل بياض البيض فقط

ماذا يوجد في صفار البيض؟

يحتوي صفار البيض على جميع العناصر الغذائية. يحتوي الجزء الأبيض من البيضة على قدر ضئيل من العناصر الغذائية مقارنة بالصفار. البيضة الكاملة غنية بفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك وستة فيتامينات ب مختلفة. عندما يتعلق الأمر بالمعادن، فالبيضة مليئة بالحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك وحمض الفوليك. لكن توزيع هذه الفيتامينات والمعادن ليس بالتساوي. يحتوي الصفار على عناصر غذائية أكثر بكثير من البياض وفقدانها يعني أنك لا تحصل على العناصر الغذائية الكافية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الداخلية. الجزء الأبيض غني بالبروتين فقط.

طبيب البوابة: ماذا يحدث عندما تأكل بياض البيض فقط

الاعتقاد الخاطئ المتعلق بالصفار

يتخلص معظم الناس من صفار البيض لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون والصوديوم. ولكن إذا كنت تستهلك البيض بكميات محدودة، وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وتمارس الرياضة بانتظام، فلا داعي للقلق بشأن محتوى الكوليسترول والدهون.

سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو بناء العضلات، فأنت تحتاج إلى كل من الكوليسترول والدهون لعدة أغراض. الكوليسترول ضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون، مما يساعد على زيادة مستويات الطاقة وبناء العضلات. كما أنه يساعد على بناء فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس. يساعد فيتامين د في بناء قوة العظام.

أما بالنسبة للدهون في البيضة ، فهي صحية في الغالب. يساعد استهلاك الدهون على إبقائك دافئًا ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

المحتوى الغذائي لبياض البيض والبيضة الكاملة:

طبيب البوابة: ماذا يحدث عندما تأكل بياض البيض فقط

هناك فرق كبير في المحتوى الغذائي لبياض البيض والبيض الكامل. هنا يتم تقسيم العناصر الغذائية:

8 بياض بيض

البروتين: 28 جرام

الكربوهيدرات: 2 جرام

دهون: 0 جرام

السعرات الحرارية: 137

4 بيضات كاملة

البروتين: 28 جرام

الكربوهيدرات: 2 جرام

الدهون: 21 جرام

السعرات الحرارية: 312

طبيب البوابة: ماذا يحدث عندما تأكل بياض البيض فقط

المحصلة النهائية

عند تناول بيضة ، من الأفضل دائمًا تناول بيضة كاملة للحصول على جميع العناصر الغذائية. سيؤدي التخلص من الجزء الأصفر وتناول المزيد من البيض إلى حرمانك من العديد من العناصر الغذائية. بدلًا من تناول 4 بياض بيض ، التزم بيضتين كاملتين. ستحصل على المزيد من العناصر الغذائية من 2 بيضة كاملة مقارنة بـ 4 بياض بيض.

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