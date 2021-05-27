طبيب البوابة: ماذا يحدث عندما تبدأ في تزييت سرة بطنك؟

علاج السرة، المعروف أيضًا باسم طريقة Pechoti ، هو ممارسة قديمة للأيورفيدا تتضمن تجميع الزيت الدافئ في تجويف السرة للتغذية، وإزالة السموم، وعلاج الأمراض المختلفة في الجسم. مركز السرة له أهمية جسدية وروحية...

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كانت السرة، التي كانت بوابة للحبل السري الذي يحافظ على الحياة ، هي النقطة المحورية لـ 72000 عروق موجودة في السرة. يعمل زيت التدليك البسيط على تحفيز هذه الأعصاب ، مما يساعد في درء الأمراض والحفاظ على الأداء السليم للجسم. يرتبط مركز زر البطن، المعروف أيضًا باسم Manipura Chakra بالجهاز العصبي المركزي ، وبالتالي فإن زيت التدليك يمكن أن يساعد في تعزيز صفاء الذهن ، ويقلل من الضغط العقلي ، ويبني الثقة والقوة والرحمة.

وفقًا للنظام التقليدي للطب الهندي ، فإن nabhi (السرة) هي أصل الحياة، فهي تربط الطفل بالأم قبل الولادة وتعمل كحلقة وصل لتسهيل تدفق المغذيات بين أجسامهم. نظرًا لأن سرة البطن هي الطريق إلى أطراف الجسم ، فإن امتصاص الزيوت في المنطقة يمكن أن ينشط الجلد، ويوازن الجهاز الهضمي ، ويجدد الخلايا ، ويجدد مصادر الطاقة، وكل ذلك يجعل علاج السرة فعلًا قويًا للعناية الذاتية. مع الممارسة اليومية لعلاج السرة ليلاً قبل النوم ، يمكن للمرء أن يحقق الكثير من الفوائد الصحية.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يؤدي بها علاج السرة إلى صحتك العامة للعقل والجسم:

يحسن صحة الجهاز الهضمي

يساعد تدليك السرة على تنظيم agni (حريق الجهاز الهضمي) لتعزيز القدرات الهضمية ، وتحسين التخلص المنتظم من الفضلات من الأمعاء، وتخفيف الاضطرابات الهضمية المرتبطة بالغازات والانتفاخ. يساعد الجهاز الهضمي الذي يعمل بشكل صحيح على إدارة الوزن وتقليل الالتهابات في الجسم.

الزيوت المستخدمة: زيت الخردل أو زيت الزنجبيل

يعزز الخصوبة

يمكن أن يساعد التطبيق المنتظم للزيت الدافئ في زر البطن على تحسين عدد الحيوانات المنوية وحركتها عند الذكور ويعزز الخصوبة عند الإناث إلى جانب تقوية الجهاز التناسلي. أيضا ، يمكن للإناث تخفيف التقلصات والألم أثناء فترة الحيض بمساعدة علاج السرة حيث أنه يريح الأوردة حول بطانة الرحم.

الزيوت المستخدمة: زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

يحسن الرؤية

تحتوي السرة على ارتباط مباشر بالأوردة التي تصل إلى العينين. يمكن أن يؤدي تحفيز هذه الأوردة بعلاج السرة إلى تحسين الرؤية وتقليل الانتفاخ حول العين وتقليل التصبغ أيضًا. يمكن أن يؤدي وضع الزيت على السرة إلى ترطيب العينين ومنعها من الجفاف المفرط المسؤول عن ضعف البصر.

الزيوت المستخدمة: زيت اللوز أو زيت الخردل

يحافظ على صحة البشرة

يمكن أن يكون لتدليك زر البطن بالزيوت الأساسية فوائد مذهلة للبشرة. إذا كنت ترغب في تقليل التصبغ ، ومنع الجفاف المفرط ، وتعزيز نسيج الجلد ، والحفاظ على الترطيب ، والرغبة في توهج طبيعي على الجلد ، فقم بإجراء الحيلة البسيطة لعلاج السرة. يمكن أن يساعد التزييت أيضًا في تنقية الدم لمنع ظهور حب الشباب بسبب المشاكل الهرمونية وأيضًا إزالة الشوائب من الجسم.

الزيوت المستخدمة: زيت النيم ، زيت الزيتون ، زيت اللوز ، زيت الخردل ، زيت شجرة الشاي ، زيت الليمون العطري ، أو زيت ثمر الورد

يخفف آلام المفاصل

يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام الجسم بسبب وضع الجسم الخاطئ أو الحالة الطبية أو توتر العضلات اختيار علاج السرة لتسكين الآلام وتقليل الالتهاب واسترخاء العضلات.

الزيوت المستخدمة: زيت السمسم أو زيت الخروع أو زيت إكليل الجبل.

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