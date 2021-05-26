طبيب البوابة: بعد البيضاء والسوداء ظهور الفطريات الصفراء القاتلة

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3 نصائح بسيطة لمنع عدوى الفطر الأسود عن طريق الفم!

ولكن تلتها عدوى فطرية جديدة في أعقابها كان أهمها الفطر الأسود – ولكن اليوم ظهرت سلالة جديدة من الفطريات أشد خطورة تعرف باسم "الفطريات الصفراء" القاتلة.

فما هي الفطريات الصفراء؟ يعد الفطر الأصفر أكثر خطورة لأنه ينشأ داخليًا ، مما يجعل التعرف على المرض وعلاجه أكثر صعوبة.

إليكم كل ما نعرفه عن الفطريات الصفراء حتى الآن:

ما هو الفطر الأصفر؟

الفطر الأصفر ، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم mucor septic، هو عدوى فطرية ، والتي وفقًا للخبراء لا تحدث بشكل عام في البشر ولكن في السحالي. يشمل علاج كوفيد-19 المنشطات ومثبطات المناعة التي تترك الجسم بمناعة ضعيفة.

أعراض الإصابة بالفطر الأصفر:

يعد فقدان الوزن ، وانخفاض الشهية ، والخمول من الأعراض الشائعة لعدوى الفطريات الصفراء. ولكن إذا لم يتم اكتشافها في الوقت المناسب، يمكن أن تصبح الأعراض أكثر حدة بما في ذلك تسرب القيح، تراجع حجم العين، وفشل الأعضاء ، والتئام الجروح البطيء، والنخر (موت الخلايا في الأنسجة الحية قبل الأوان).

هل الفطريات الصفراء أخطر من الفطريات البيضاء والسوداء؟

يمكن علاج الفطريات الصفراء بسهولة عند اكتشافها في الوقت المناسب. ولكن نظرًا لظهورها داخل الجسم ، غالبًا ما يتأخر اكتشافها وعلاجها. حتى أنه يمكن أن يسبب فشل أعضاء في كثير من الناس. على الرغم من عدم وجود دراسة أو بيانات واضحة من قبل الخبراء لإعطاء رقم دقيق عن معدل الوفيات.

الفطر الأسود

حتى الآن ، تم الإبلاغ عن أكثر من 10000 حالة إصابة بالفطر الأسود. تصيب الفطريات العين والأنف والوجه والرئتين وحتى الدماغ في بعض الحالات الشديدة. وفقًا للخبراء ، يمكن أن يكون إساءة استخدام أدوية الستيرويد سببًا وراء ارتفاع حالات الفطريات السوداء.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية الستيرويد لفترة طويلة أو يعانون من أمراض مصاحبة أخرى أو الذين يتلقون دعمًا للأكسجين لفترة طويلة ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب ، فقد يصبح قاتلاً.

الفطر الأبيض

بالمقارنة مع الفطريات السوداء، تم الكشف عن حالات أقل من الفطريات البيضاء. تتشابه أعراض الفطريات البيضاء مع أعراض عدوى كوفيد-19 . الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة ولا يتبعون النظافة المناسبة هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. قد يكون التأخير في العلاج خطيرًا.

ما الذي يسبب الفطر الأصفر؟

مستويات الرطوبة أقل من 30-40 في المائة يمكن أن تعزز نمو الفطريات. السبب الرئيسي وراء نمو الفطريات هو قلة النظافة. يمكن أن يؤدي الطعام العفن أيضًا إلى نمو الفطريات.

علاج الفطريات الصفراء

حتى الآن العلاج الوحيد المعروف للفطر الأصفر هو حقن أمفوتيريسين ب ، وهو دواء مضاد للفطريات يستخدم أيضًا لعلاج الفطريات السوداء.

الاحتياطات الواجب اتخاذها

فيما يلي بعض الاحتياطات التي يجب على المرء اتخاذها لحماية نفسه من الفطريات الصفراء:

- حافظ على نظافة منزلك ومحيطك

- لا تستهلك الأطعمة العفنة أو التي لا تعرف فترة صلاحيتها.

- حافظ على رطوبة الغرفة تحت السيطرة. الرطوبة الزائدة يمكن أن تعزز نمو الفطريات. حاول الحفاظ على التهوية المتقاطعة.

- يجب على مرضى COVID-19 بدء علاجهم في أسرع وقت ممكن حتى لا تظهر مضاعفات مثل الفطريات الصفراء.

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