طبيب البوابة: ما أضرار تشميع الفاكهة على الصحة؟

يعد طلاء التفاح باستخدام طبقة من الشمع ممارسة شائعة. التفاح فاكهة تحتوي على نسبة عالية من الماء. لحمايتها من الكائنات الحية الدقيقة ، يحتوي التفاح على طبقة شمعية طبيعية على سطحه...



يتم غسل الطلاء الطبيعي للتفاح بالتنظيف بالماء. وبسبب هذا ، تفقد التفاحة لمعانها ، وبالتالي تصبح باهتة. لإحياء لمعان التفاح ، يضع البائعون الشمع على التفاح. تُعرف هذه العملية باسم طلاء صالح للأكل. يعطي الشمع مظهرًا لامعًا للتفاح.



هذا المظهر يجذب المزيد من المشترين. كما أن هذا يساعد في الحفاظ على التفاح لفترة أطول من الوقت. لذلك ، فإن وضع الشمع على التفاح يساعد في تحسين عمر التخزين ويوفر الحماية ضد الفطريات.

كيفية التعرف على الشمع على التفاح؟

في معظم الحالات ، يشير المظهر اللامع للفاكهة إلى طلاء الشمع. ولكن هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها تأكيد وجود الشمع على التفاح.

استخدم سكينًا ، ثم اخدش السطح برفق. سيؤدي ذلك إلى ترك بقايا الشمع على السكين.

افركي التفاح على راحة يدك. سيؤدي القيام بذلك إلى ترك مسحوق أبيض على راحة يدك. يشير هذا المسحوق إلى طلاء الشمع.

أنواع الشمع المستخدم على الفاكهة:

الشمع المستخدم في الفواكه والخضروات هو شمع غذائي. الطلاء هو طلاء اصطناعي صالح للأكل. هذا غير ضار لأن هذه الشمع مشتقة من مصادر طبيعية.



بعض أنواع الشمع المستخدم في الطلاء الصناعي الصالح للأكل مذكورة أدناه:

تسمح FDA بكمية معينة من طلاء الشمع. لكن تذكر أن جسم الإنسان غير قادر على هضم كميات كبيرة من الشمع:

شمع العسل

شمع كرنوبا

الشيلك

جل بترولي

الآثار الجانبية للشمع على التفاح:

يعتبر طلاء الشمع الطبيعي الموجود على الخضار والفواكه آمنًا للاستهلاك. لكن الشمع الاصطناعي الذي يوضع على التفاح لا يتم هضمه بسهولة في جسمك. هذا الشمع غير الممتص يبقى في أمعائك الصغيرة. يمكن أن يسبب هذا الشمع بعض المشاكل في الجهاز الهضمي.

تشمل الآثار الجانبية الأخرى:

يمكن أن يسبب تقرحات في بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة.

يمكن أن يسبب التهابات مختلفة في الجهاز الهضمي.

مشاكل في الجهاز الهضمي

مشاكل في الجهاز التنفسي

كيفية إزالة الشمع من التفاح؟

من الجيد دائمًا إزالة الشمع ثم تناول التفاح ، سواء كان الشمع ضارًا أم لا.

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ينصح بغسل الفاكهة قبل تناولها. لكن ماذا لو كان غسلها بالماء لا يكفي؟

فيما يلي طرق أخرى لإزالة الشمع من الفاكهة أو التفاح:

1. خل التفاح

استخدم قطعة قماش أو منشفة ورقية لمسح التفاح بمحلول خل التفاح. ثم اغسل الفاكهة بالماء.

2. صودا الخبز وعصير الليمون

امزج 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز وعصير الليمون في الماء. اغمس التفاح في الخليط وافركه بفرشاة الخضار. اشطفها باستخدام الماء بمجرد الانتهاء.

3. اغسل باستخدام الماء الساخن

اغمس التفاح في الماء الساخن لبضع ثوان لإزالة الشمع. أخرج التفاح من الماء الساخن ثم اغسله مرة أخرى باستخدام ماء جاري.

4. الخل

افرك التفاح باستخدام الخل. ثم اشطفه بالماء قبل تناوله.

يقوم بعض الناس بتقشير التفاح ثم تناوله. لكن لا ينصح بهذا لأن القشر يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية.

يمكنك استخدام أي من الطرق المذكورة لإزالة طبقة الشمع.

