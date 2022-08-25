طبيب البوابة: ما الصلة بين مكملات الفيتامينات والسرطان؟ ما وجدته هذه الدراسة قد يكون صادمًا، ووسيلة للتعرف اكثر على مخاطر مكملات الفيتامينات والمعادن التي يتناولها الكثير منا بوصفة طبية أو بدونها. للأسف ينغمس الكثيرون منا في تناول المكملات الغذائية دون الحاجة إلى التفكير في الآثار الجانبية. إن اعتمادنا وإيماننا بالمكملات الغذائية قوي جدًا لدرجة أن الكثير منا لا يستشير الطبيب حتى قبل تناولها. ومع ذلك ، فقد ألقت هذه الدراسة الضوء على أقل النتائج المتوقعة من تناول مكملات الفيتامينات.

طبيب البوابة: ما الصلة بين مكملات الفيتامينات والسرطان؟

ما الذي توصلت إليه الدراسة؟

وجدت الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية صلة بين مكملات الفيتامينات والسرطان. نقلاً عن دراسة بحثية ، تقول المراجعة إن الجمع بين بيتا كاروتين وفيتامين أ يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بين العاملين. حتى أولئك الذين يعملون مع التعرض المهني للأسبستوس لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالسرطان إذا استخدموا هذه المكملات. تضيف الدراسة أن "مكملات بيتا كاروتين تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بين الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة في تجربتين عشوائيتين".

كما استشهدت بدراسة أخرى حيث وجد أن السيلينيوم وفيتامين E للوقاية من السرطان وجدت أن مكملات فيتامين E (400 وحدة دولية / يوم) كانت مرتبطة بزيادة بنسبة 17 ٪ في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بين الرجال.

طبيب البوابة: ما الصلة بين مكملات الفيتامينات والسرطان؟

ماذا وجدت الدراسة أيضًا؟

ليس السرطان فقط ، فقد ناقشت الدراسة أيضًا تأثير المكملات في زيادة خطر حدوث مضاعفات صحية أخرى. أحد هذه المضاعفات التي ناقشتها دراسة المراجعة هو فيتامين (د) ومكملات الكالسيوم التي يتم وصفها في الغالب لكبار السن للحفاظ على قوة عظامهم. تقول ، في حين وجد تحليل ميتا أن فيتامين (د) أو مكملات الكالسيوم لم تقلل من خطر كسر الورك أو الكسر الكلي ، أفاد تحليل ميتا آخر أنه في حين أن فيتامين (د) وحده لم يقلل من خطر الكسر ، فإن مكملات الكالسيوم وفيتامين (د) مجتمعة قللت من الخطر النسبي لكسور الورك (16٪) وجميع الكسور (6٪) بين كبار السن.

تشير الدراسة إلى ضرر محتمل للجرعة الزائدة ، وتقترح الدراسة لضمان المدخول الغذائي والطبيعي من الكالسيوم وفيتامين د. كما أنه لم يجد أي دليل ثابت يدعم استخدام المكملات المضادة للأكسدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. المكملات التي تجمع بين فيتامين د والكالسيوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وجدت دراسة بحثية أخرى أن مزيجًا من فيتامين د ومكملات الكالسيوم يمكن أن تؤدي في الواقع إلى حالة تسمى تصلب الشرايين ، وهو مرض يحدث عندما تتراكم المواد الدهنية في الشرايين.

وجدت دراسة عام 2019 المنشورة في مجلة Annals of Internal Medicine صلة بين السكتات الدماغية والمكملات على أساس 277 تجربة شملت ما يقرب من مليون شخص.

ووجدت الدراسة أن المكملات الغذائية المصنوعة من فيتامين د والكالسيوم تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17 في المائة.

طبيب البوابة: ما الصلة بين مكملات الفيتامينات والسرطان؟

الفيتامينات الشائعة والمكملات المعدنية المستخدمة

من مكملات الفيتامينات شائعة الاستخدام هي فيتامين ب 12 وفيتامين د والكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين هـ والزنك والميلاتونين وزيت السمك.

نظرًا للاعتقاد بأن هذه المكملات ليس لها أي آثار جانبية خطيرة ، فإن العديد من الأشخاص يضيفونها ببساطة إلى نظامهم الغذائي دون استشارة الأطباء. ومع ذلك ، هناك العديد من الآثار الجانبية المرتبطة بالإفراط في تناول المكملات.

طبيب البوابة: ما الصلة بين مكملات الفيتامينات والسرطان؟

ما أهمية تناول المكملات الموصوفة فقط؟

بصرف النظر عن حقيقة أن الاستهلاك المفرط لمكملات الفيتامينات يمكن أن يضر بجسمك عند تناولها بكميات زائدة ، فقد لا تظهر أي أعراض مرئية حتى فوات الأوان.

يُنصح دائمًا بأخذ توصيات الطبيب قبل إضافة مكمل إلى نظامك الغذائي. هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند وصف الدواء.

سبب آخر مهم لأهمية استشارة الطبيب هو أن المريض لا يعرف أبدًا متى يتوقف عن تناول الأقراص. بينما يعتقد البعض أن جرعة زائدة من المكملات يتم إزالتها من الجسم ، فقد لوحظ في كثير من الحالات أن العناصر تتداخل مع الأداء الطبيعي للجسم.

طبيب البوابة: ما الصلة بين مكملات الفيتامينات والسرطان؟

النتيجة

المكملات الغذائية تكفي لتلبية احتياجات الجسم اليومية من الفيتامينات والمعادن. نظرًا لأن هذه العناصر مطلوبة في الغالب بكميات صغيرة ، فمن الواضح أن النظام الغذائي يمكن أن يفي بالمتطلبات.

ومع ذلك ، في حالة عدم قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية ، لسبب أو لآخر ، فمن الحكمة إجراء فحص دم وطلب التدخل الطبي حول كيفية تلبية المتطلبات الغذائية.

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