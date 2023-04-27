طبيب البوابة: ما تأثير شرب القهوة على معدة فارغة ؟

البوابة - لحسن الحظ ، تعد القهوة طريقة سهلة للغاية لزيادة مستوى الطاقة في الصباح. مستوى الطاقة المعزز في الصباح لا يمنحك الطاقة فقط أثناء الصباح ؛ يساعد على تحسين مستويات الطاقة لديك طوال اليوم. يمكن أن يكون الكافيين بمثابة غفوة قوية ، مما يساعدك على الشعور بالانتعاش واليقظة. ولكن هناك بعض المخاطر الصحية التي يسببها شرب القهوة في الصباح الباكر تعالوا نتعرف عليها

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حرقة المعدة

يمكن أن يؤدي شرب القهوة في الصباح الباكر على الريق إلى حرقة المعدة و ألم أو عدم راحة في الجزء العلوي ومنتصف الصدر. يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة. تقلل القهوة من إنتاج حمض المعدة ، مما يقلل من درجة حموضة المعدة. لن يحدث مستوى التخفيض هذا أو يحدث بدرجة أقل إذا كنت تستهلك قهوتك مع الحليب أو إذا كان لديك بالفعل طعام في معدتك.

في حين أن انخفاض درجة الحموضة قليلاً لا يمثل مشكلة لبطانة المعدة، إلا أنه قد يشكل مشكلة لبطانة المريء التي تكون أكثر عرضة للتلف من الحمض.

مستويات الكورتيزول

شرب كوب قهوة مباشرة بعد الاستيقاظ قد يضر أكثر مما ينفع. وفقًا للبحث ، يبلغ إنتاج الجسم للكورتيزول واحدة من أعلى مستوياته اليومية الثلاثة في الساعة التي تلي استيقاظك. يساعد الكورتيزول في تعزيز اليقظة.

بالنسبة للذين لا يتناولون الطعام ، فإن الكافيين الموجود في قهوتك يرفع أيضًا من مستويات الكورتيزول لديك. الآن إذا كنت تستهلك قهوة تحتوي على الكافيين في وقت يكون فيه جسمك بالفعل في ذروة إنتاج الكورتيزول ، فسوف يعلم جسمك أن ينتج كميات أقل من الكورتيزول. قد يساهم أيضًا في تطوير تحمل القهوة ، مما يعني أنه سيتعين عليك شرب المزيد والمزيد من كميات الكافيين للوصول إلى نفس المستوى من اليقظة.

حركات القهوة والأمعاء

إذا كنت تميل إلى الشعور بألم في المعدة بعد تناول وجبة الإفطار أو كنت بحاجة إلى أن تهدأ معدتك قبل أن تتمكن حتى من تناول وجبة الإفطار ، فمن المحتمل أن يؤدي تناول فنجان من القهوة إلى حل المشكلة. حتى أن بعض الدراسات وجدت أن شرب القهوة مع وجبة الإفطار سيساعد في تحسين عملية الهضم خلال بقية الصباح. شرب القهوة مع اتباع نظام غذائي متوازن يساعد في تحفيز القولون وتعزيز انتظام حركة الأمعاء. ومع ذلك ، قد تواجهك رغبة ملحة بالذهاب الى الحمام، إذا كنت تشرب القهوة على معدة فارغة دون أي طعام في بطنك.

متى أشرب قهوتي؟

يمكن أن تساعد قهوتك الصباحية على تحسين مستويات المزاج وتقليل فرص الشعور بالغضب أو الإحباط في الصباح. إذا لم تكن من محبي الصباح، ففكر في إضافة فنجان من القهوة إلى روتينك وشاهد كيف يؤثر ذلك على مزاجك. قد تجد نفسك فجأة تستمتع بالصباح أكثر من ذي قبل! ولكن يوصي الخبراء بتناول مشروبات الكافيين بعد ساعة على الأقل من استيقاظك. ويفضل شربها مع الحليب لتقليل التأثير على المريء.

إذا شعرت بالدوار مباشرة بعد الاستيقاظ في الصباح ، فتأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم. قد يكون الجفاف أيضًا مسؤولًا عن هذا الشعور ، وقد يساعد شرب الماء بعد الاستيقاظ على الشعور بمزيد من النشاط.

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