طبيب البوابة: ما علاقة عدد خطوات المشي بصحتك؟ تحدثت العديد من الدراسات البحثية عن كيف أن النشاط البدني، الذي يتركز في الغالب حول المشي ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة. لقد ولّد هذا قدرًا كبيرًا من الحماس بين الناس للمشي فقط للحفاظ على عدد الخطوات الموصى بها.

بفضل العديد من الأجهزة القابلة للارتداء والتي تحتفظ بسجل لخطوات المشي ونبض القلب وغيرها من المعايير.

لكن هل هذا كل شيء؟ هل هذا هو المهم للحفاظ على لياقة الجسم؟

10.000 خطوة

يعتبر المشي 10.000 خطوة هو القاعدة الذهبية للياقة البدنية وقد تم تبنيها من قبل مراقبي الوزن دون أي سؤال.

من أين نشأت هذه النظرية؟ على الرغم من أن المصدر الدقيق أو المصدر الوحيد للمشي 10.000 خطوة غير معروف ، إلا أنه تم استخلاصه من العديد من الدراسات البحثية.

ما هي الحقيقة؟

تتحدث دراسة جديدة بعنوان " Association of step counts over time with the risk of chronic disease in the All of Us Research Program " المنشورة في مجلة Nature Medicine عن صحة الادعاءات وراء المشي 10.000 خطوة يوميًا وكيف تلعب العوامل الأخرى دورًا في ذلك.

شملت الدراسة أكثر من 6000 مشارك ، 73٪ منهم من الإناث. كان متوسط ​​عمر المشاركين 56.7 وكان مؤشر كتلة الجسم 28.1 كجم لكل متر مربع.

قال الباحثون: "باستخدام بيانات السجلات الصحية الإلكترونية من برنامج All of Us Research ، نظهر أن أحجام عدد الخطوات كما تم التقاطها بواسطة أجهزة Fitbit الخاصة بالمشاركين كانت مرتبطة بخطر الإصابة بأمراض مزمنة عبر الظاهرة البشرية بأكملها".

ماذا وجدت الدراسة؟

وجدت الدراسة أن ارتفاع عدد الخطوات اليومية كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الشائعة ، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والارتجاع المعدي المريئي والاضطرابات العقلية والبدانة وتوقف التنفس أثناء النوم.

ووجدت الدراسة أن الصلة بين الخطوات اليومية والمرض الطارئ كان عكسيًا مع مرض السمنة وتوقف التنفس أثناء النوم واضطرابات الاكتئاب وأمراض الارتجاع المعدي المريئي. ورأى الباحثون أن أكثر من 8200 خطوة يومية مرتبطة بالحماية من المرض الحادث.

ووجدت أيضًا أن عدد خطوات المشي لم يكن مرتبطًا خطيًا بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم " بدون وجود مخاطر أكثر للخطوات فوق 8000-9000 ".

ما هو العدد المثالي للخطوات؟

قال الباحثون: "يمكن للأطباء مراقبة اتجاهات النشاط وتقديم إرشادات استباقية قائمة على الأدلة للنشاط المصمم وفقًا للخصائص السريرية للفرد وملف تعريف المخاطر" ، وأضافوا أنه على سبيل المثال ، تشير بياناتنا إلى أن فردًا بمؤشر كتلة جسم يبلغ 28 كجم م- 2 (يمكن أن يقلل من خطر السمنة بنسبة 64% (95% CI 51، 80) عن طريق زيادة الخطوات من حوالي 6000 خطوة إلى 11000 خطوة في اليوم.

شدة الخطوة مهمة

أكدت هذه الدراسة أيضًا على شدة الخطوة جنبًا إلى جنب مع عدد الخطوات. تم تعريف شدة الخطوة على أنها المشي البطيء. يقول تقرير الدراسة: "بغض النظر عن كيفية تحديد شدة الخطوة ، أي المشي البطيء أو النشاط المعتدل إلى القوي ، فقد ارتبطت بانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة".

ويضيف التقرير أن "شدة الخطوة (التي تُعرَّف على أنها المشي البطيء) ظلت مرتبطة بشكل كبير بالسمنة وتوقف التنفس أثناء النوم و MDD والارتجاع المعدي المريئي وارتفاع ضغط الدم بعد ضبط عدد الخطوات".

فوائد المشي

المشي هو تمرين منخفض التأثير يحسن الدورة الدموية في الجسم. 30 دقيقة من المشي السريع يمكن أن تحرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية. وللمشي فوائد عديدة:

يقلل الوزن بشكل فعال يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي يخفف آلام المفاصل يحسن وظيفة المناعة يقوي عضلات الساق والبطن

