طبيب البوابة: ما علاقة كوفيد-19 بفقدان السمع؟ لقد مر أكثر من عام ونصف ولازال الوباء يؤثر على صحتنا الجسدية والعاطفية بطرق مختلفة. تم ربط فيروس كورونا بالمضاعفات طويلة المدى مثل تلف الرئة، وتلف القلب، والاضطرابات العصبية. بخلاف ذلك، يتسبب الفيروس المتحور أيضًا في حدوث مجموعة من الاضطرابات الجديدة مثل فقدان السمع. وفقًا للمجلة الدولية لعلم السمع، فإن 7 إلى 15 في المائة من البالغين المصابين بكوفيد-19 يبلغون عن أعراض سمعية دهليزية. أكثر الأعراض شيوعًا هو طنين الأذن أو رنين في الأذنين، يليه فقدان السمع والدوار.

طبيب البوابة: ما علاقة كوفيد-19 بفقدان السمع؟

ماذا تكشف الدراسات؟

كشفت المراجعة المنهجية للأدلة البحثية التي أجراها العلماء في جامعة مانشستر ومركز أبحاث الطب الحيوي في مانشستر NIHR أن مشاكل السمع وفقدان السمع مرتبطة بعدوى كوفيد-19.

في دراسة أخرى ، استعرض العلماء في مركز مانشستر لأمراض السمع والصمم (ManCAD) 7 دراسات أشارت إلى وجود صلة بين السمع والتوازن أو مشاكل السمع البصري، وعدوى فيروس كورونا.

أيضًا، في دراسة حديثة أجراها باحثون من المستشفى الملكي الوطني للأنف والأذن والحنجرة وكلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة، كان من الواضح أن كوفيد-19 قد يؤثر على سمع بعض المرضى.

طبيب البوابة: ما علاقة كوفيد-19 بفقدان السمع؟

الطنين

طنين الأذن هو حالة تؤثر على ما يقرب من سبعة عشر في المائة من جميع البالغين. يعاني معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بطنين الأذن من ضعف السمع مما يشير إلى وجود ارتباط وثيق بين الاثنين. تشير الأبحاث إلى أن طنين الأذن هو أحد أكثر الأعراض شيوعًا لمرض كوفيد-19 طويل الأمد والذي يمكن أن يستمر لعدة أشهر بعد الإصابة. العوامل النفسية أو العاطفية، خاصةً عوامل مثل قلة النوم والوحدة والاكتئاب والقلق، قد تفاقمت خلال هذا الوباء الأخير. قد تلعب هذه العوامل أيضًا دورًا مهمًا في تفاقم الطنين. أظهرت بعض الدراسات أن أعراض المرضى الذين يعانون من طنين موجود مسبقًا تزداد سوءًا أثناء الوباء، بغض النظر عن حالة كوفيد-19 لديهم.

فقدان السمع والدوخة

تم الإبلاغ عن فقدان أو صعوبة في السمع عبر مجموعة كبيرة ناتجة عن كوفيد-19 هناك العديد من التقارير عن حالات فقدان السمع المفاجئ في أذن واحدة ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بطنين الأذن. في كل عام ، يحدث فقدان سمع غير متوقع في حوالي 20 شخصًا من بين 100000 شخص. يتم علاج الحالة بالستيرويدات لتقليل التورم والالتهاب في الأذن الداخلية. لكن العلاج لا ينجح إلا إذا بدأ فورًا بعد حدوث فقدان السمع.

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