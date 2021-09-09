طبيب البوابة: هذه الفئة يجب أن ترتدي الكمامة حتى بعد لقاح كورونا

لا يوجد بديل لتقليل مخاطر الإصابة باستثناء اتباع القواعد التنظيمية لـ COVID-19 حتى بعد الحصول على جرعتين من لقاح COVID ، لا يزال الشخص معرضًا لخطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي بعد ملامسته للفيروس. التطعيم يقلل فقط من مخاطر الخطورة ؛ لا يوفر حماية كاملة. في حين أنه من الضروري تمامًا للجميع ارتداء القناع في الأماكن العامة ، حتى بعد الجرعتان، بالنسبة للبعض ، فهو غير قابل للتفاوض. وفقًا للتوجيهات الأخيرة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب على الأشخاص الذين يتناولون مثبطات المناعة الاحتفاظ بأقنعتهم عند التواجد في الأماكن العامة.

لماذا يجب على هؤلاء توخي الحذر؟

من بين جميع اللقاحات التي يتم تناولها في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي ، لا يوفر أي منها حماية كاملة ضد الفيروس. هذا يعني أن الجميع معرضون بشكل متساوٍ للإصابة. لكن خطر الإصابة بالعدوى يكون أعلى في حالة ضعف مناعتك بسبب تناول الأدوية المثبطة للمناعة بانتظام أو الأمراض التي تهدد مناعة الشخص. نظام المناعة لديهم ليس قوياً بما يكفي لمنع الفيروس من التكاثر في الجسم نتيجة لذلك يمكن أن يمرضوا بسهولة.

تختلف المناعة التي تقدمها اللقاحات

يوفر اللقاح لنا بالتأكيد مناعة ، لكنه يختلف من شخص لآخر. الشيء نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من أي ظروف صحية أساسية. وفقًا لدراسة نُشرت في JAMA ، فإن الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة بسبب زرع الأعضاء لديهم 17 في المائة من الأجسام المضادة لـ COVID بعد تلقي جرعتهم الأولى من اللقاح.

من يتناول الأدوية المثبطة للمناعة؟

الأدوية المثبطة للمناعة هي فئة من الأدوية تثبط أو تقلل من قوة جهاز المناعة لدينا. يتم إعطاء بعض هذه الفئات من الأدوية في حالة عمليات زرع الأعضاء مثل الكبد أو القلب أو الكلى لتقليل احتمالية رفض الجسم للعضو المزروع.

تُستخدم أنواع أخرى من الأدوية المثبطة للمناعة لعلاج اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة والصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي.

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