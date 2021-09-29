تنشيط المبايض طبيعياً بالأعشاب!

تمرّ المرأة في منتصف عمرها بسن اليأس والذي فيه تتوقّف الدورة الشهرية ويقل إنتاج هرمون الإستروجين، وبالتالي تتوقّف عملية الإباضة ممّا يسبّب لها الاكتئاب، ومن الأمراض التي تُصيب مِبيض المرأة تَكيّس المبايض، ويُسبّب اضطراباً في عمليّة التبويض وبالتالي يُصبح المِبيض غير نشطٍ ممّا يؤدّي إلى اضطراب في الدورة الشهرية، وتأخّر في الحمل عند المرأة فتلجأ إلى إجراء الفحوصات الطبيّة والتحاليل والمُراجعات المُستمرّة، وربّما تَغفل حينذاك عن الطبّ البديل، وهو العِلاج بالأعشاب التي تُنشّط المبيضين وتُقوّيهما.

3 اعشاب لتنشيط المبايض:

1- عشبة ورق التوت الأحمر:

عشبة ورق التوت الأحمر تقوي هذه العشبة جدار الرحم، وتنشط عمل المبايض من خلال تنظيم الهرمونات، وذلك بفضل المعادن والفيتامينات التي تحتويها.

2- عشبة القراص:

عشبة القراص تمتاز باحتوائها على المعادن، والفيتامينات المفيدة للجسم بنسب عالية، إضافة إلى مادة الكلوروفيل التي تنظم الهرمونات في الجسم، وتنشط المبايض.

3- عشبة قش الشوفان:

تحتوي على نسب عالية من المواد المفيدة، لذا تساعد على تنظيم عمل الغدد المسؤولة عن إفراز الهرمونات في الجسم، وبالتالي تنشيط المبايض.

تنشيط المبايض بالإبر:

في حال فشل حبوب الكلوميد في تنشيط المبايض، يتم اللجوء إلى إبر تنشيط المبايض مع متابعة نمو البويضات، حيث يتم إجراء أشعة صوتية بدءً من اليوم التاسع من تاريخ الدورة الشهرية، بعد ذلك يتم كل يومين لمتابعة نمو البويضات.

يجب لا يتم إعطاء هذا النوع من الإبر إلا بعد استشارة الطبيب، لأن زيادتها عن الحد المسموح به يتسبب في الإصابة بتكيسات كبيرة في المبيض، إضافة إلى التضخم في حجم المبيض.

تنشيط المبايض وقت الدورة الشهرية:

في حال انتظام الدورة الشهرية، خلال اليوم الأول يجب زيارة الطبيب لتحديد موعد اختبار الدم، وفي اليوم الرابع يتم البدء في تناول الدواء، واليوم العاشر والحادي عشر يتم زيارة الطبيب لعمل اختبار دم لتحديد مستوى الهرمونات، في اليوم الربع عشر يتم الفحص بالأشعة التلفزيونية لتحديد هل المرأة على وشك التبويض أم لا، وبالنسبة للسيدات اللاتي يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، سيتطلب ذلك وقت أكبر لحدوث التبويض.

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