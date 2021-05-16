طبيب البوابة: ما مدى فائدة جوزة الطيب في تعزيز مناعتك؟

نعلم جميعًا أن البقاء في المنزل واللقاح وتعزيز مناعتنا هي أفضل رهاناتنا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. وبينما جربنا جميعًا كل أنواع الشاي والخلطات التقليدية للحفاظ على مناعتنا قوية، نقدم لكم شيئا جديداً يمكنكم تجربته ...

جوزة الطيب هي علاج قديم لتعزيز المناعة. تعتبر جوزة الطيب من التوابل الدافئة التي تستخدم لتحسين مذاق الحلويات ولها خصائص قوية مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. جوزة الطيب غنية بالألياف وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. يمكنك إضافة القليل من مسحوق جوزة الطيب إلى الشاي الخاص بك للحفاظ على الكيلوجرامات الزائدة.

يعود أصل جوزة الطيب إلى إندونيسيا وهي بذرة شجرة دائمة الخضرة تُعرف باسم Myristica Fragrans تزرع الشجرة الآن أيضًا في جنوب الهند.

كيف تستهلك جوزة الطيب لتعزيز المناعة؟

كوب حليب ساخن ونصف ملعقة صغيرة عسل وهال مطحون و 2 رشة من مسحوق جوزة الطيب. لن يعزز هذا الخليط مناعتك فحسب ، بل سيساعدك أيضًا في الحصول على نوم جيد ليلاً.

الفوائد الصحية الأخرى لجوزة الطيب:

يعتبر التأثير المهدئ لجوزة الطيب رائعًا للأشخاص الذين يعانون من الأرق عند تناولها بانتظام بجرعات صغيرة لفترة طويلة.

إذا كنت تعانين من الأرق ، جربي رشة من جوزة الطيب مع كوب من الحليب قبل الذهاب إلى الفراش.

تحتوي جوزة الطيب على العديد من الزيوت الطيارة الأساسية مثل ميريستيسين ، إليميسين ، يوجينول وسافرول التي تعمل العجائب لآلام المفاصل.

يعزز إفراز الإنزيمات الهاضمة والألياف الموجودة فيه تعزز حركة الأمعاء. كما أنه يساعد في تخفيف الغازات.

قد تعزز جوزة الطيب أيضًا الدافع الجنسي والأداء. يساعد في زيادة كل من الرغبة الجنسية والقوة ، والتي يمكن أن تعزى إلى خاصية التحفيز العصبي.

يقال إن جوزة الطيب تساعد في تخفيف ألم الأسنان.

تناول شاي جوزة الطيب مع العسل يستخدم لعلاج الغثيان والتهاب المعدة وعسر الهضم

أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن تناول جرعات عالية من مستخلص جوزة الطيب يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم ويعزز وظيفة البنكرياس.