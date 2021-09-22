طبيب البوابة: ما هو أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر؟ الشاي الأخضر جزء لا يتجزأ من جميع خطط إنقاص الوزن. إنه أحد أنواع الشاي الأقل معالجة باستخدام أوراق غير مؤكسدة. إنه غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحتنا وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة. بينما يحب بعض الناس تناول فنجان واحد ، قد ينتهي الأمر بشرب خمسة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر في اليوم. ولكن ما هي الكمية المثالية التي يمكن أن يستهلكها المرء؟

إليك الكمية المناسبة وأفضل وقت لاستهلاك الشاي الأخضر لجني الفوائد القصوى. ولكن قبل ذلك دعونا نفهم كيفية صنع الشاي الأخضر.

طبيب البوابة: ما هو أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر؟

كيف يصنع الشاي الأخضر؟

وفقًا لمراجعة أدبيات المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ، لإنتاج الشاي الأخضر ، يتم تبخير الأوراق الطازجة على الفور لمنع التخمير ، مما ينتج عنه منتج جاف ومستقر. يدمر التبخير الإنزيمات المسؤولة عن تكسير أصباغ الألوان في الأوراق ويسمح للشاي بالحفاظ على لونه أثناء عملية اللف والتجفيف.

ما هي الكمية الأكثر من اللازم؟

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول ويحتوي على مادة الكافيين. يمكن أن يؤدي تناول أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم إلى التقلب في السرير ليلاً. إنه مدر للبول بطبيعته ويمكنه طرد العناصر الأساسية من نظامك.

أفضل وقت ممكن لجني فوائد الشاي الأخضر هو تناوله خلال النهار أو مع وجبة خفيفة في المساء. لا تتناوله على معدة فارغة.

يمكنك تناوله قبل ساعتين وبعد ساعتين من وجبتك. شرب الشاي الأخضر بين الوجبات سيقلل من تناول العناصر الغذائية ويمنع امتصاص الحديد والمعادن من طعامك.

وبالتالي ، يُقترح شرب كوب أو كوبين خلال اليوم. يجب على الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي تجنب تناول الشاي الأخضر.

طبيب البوابة: ما هو أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر؟

فوائد الشاي الأخضر

الوقاية من العديد من الأمراض مثل سرطان الرئة والقولون ومريء الفم والمعدة والأمعاء الدقيقة والكلى والبنكرياس والغدد.

يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك وبالتالي يساعدك على إنقاص الوزن .

مضاد للبكتيريا وغني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

يملك فوائد مختلفة بما في ذلك فقدان الوزن.

يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في تقليل الكوليسترول.

يحسن وظائف المخ.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

طبيب البوابة: الشاي الأخضر والهيل لحرق الدهون

طبيب البوابة: مخاطر شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة