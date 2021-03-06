طبيب البوابة: ما هو الإسهال الناتج عن التسنين وطرق علاجه

الإسهال أثناء التسنين أمر طبيعي. وطبيب البوابة سيقدم لك كل ما تحتاجين لمعرفته حول الإسهال الناتج عن التسنين عند الأطفال. من الأعراض إلى العلاج...

في اللحظة التي تجلسين فيها على الأريكة وتأخذين نفسًا عميقًا، يبدأ طفلك في البكاء (مرة أخرى) بطريقة هستيرية لتغيير حفاضه للمرة الثامنة. هذا بالتأكيد ليس شيئًا توقعته عندما كنت تحلمين بأن تكوني أماً. فما هي أعراض التسنين الشائعة وطرق علاجها:

ستندهشين من معرفة أن واحدًا من بين كل 3000 طفل يولد بأسنانه الأولى. لكن معظم الأطفال يبدئون بالتسنين ما بين أربعة إلى سبعة أشهر. في بعض الأحيان حتى بعد 12 شهرًا.

فيما يلي العلامات التي تشير إلى أن طفلك يعاني من التسنين:

العض وحك اللثة: إذا كان طفلك يعض ويحك كل شيء في متناول اليد ، فهذه محاولة لجعل اللثة تشعر بالتحسن ويعرف طفلك كيفية تهدئة نفسه.

ألم اللثة: اللثة الحساسة يمكن أن تجعل طفلك ينفعل. لذلك ، إذا كان طفلك يشعر بالضيق دون سبب ، فأنت بحاجة إلى التحقق مما إذا كان يعاني من التسنين.

زيادة اللعاب: هل الجزء الأمامي من قميص طفلك رطب طوال الوقت؟ هل يسيل لعابه أكثر بقليل من المعتاد؟ جميع الأطفال يعضون ويمضغون ويسيل لعابهم أكثر في حوالي 4 أشهر أثناء التسنين.

الطفح الجلدي بالوجه: يعاني طفلك من طفح جلدي في الوجه من الرطوبة المستمرة لسيلان اللعاب. يمكن للرطوبة أن تهيج جلد طفلك وتسبب طفح جلدي.

ارتفاع درجة حرارة الجسم: يمكن أن يكون الارتفاع الطفيف في درجة حرارة الجسم ، بسبب تسنين طفلك. ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق المعتاد قد لا يكون بسبب التسنين ويجب استشارة الطبيب.

الإسهال أثناء التسنين:

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فقد يكون البراز أصفرا ولينًا وسائلا وأحيانًا متكتلا.

إذا كان طفلك يتغذى بالحليب الاصطناعي ، فإن البراز سيتحول إلى لون بني وله قوام أكثر سمكًا.

إذا كان هناك تغيير مثل:

التكرار - إذا كان طفلك يخرج عدة مرات في اليوم ، فإنه يعاني من الإسهال.

الحجم - الإسهال يعني أن الحفاض سيكون ممتلئًا أكثر من المعتاد.

الكثافة - إذا كان البراز شديد السيولة ، فقد تضطر حتى إلى تغيير ملابسهم بالحفاضات.

إذا كان طفلك يعاني من الإسهال ، فقد يتغير لون ورائحة البراز أيضًا. يمكن أن يحول الإسهال البراز إلى اللون الأخضر وقد يصعب تحمل الرائحة.

لماذا يصاب الأطفال بالإسهال أثناء التسنين؟

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، فإن التسنين لا يسبب الإسهال بشكل مباشر. هناك أسباب أخرى لإصابة الأطفال بالإسهال أثناء التسنين. يبدأ التسنين عادة في حوالي 4-6 أشهر ، بالضبط عندما يبدأ الآباء في تقديم الأطعمة الصلبة لأطفالهم. يستغرق الجهاز الهضمي لطفلك وقتًا حتى يعتاد على الأطعمة الجديدة ، مما قد يتسبب في تغيير برازه ، مما يؤدي إلى الإسهال.

أيضًا ، في نفس الوقت تقريبًا يبدأ الأطفال في فقدان الأجسام المضادة التي حصلوا عليها من أمهاتهم في وقت الولادة. قلة الأجسام المضادة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ، مما يؤدي إلى الإسهال.

لتهدئة اللثة ، يبدأ الأطفال في وضع أي شيء وكل شيء في أفواههم ، مما يزيد من فرص إصابتهم بالعدوى.

علاج الإسهال عند الأطفال:

إذا كان طفلك يشعر بصحة جيدة ولا يفقد وزنه ، فكل ما تحتاجين لعلاج الإسهال هو الاستمرار في تغيير حفاضاته وتقديم السوائل والأطعمة له.

احرصي على الحفاظ على رطوبة طفلك وقد يؤدي الجفاف إلى بعض المشكلات الأخرى الخطيرة. استمري في إعطائه حليبك / الحليب الاصطناعي كالمعتاد مع بعض الأطعمة الصلبة. قدمي كل مجموعة طعام واحدة تلو الأخرى.

لأن طفلك يضع كل شيء في فمه ، تأكدي من أن كل شيء من حوله نظيف وخالٍ من الجراثيم.

نصائح لتخفيف آلام التسنين:

- افركي لثة طفلك بإصبعك. يمكنك أيضًا استخدام قطعة قماش قطنية مغموسة في الماء لتخفيف الألم.

- يمكنك إعطاؤهم لعبة تسنين مبردة للمضغ ، وملعقة باردة ، وطعام مبرد في مغذي شبكي.

- إذا كان طفلك يبكي ولا يستطيع تحمل آلام الأسنان ، يمكنك استشارة الطبيب وإعطائه مسكنات الألم للأطفال.

- يمكن أن يسبب التسنين في بعض الحالات ألمًا شديدًا. لذلك ، إذا كان طفلك شديد الغرابة لأكثر من يوم أو يومين ، استشيري الطبيب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

- لا يزول الإسهال بعد أسبوعين.

- يعاني طفلك من الحمى لأكثر من 2-3 أيام.

- يوجد دم في البراز.

- طفلك يفقد وزنه.

- طفلك يعاني من الجفاف.

- يبدو طفلك ضعيفًا أو كسولاً أو فاقداً للطاقة المألوفة في عينيه.

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