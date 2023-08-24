البوابة - التجشؤ، المعروف أيضًا باسم التكرع، هو وظيفة جسدية طبيعية تحدث عندما تنتقل فقاعات الغاز في المعدة أو الأمعاء الدقيقة إلى أعلى المريء وتخرج من الفم. عادة لا يكون ذلك مدعاة للقلق، لكن التجشؤ المفرط قد يكون مزعجًا ومحرجًا.

طبيب البوابة: ما هو التجشؤ وأسبابه وطرق علاجه



فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا:

ابتلاع الهواء: عندما تأكل أو تشرب بسرعة كبيرة، قد تبتلع الهواء مع طعامك. يمكن أن يتراكم هذا الهواء في معدتك ويسبب التجشؤ.

المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على غاز ثاني أكسيد الكربون.

مضغ العلكة: قد يؤدي مضغ العلكة أيضًا إلى ابتلاع الهواء.

الأطعمة المنتجة للغاز: يمكن لبعض الأطعمة، مثل الفول والبروكلي والملفوف، أن تنتج الغازات في الجهاز الهضمي.

الحالات الطبية: بعض الحالات الطبية، مثل الارتجاع الحمضي، وعدم تحمل اللاكتوز، ومرض الاضطرابات الهضمية.

العصبية أو القلق: عندما تشعر بالتوتر أو القلق، قد تبتلع المزيد من الهواء.

نصائح للتخلص من التجشؤ:

فقدان الوزن إذا كنت بدينة. الوزن الزائد يمكن أن يضغط على معدتك ويجعلك أكثر عرضة للتجشؤ. ارفع رأس سريرك بمقدار 6 بوصات. يمكن أن يساعد ذلك في منع حمض المعدة من العودة إلى المريء. تناول مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة طبية أو مثبطات مضخة البروتون. هذه الأدوية يمكن أن تساعد في تقليل إنتاج حمض المعدة. تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا. سيساعد ذلك على منع معدتك من الامتلاء أكثر من اللازم. تجنب الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات، مثل البروكلي والملفوف والفاصوليا.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية:

تناول الطعام ببطء وامضغ طعامك جيدًا. سيساعد ذلك على تقليل كمية الهواء التي تبتلعها.

تجنب المشروبات الغازية، مثل الصودا والبيرة. تحتوي هذه المشروبات على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن يسبب التجشؤ.

تجنب مضغ العلكة. يمكن أن تسبب العلكة أيضًا ابتلاع الهواء.

لا تتحدث أثناء تناول الطعام. قد يؤدي ذلك أيضًا إلى ابتلاع الهواء.

وأخيراً، إذا شعرت أنك بحاجة إلى التجشؤ، فلا تحبسه. فهو وسيلة طبيعية لإطلاق الغازات من معدتك. إذا كنت تتجشأ كثيرًا، راجع طبيبك. يمكن أن يكون التجشؤ المفرط علامة على حالة طبية، مثل ارتجاع الحمض أو عدم تحمل اللاكتوز.

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