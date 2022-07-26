طبيب البوابة: ما هو الزيت الصحي لمريض القلب ؟ إذا كنت قلقًا بشأن صحة قلبك أو تعتني بشخص مصاب بمرض في القلب ، فمن الضروري اختيار الأطعمة الصحية للقلب.

طبيب البوابة: ما هو الزيت الصحي لمريض القلب ؟

الاختيار الصحي

حتى أثناء اختيار زيوت الطهي ، يجب أن تكون على دراية جيدة بالمكونات الضارة الموجودة في الزيوت المتوفرة. توصي جمعية الصحة الأمريكية (AHA) بالتحول إلى الزيوت التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة وكميات عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ، والتي تُعرف أيضًا بالدهون الصحية أو "الجيدة".

طبيب البوابة: ما هو الزيت الصحي لمريض القلب ؟

انواع الدهون

وفقًا للجمعية، هناك أربعة دهون غذائية رئيسية في الطعام. تميل "الدهون السيئة" ، التي تتكون من الدهون المشبعة والمتحولة ، إلى أن تكون أكثر صلابة في درجة حرارة الغرفة (مثل الزبدة) ، بينما تميل الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة إلى أن تكون أكثر سيولة (مثل زيت الكانولا).

على عكس الدهون المشبعة غير الصحية ، تساعد الدهون الجيدة على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. كما أنه يخفض الدهون الثلاثية المرتبطة بأمراض القلب ويقاوم الالتهابات.

بعض المصادر الجيدة للدهون الأحادية غير المشبعة الجيدة هي: زيت الزيتون وزيت الكانولا والفول السوداني والسمسم.

طبيب البوابة: ما هو الزيت الصحي لمريض القلب ؟

ما مدى صحة زيت الزيتون؟

زيت الزيتون هو زيت طبخ صحي للغاية. مشتق من الزيتون ، يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الدهون المشبعة وغني جدًا بالدهون الجيدة (الدهون الأحادية غير المشبعة) ، بينما يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

يقال إن زيت الطهي الصحي يحتوي على 14٪ من الزيوت المشبعة ، و 11٪ من الدهون المتعددة غير المشبعة ، مثل أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية ، و 73٪ من الدهون الأحادية غير المشبعة. يسمى الحمض الدهني السائد في زيت الزيتون حمض الأوليك ، والذي يساعد في تقليل الالتهاب.

علاوة على ذلك ، يحتوي زيت الزيتون أيضًا على كميات كبيرة من الخصائص المضادة للأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

طبيب البوابة: ما هو الزيت الصحي لمريض القلب ؟

هل زيت جوز الهند أفضل من زيت الزيتون؟

يتم استخلاص زيت جوز الهند من جوز الهند تمامًا مثل طريقة استخلاص زيت الزيتون من الزيتون. إنه زيت استوائي يقال أن له العديد من الفوائد الصحية.

من تأثير مضادات الميكروبات إلى تثبيت عملية حرق الدهون، يمكن أن يكون زيت جوز الهند مفيدًا بعدة طرق على الصعيد الفردي.

ومع ذلك ، عند وضعه في مقارنة مع زيت الزيتون ، قد لا يحظى زيت جوز الهند بفرصة مقارنة متعادلة، خاصة من حيث الصحة والتغذية. تصنف هذه الأخيرة عمومًا على أنها دهون مشبعة ، وهي نوع من الدهون غير الصحية التي يقال إنها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يقال إنه يحتوي على 80 إلى 90 في المائة من الدهون المشبعة ، مما يعني أن ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند تحتوي على حوالي ستة أضعاف الدهون المشبعة الموجودة في زيت الزيتون ، وفقًا للخبراء.

طبيب البوابة: ما هو الزيت الصحي لمريض القلب ؟

أذن أيهما أكثر صحة للقلب؟

عندما يتعلق الأمر بزيت الطهي الصحي للقلب ، فإن زيت الزيتون أفضل بكثير من زيت جوز الهند والعديد من الزيوت الأخرى المستخدمة في الطهي.

باختصار ، يقلل زيت الزيتون من نسبة الكوليسترول (الضار) وخطر الإصابة بأمراض القلب، على عكس زيت جوز الهند ، الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة - والمعروف أنه يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يعتبر زيت الزيتون أيضًا جزءًا من الأنظمة الغذائية المتوازنة مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

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