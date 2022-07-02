طبيب البوابة: علاجات فعالة لغثيان الصباح تشعر معظم النساء بالحماس من احتمال معرفة بالحمل، ولكن مع التقدم في الحمل، يمكن أن تتضاءل سعادتهن بأعراض غثيان الصباح الذي يمكن أن يصيبهن في أي وقت من اليوم.

تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 70٪ من النساء الحوامل يعانين من غثيان الصباح وحوالي نصفهن يعانين من القيء. يحدث غثيان الصباح عادةً خلال الأسبوع السادس أو السابع من الحمل ويبلغ ذروته في الأسبوعين الثامن والتاسع. ومع ذلك ، إذا كنت ترغبين في تخفيف أعراض غثيان الصباح ، فإن هذه العلاجات الفعالة تستحق التجربة.

طبيب البوابة: علاجات فعالة لغثيان الصباح

1. شرب شاي الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في تقليل أي التهاب يسبب الغثيان. تناولي هذا الشاي إذا كنتِ ترغبين في تخفيف غثيان الصباح.

طبيب البوابة: علاجات فعالة لغثيان الصباح

2. زيت النعناع

استنشاق شيء منعش يمكن أن يساعد في منعك من التقيؤ. يمكن أن يساعد النعناع في تخفيف الغثيان الذي تشعرين به، لذلك ينصح بوضع أي عطر بزيت رائحة النعناع في حقيبتك للطوارئ.

طبيب البوابة: علاجات فعالة لغثيان الصباح

3. شرب السوائل

بالنسبة للنساء الحوامل اللاتي يعانين من القيء، أنتِ بحاجة إلى التأكد من شرب كميات كافية من السوائل لتعويض السوائل التي فقدتها. ننصحك بتناول بعض كرات البطيخ المثلجة مع مياه الشرب. لن يساعدك ذلك على التهدئة فحسب ، بل سيمنعك أيضًا من التقيؤ.

طبيب البوابة: علاجات فعالة لغثيان الصباح

4. زيت اللافندر الأساسي

يمكن أن يساعدك رش بعض زيت اللافندر الأساسي في غرفتك على الشعور بالهدوء والاسترخاء مما يخفف من أعراض غثيان الصباح. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من هذا الزيت العطري على وسادتك ، حتى تتمكن من استنشاق رائحته المريحة وأنت مستلقٍ على السرير.

طبيب البوابة: علاجات فعالة لغثيان الصباح

5. ممارسة الرياضة

قد يكون التمرين هو آخر شيء يدور في ذهنك الآن ، لكنه يساعد في تقليل آثار غثيان الصباح. هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب عليك القيام بتمارين قاسية ، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى الشعور بالغثيان ، ولكن التمارين الخفيفة مثل المشي أو السباحة، يمكن أن تطلق تلك الهرمونات التي تشعر بالرضا في جسمك والتي يمكن أن تقاوم غثيان الصباح.

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