طبيب البوابة: ما هو مرض الفطر الأسود وأعراضه؟

مرض الفطر الأسود، هو نتيجة عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق المتعفنة، ويطرح السؤال، ويصاب الناس بداء الفطريات...

الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل، عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين، التي تحتوي على مياه قذرة.

حسب الخبراء، يجب اكتشاف العدوى بشكل مبكر، لأنها عدوانية، وكشط الأنسجة الميتة وإزالتها، وقد يُضطر الجراحون أحيانًا، إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

وتعد هذه العدوى قاتلة، إذ يموت أكثر من نصف من يصاب ويبلغ متوسط معدل الوفيات 54%، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

بمجرد الإصابة، يكون المريض معرضًا للموت في غضون أيام. ولكن المرض ليس معديًا. وتتعامل الهند عادةً مع بضع عشرات من الحالات سنويًا.

أعراض الفطر الأسود:

صداع نصفي وتنميل.

حدوث تورم.

ازدواج وتشوش في الرؤية .

خروج دم مع الكحة .

آلام في الصدر.

وبشكل عام، تصد دفاعات الجسم الفطريات التي تؤثر فقط على من يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان.

وحسب المعلومات التي جاءت في مواقع هندية أبرزها indianexpress وindiatoday، فإنه يمكن تقسيم أبرز معلومات الفطر الأسود إلى 10 معلومات خاصة بعدما سجلت الهند مايقرب نحو 9000 حالة إصابة منذ التفشي الأكبر للموجة الثالثة للفيروس التاجي.

- يعتبر الفطر الأسود عدوى غير معدية، أوضحت التقارير المتعلقة بها حتى الآن أنها تنجم عن التعرّض لعفن عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة.

- يتسبب الفطر الأسود في إصابة التجويف الأنفي وينمو داخله مدمرا الأنسجة المحيطة والعظام، كما أنه يتنقل إلى العين ويؤدي إلى الألم والانتفاخ وصولا إلى العمى.

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