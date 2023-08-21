البوابة – هل تعرضت مؤخراً لصدمة عاطفية أدت إلى شعور بالحزن و انكسار القلب ؟ إذا مررت بتجربة مشابهة، فأعلم انها حالة نفسية وجسدية مثيرة للقلق، ويمكن أن تسبب أعراضاً مؤلمة. انكسار القلب هي حالة عاطفية يمكن أن تحدث بسبب الألم العاطفي الذي يأتي من فقدان أحد الأحباء ، سواء من خلال الموت أو الانفصال أو غير ذلك. يمكن أن تكون تجربة صعبة ومؤلمة للغاية ، ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الأعراض ، تعالوا نتعرف على أبرزها:

حزن

يأس

غضب

شعور بالذنب

شعور بالوحدة

أعراض جسدية مثل التعب والصداع وآلام المعدة

طبيب البوابة: ما هي أعراض انكسار القلب ؟



الحب هو نوع أكثر تحديدًا من انكسار القلب الذي يتميز بالأفكار الهوسية عن الشخص المحبوب المفقود. قد يجد الأشخاص المصابون بالحسرة صعوبة في التركيز على أي شيء آخر ، وقد يتعرضون لمشاعر شديدة من القلق والحزن واليأس.

لم يتم فهم السبب الدقيق لمرض الغضب ، ولكن يُعتقد أنه مرتبط بإفراز هرمونات مثل الدوبامين والنورادرينالين. ترتبط هذه الهرمونات بمشاعر الحب والتعلق والمكافأة، ويمكن أن يؤدي انسحابهم المفاجئ من الحب إلى أعراض الغثيان.

قد يكون الشعور بالحب تجربة صعبة للغاية ، ولكن من المهم أن تتذكر أنها ليست دائمة. مع الوقت والدعم ، يستطيع معظم الناس الشفاء من حسرة القلب والحزن والمضي قدمًا في حياتهم.

إذا كنت تعاني من حسرة القلب أو الغضب ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك على الشعور بالتحسن:

تحدث إلى شخص تثق به حول ما تشعر به. قد يكون هذا صديقًا أو فردًا من العائلة أو معالجًا أو مستشارًا. اسمح لنفسك بالحزن على فقدان من تحب. قد يتضمن ذلك البكاء أو كتابة يوميات أو التحدث عن مشاعرك. اعتني بنفسك جسديا. تناول أطعمة صحية ، واحصل على قسط كافٍ من النوم ، ومارس الرياضة بانتظام. قم بإلهاء نفسك بالأنشطة التي تستمتع بها. يمكن أن يشمل ذلك قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة أو ممارسة الهوايات أو القيام بأشياء تجعلك سعيدًا. اعط لنفسك وقتا لتتعالج. يستغرق الحزن والحزن بعض الوقت لتختفي ، لكن في النهاية ستتحسن. إذا كنت تكافح من أجل التأقلم مع حسرة القلب أو الحب ، فمن المهم أن تطلب المساعدة المتخصصة. يمكن أن يساعدك المعالج أو المستشار في فهم مشاعرك وتطوير آليات التأقلم الصحية.

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