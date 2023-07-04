البوابة - إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ، المعروف أيضًا باسم إشكالية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية، هو إدمان سلوكي يتميز بالاستخدام المفرط والقهري لوسائل التواصل الاجتماعي. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي صعوبة في التحكم في استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ، حتى عندما يتسبب ذلك في عواقب سلبية في حياتهم.



إدمان وسائل التواصل الاجتماعي الأعراض وطرق العلاج

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي ، منها:

إطلاق الدوبامين: تم تصميم منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق الدوبامين ، وهو ناقل عصبي يرتبط بالمتعة والمكافأة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ، حيث قد يستمر الناس في استخدامها لتجربة اندفاع الدوبامين. FOMO (الخوف من عدم معرفة شيء ما): يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تجعل الناس يشعرون وكأنهم يفوتون أحداثًا أو تجارب مهمة إذا لم يكونوا متصلين باستمرار. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للبقاء على اتصال وتجنب الشعور بالخوف. ثقافة المقارنة: يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أن تعزز ثقافة المقارنة ، حيث يتم نشر مئات الصور والتحديثات عن حياة الآخرين كل ثانية. يمكن أن يؤدي هذا إلى الشعور بعدم الكفاءة وتدني احترام الذات ، مما قد يساهم بشكل أكبر في إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. الإشباع الفوري: توفر وسائل التواصل الاجتماعي إشباعًا فوريًا ، حيث يمكن للناس التواصل بسرعة وسهولة مع الآخرين ومشاركة المعلومات والحصول على التعليقات. هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الناس الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي ، لأنهم يبحثون باستمرار عن ضربة الدوبامين التالية.



إذا كنت قلقًا من أن تكون أنت أو أي شخص تعرفه مدمنًا على وسائل التواصل الاجتماعي ، فهناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها:

تحدث إلى معالج: يمكن للمعالج أن يساعدك على فهم العوامل التي تساهم في إدمان وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ووضع استراتيجيات للتعامل معه.

ضع حدودًا: ضع قيودًا على مقدار الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم. قد يعني هذا حذف تطبيقات معينة من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، أو ضبط مؤقتات لنفسك.

ابحث عن أنشطة أخرى: ابحث عن الأنشطة الأخرى التي تستمتع بها والتي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر. يمكن أن يشمل ذلك القراءة وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة أو ممارسة الهوايات.

كن يقظًا: عندما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ، ضع في اعتبارك ما تشعر به ولماذا تستخدمها. إذا وجدت نفسك تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب التعامل مع المشاعر الصعبة ، خذ قسطًا من الراحة وحاول معالجة المشكلة الأساسية.



إذا كنت تكافح من أجل إدارة الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي بنفسك ، فهناك عدد من الموارد المتاحة لمساعدتك. وتشمل هذه:

موقع المعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH) يضم معلومات عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الحصول على المساعدة.

يضم معلومات عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الحصول على المساعدة. موقع Mayo Clinic يضم معلومات عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

يضم معلومات عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. مركز إدمان الإنترنت والتكنولوجيا (CITA) هو منظمة غير ربحية تقدم علاجًا لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.



من المهم أن تتذكر أنك لست وحدك وأن هناك مساعدة متاحة إذا كنت تعاني من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.



اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: أعراض رهاب الأماكن المغلقة وطرق علاجه

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن اضطراب الكلام أثناء النوم