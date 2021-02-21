طبيب البوابة: ما هي أفضل طريقة لطهي الفطر؟

هل تساءلت يومًا ما هي أفضل طريقة ممكنة لطهي الفطر دون خسارة محتواه الغذائي؟ لقد حدد العلماء أفضل طريقة لطهي الفطر وهي ليست في المقلاة ...

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يعتبر الفطر صحيًا لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والأحماض الأمينية والبروتينات والمعادن النزرة والفيتامينات (بما في ذلك B1 و B2 و B12 و C و D و E ). كما أن الفطر منخفض الدهون والسعرات الحرارية.

الدراسة

وفقًا للباحثين من مركز أبحاث الفطر التكنولوجي في لاريوخا في إسبانيا ، يمكن أن تتأثر قدرة الفطر المضادة للأكسدة والتكوين والمحتوى الغذائي سلبًا بعملية الطهي.

أفادت الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الدولية لعلوم الغذاء، أن الباحثين قيموا تأثير طهي الشيتاكي والفطر الأبيض، وفطر المحار، وفطر المحار الملك في الميكروويف، والسلق، والشوي، والقلي.

بعد طهي 4 أنواع من الفطر، والتي تم اختيارها لكونها أكثر أنواع الفطر استهلاكًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، تم تجميد العينات وتحليلها ، مع النتائج مقارنة بالإصدارات الخام.

ما هي أصح طريقة لطهي الفطر؟

خلص الباحثون إلى أن أفضل طريقة لطهي الفطر مع الحفاظ على خصائصه الغذائية هي شويه أو الميكروويف. أظهر الفطر المسلوق والمقلي نشاطًا أقل لمضادات الأكسدة. أظهر الفطر المقلي على وجه الخصوص خسارة شديدة في محتوى الكربوهيدرات والبروتين ، ولكن زيادة في الدهون.

قالت إيرين رونسيرو ، إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال ، إن "معالجات الغليان والقلي تسببت في خسائر أشد في مضادات الأكسدة ومركبات البروتين ، ربما بسبب ترشيح المواد القابلة للذوبان في الزيت أو الماء ، مما قد يؤثر بشكل كبير على القيمة الغذائية للمنتج النهائي".

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