جميلة البوابة: 3 وصفات بالشوكولاتة للحصول على بشرة نضرة

هل تحبين الشوكولاتة؟ حسنًا ، حاولي تناوله! الشوكولاتة تحتوي على مادة كيميائية نباتية مثل البوليفينول وهو مضاد للأكسدة...

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وهذا ليس كل شيء ، تحتوي الشوكولاتة أيضًا على مركبات الفلافونويد مثل حمض الفاليريك الذي يعمل بشكل طبيعي على التخلص من توتر البشرة والعقل.

إذا كنتِ تحبين الرائحة القوية للشوكولاتة ولا تمانعين في استخدامها لأغراض التجميل ، فإليك ثلاث وصفات فائقة السهولة بالشوكولاتة يجب أن تجربيها على وجهك:

- وصفة منظف الشوكولاتة: ما عليك سوى مزج مسحوق الحليب والكاكاو الداكن مع أي منظف بشرة لطيف لصنع منظف وجه بالشوكولاتة.

- وصفة مقشر الفراولة: يمكن أن تكون الفراولة المفرومة مع مسحوق حبوب الكاكاو مقشرًا جيدًا.

- وصفة قناع الشوكولاتة: امزجي Multani mitti مع مسحوق الشوكولاتة لصنع قناع للبشرة بدون مواد حافظة وأكثر فائدة من المنتجات التجارية.

تعمل وصفات الشوكولاتة الخاصة بالبشرة هذه على تحفيز عملية التمثيل الغذائي الخلوي ، وتقليل المشاكل الجلدية ، وتنظيف البكتيريا المكونة للبقع.

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