البوابة - عقار اوزيمبك Ozempic (semaglutide)هو دواء يؤخذ عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع يستخدم لمساعدة البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 على إدارة نسبة السكر في الدم. تمت الموافقة عليه أيضًا من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لفقدان الوزن ، ولكنه ليس دواءً رسميًا لفقدان الوزن.

ماذا تعرف عن الآثار الجانبية لحقن اوزيمبك Ozempic

الآثار الجانبية لحقن اوزيمبك Ozempic

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لحقن Ozempic على فقدان الوزن ما يلي:

الغثيان

الإسهال

آلام في المعدة (البطن)

التقيؤ

الإمساك

الصداع

التعب

الدوخة

الطفح الجلدي

تفاعلات موقع الحقن



تشمل الآثار الجانبية الخطيرة لحقن Ozempic على فقدان الوزن ما يلي:

التهاب البنكرياس انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) مشاكل في الكلى مشاكل المرارة ردود الفعل التحسسية



إذا واجهت أي آثار جانبية أثناء تناول Ozempic ، فتحدث إلى طبيبك. يمكنهم مساعدتك في تحديد ما إذا كان Ozempic مناسبًا لك.

من المهم ملاحظة أن الآثار الجانبية لحقن Ozempic يمكن أن تختلف من شخص لآخر. قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي آثار جانبية على الإطلاق ، بينما قد يعاني البعض الآخر من آثار جانبية أكثر خطورة. إذا كنت قلقًا بشأن الآثار الجانبية لـ Ozempic ، فتحدث إلى طبيبك قبل بدء العلاج.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في إدارة الآثار الجانبية لحقن اوزيمبك:

خذ اوزيمبك مع الطعام. هذا يمكن أن يساعد في تقليل الغثيان.

شرب الكثير من السوائل. هذا يمكن أن يساعد في منع الجفاف ، والذي يمكن أن يكون من الآثار الجانبية للإسهال.

تناول الطعام ببطء وتجنب تناول وجبات كبيرة. يمكن أن يساعد ذلك في منع الغثيان والقيء.

إذا شعرت بالغثيان أو القيء ، توقف عن تناول اوزيمبك وتحدث إلى طبيبك.

إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية خطيرة ، مثل التهاب البنكرياس أو انخفاض نسبة السكر في الدم أو مشاكل في الكلى أو مشاكل في المرارة ، فتوقف عن تناول اوزيمبك واطلب العناية الطبية على الفور.

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