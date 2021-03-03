طبيب البوابة: متى نشرب الماء قبل أو بعد أو اثناء الأكل ؟

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إحدى العادات التي يمكن أن تساعدنا في حل المشكلات المختلفة هي البقاء رطبًا عن طريق شرب الماء طوال اليوم. البعض منا يشرب الماء اثناء تناول الطعام والبعض منا يحب أن ينهي وجباته بكوب من الماء. ولكن ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله؟

ما رأي الأيورفيدا

شرب الماء قبل الأكل

يفضل الكثير منا تناول كوب من الماء قبل وجباتنا حتى نستهلك سعرات حرارية أقل عندما نجلس لتناول الوجبة. ولكن وفقًا للأيورفيدا ، فإن شرب الماء قبل تناول وجباتك يمكن أن يؤدي إلى الضعف والهزال.

شرب الماء بعد الأكل

ينهي معظمنا وجباتنا بكوب من الماء. إنه يجعلنا نشعر بالشبع ويمنحنا الشعور بإنهاء الوجبة. لكن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى السمنة.

شرب الماء اثناء الاكل

وفقًا للأيورفيدا ، من الأفضل شرب الماء اثناء الاكل. هذا يساعد على تكسير الطعام ويساعد على الهضم.

ملاحظة:

يوصى دائمًا بشرب الماء الدافئ مع الوجبات لتحسين التمثيل الغذائي والهضم. يمكنك أيضًا إضافة مسحوق الزنجبيل الجاف أو جذور نجيل الهند أو أكاسيا كاتشو أو بذور الشمر إلى الماء الذي تتناوله بين الوجبات.

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